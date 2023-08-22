Александр Галлямов: «Когда собирались с ребятами поиграть в мини-футбол, за час-полтора я отгружал десятку голов. Сам от себя был в шоке»

Александр Галлямов поделился впечатлениями от игры в футбольной Медиалиге.

Чемпион мира в парном катании вышел на поле за команду «Чисто Питер», которую тренирует Владислав Радимов. Его клуб обыграл NikiFilini со счетом 2:0.

– У нас впереди матч в Петербурге. Победа 2:0 еще ничего не значит. Все решится во второй игре. Разумеется, я готов играть дальше. Буду работать, набирать форму, чтобы быть в оптимальных кондициях.

Жду на играх Настю Мишину (партнершу), Тамару Николаевну Москвину. Вообще, я думаю, Тамару Николаевну можно сделать партнером Радимова по тренерской работе. Ее опыт поможет достичь больших побед.

– Почему ты нападающий?

– Это идет с детства. В защите мне тяжело, поэтому я рвался вперед, чтобы забивать мячи. Я испытываю от голов большой кайф. Когда мы собирались с ребятам поиграть в мини-футбол, за час-полтора я отгружал десятку голов.

Сам от себя был в шоке. Рекорд, наверное, голов 12-14. В игре «11 на 11» ворота побольше, проще попасть, да и поле такое, что можно разогнаться во весь свой рост и вес.

– Как ты попал в медиафутбол?

– Со мной связались и предложили сыграть за клуб «Чисто Питер». Когда я пришел на отборы, мне сказали, что я – медийное лицо, буду в команде в любом случае. Достаточно было прийти, потренироваться, почувствовать себя на поле.

Когда я только пришел, был немножко не уверен в своих силах. Все-таки непривычно играть в формате «11 на 11». Но с каждым разом дела шли лучше и лучше.

Но важно подчеркнуть – это ни в коем случае не мешает фигурному катанию. У нас впереди сезон, скоро контрольные прокаты.

– Болельщики как раз в комментариях переживают, что ты можешь получить травму.

– Я понимаю, что футбол – это небезопасно. Нельзя подводить Тамару Николаевну с Настей, нашу федерацию фигурного катания. Я действую осторожно. Хочу попросить, чтобы никто не переживал. Все будет в порядке.

Я работаю на фигурных тренировках с полной отдачей. А потом еду на медиафутбол и отдыхаю головой от всего. Он для меня — как перезагрузка. Это не мешает основной работе, – сказал .

«Галлямову надо набирать футбольную форму. Он умеет голы забивать, на тренировках я это видел неоднократно». Радимов об игре фигуриста в Медиалиге

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