Евгения Тарасова: «Участие в сказочных шоу Татьяны Навки – это возможность для нас, спортсменов, оттачивать актерские навыки»

Теги Татьяна Навка сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились ожиданиями от участия в шоу Татьяны Навки.

Фигуристы будут исполнять роли Элифеанты и Эриана в ледовой сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которое проходит в Сочи.

«Я рада возможности работать с Татьяной Навкой. Очень приятно, что в «Спящей красавице» есть место творчеству и самовыражению! Кроме того, работать летом в Сочи – это прекрасно! И, конечно, роль Элифеанты дает невероятные возможности для креатива!

Участие в сказочных шоу Татьяны Навки – это возможность для нас, спортсменов, оттачивать свои актерские навыки: играть ключевую роль в театральной постановке – это большая ответственность. Но судя по восторженным отзывам зрителей, команде Navka Show это неизменно удается!» – сказала Тарасова.

«Для нас это возможность переключиться. Это отличный опыт – здесь, в рамках подготовки к спектаклю, можно оттачивать не только технику, но и актерское мастерство, креативно подходить к каждому выходу на лед. Мы получаем наслаждение от тренировок и с нетерпением ждем встречи с поклонниками в Сочи!» – добавил Морозов.

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9 комментариев

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Katerina Sunny
Ответ Princess23
Блин ну какое актерское мастерство? видела я отрывки этих "сказок" Кринжатина
А что они ещё могут сказать, работая у Навки? Навка сама от себя в восторге.
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ЦСКА1960
Так вы всё-таки спортсмены, или актёры?
+5
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Princess23
Блин ну какое актерское мастерство? видела я отрывки этих "сказок" Кринжатина
+4
-3
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Алёна Вода
Лучше бы сказали хоть что-то о подготовке новых соревновательных программ, а то складывается впечатление о том, что ребята к сезону не готовятся
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Люсия Федосова
Ну да подготовка к сезону продолжается в шоу.Когда только программы ставить .
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Док Аксель
Похоже, что ТМ пока сосредоточены на подготовке и выступлении на ледовых шоу. О новых программах и соревнованиях речи не ведут.
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Зиля Бадриева
Рада за Женю и Вову, что их взяли в шоу подзаработать, обычно этим их не балуют. Ну и катаются они красиво, любое шоу украсят. Хотелось бы их увидеть и в новом сезоне.
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Сáмсон Самсонов
Какое мастерство на примитивных шоу, где навка издевается над чемпионами, чемпионы должны катать сольные номера, а не эту туфту
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Irina Kistler
Ответ Princess23
Блин ну какое актерское мастерство? видела я отрывки этих "сказок" Кринжатина
Самые лучшие " сказки" ставила все- таки Тарасова, на мой взгляд...
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