Юрист о ситуации с Загитовой: «Для правильной квалификации нужно видеть данные со всех камер с места возможного нарушения»

Теги Алина Загитова Фигурное катание

Юрист рассказал, как могут наказать Алину Загитову за возможное нарушение ПДД.

Олимпийская чемпионка опубликовала видео из машины, снятое на пешеходном переходе около Дома Правительства в Москве. Видео снимается с водительского сиденья, сама Загитова в кадр не попадает.

В ролике видно, как машина проезжает через пешеходный переход в то время, когда на светофоре для пешеходов горит зеленый свет, причем для перехода остается еще больше 20 секунд.

«Если нарушение имело место и это действительно был проезд на запрещающий сигнал светофора, то предусмотрено наказание в размере 1 тыс. рублей штрафа.

Если же это повторное нарушение в течение года, то это либо 5 тыс. рублей штрафа, либо лишение права управления транспортным средством.

Но что касается конкретного нарушения, то для правильной квалификации нужно видеть данные со всех камер с места возможного нарушения», – сказал Сергей Радько.

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8 комментариев

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Паркур
Ещё не всех опросили, нужно ещё показание начальника ГИБДД Москвы 🤫
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Паркур
Ответ Паркур
Ещё не всех опросили, нужно ещё показание начальника ГИБДД Москвы 🤫
тебя кто за ухо тянет, скворечник?
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Александр Скворцов
Она виновата, но... она не виновата! Простите её, граждане судьи!
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Gemma157
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Короче, нарушительница не понесет никакой меры. Даже на тысячу рублей не оштрафуют..
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KMR
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Юрист - тварь!!!
Если бы его ребенка сбила,то иначе бы запел
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Паркур
Ответ 22somebody22
Да разве в деньгах дело?!Человек не воспитан абсолютно,не привиты никакие моральные принципы.Конечно,ей денег хватит оплатить не один такой штраф,но ужас в том,что она даже не задумывается о том,что делает что-то не так.Что в ижевской деревне без прав,несовершеннолетняя ездила,что в центре Москвы.Годы идут,мозгов не прибавляется.
у тебя их не было от рождения, но с этим же ты живёшь 🥱
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