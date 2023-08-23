Елизавета Худайбердиева: «Прошлый сезон был негладким совершенно. Осталось чувство неудовлетворенности»
Елизавета Худайбердиева рассказала о чувстве страха во время предыдущих сезонов.
Худайбердиева – чемпионка России в танцах на льду, она выступает в дуэте с Егором Базиным.
– Перед началом второго «закрытого» сезона не могу не спросить. Мотивации сейчас хватает? Вероятность оказаться на Олимпиаде в ближайшие непонятно сколько лет сейчас очень призрачна.
– Все говорят про мотивацию. Мы, естественно, катаемся ради возможности выступать на международных соревнованиях. Понимаем, что ситуация сложная и не особо улучшается день ото дня.
Но у нас сейчас с Егором так наладились отношения в паре, столько энергии появилось. Что даже понимая, что и этот, и следующий, и последующий сезон могут оказаться закрытыми, нам все равно есть что сказать.
Прошлый был негладким совершенно. Осталось чувство неудовлетворенности. Мы так любили свой произвольный танец, а он не получился идеальным на больших соревнованиях. Мотивация сейчас такая – просто делать что нравится. В полную силу и в кайф.
Все мои предыдущие сезоны у меня был страх, что мне нужно будет выходить на лед после отдыха, а я не отдохнула и сил нет. Фигурное катание всегда было у меня на первом плане, но весной из-за многих перемен, случившихся одновременно, стало совсем генеральным.
Я очень давно не чувствовала такого удовольствия, что я на льду и просто делаю беговые – именно это с замиранием сердца ощутила на первой же тренировке после отпуска, – рассказала Худайбердиева.
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Как в дурном сне.
ХБ знают, что никакие они не чемпионы (отсюда и вся их неуверенность, прикрытая хамством и бравадой, спотыкачи вечные), репутация среди болельщиков подмочена, ибо очевидно, что за падения чемпионами не становятся, коллеги-соперники по танцам вряд ли питают к ним симпатию. И вот в такой напряженности Жулин им говорит: **** от себя, кайфуйте, катайте, ага))