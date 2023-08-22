Тренер Лабутиной: «Планируем вставлять тройной аксель в короткую и произвольную программы. Были у Лизы неплохие попытки четверного тулупа»

Тренер Лабутиной рассказал о намерении включить в программы тройной аксель.

Елизавета Лабутина выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Новогорске на прошлой неделе.

«В этом сезоне у Лизы новая произвольная программа на шаманскую тему (Phil Thornton «Eagle Dream»). Для Лизы это наиболее удачный вариант. Восток, Египет, шаманы, самураи – ей ближе, это её стиль. Классика, лирика – с этим пока сложней, но со временем будем пробовать, разносторонне развивать фигуристку.

Короткую «Малефисента» мы оставили, добавим 3А. Лиза уже показывала его на наших домашних соревнованиях в конце сезона. Сейчас этот прыжок мы не до конца восстановили. Смена коньков, вкатывание в сезон...

Планируем 3А вставлять в короткую и произвольную программы. Были у Лизы неплохие попытки 4Т, но все надо стабилизировать, прежде чем катать программы с ультра-си.

Тренируемся мы в Екатеринбурге. Лиза живет в Нижнем Тагиле. Раньше она несколько раз в неделю приезжала на тренировки, остальные дни готовилась дома с мамой (она в прошлом фигуристка), сейчас чаще.

Лиза сильно изменилась за прошлый сезон. Это уже взрослый человек со своими взглядами, мнением. Она знает, чего хочет. Ее не надо заставлять, убеждать. Мне кажется, в переходном возрасте подросткам надо давать больше свободы, потому что свобода предполагает ответственность, а Лиза очень ответственный человек...

Единственный минус, о чем я и раньше говорил, у нас по-прежнему остро стоит проблема со льдом. В штате нашей школы 15 тренеров по фигурному катанию, много групп, и нет возможности тренироваться два раза в день, особенно у парников. Ищем варианты. Лиза катается и со старшими ребятами, и с парами.

С сентября будет выделяться лед под сборную области. Это подспорье для нас. Ну и летние сборы выручают, когда лед каждый день, льда достаточно, разные специалисты», – сказал Антон Киселев.