Евгения Тарасова: «Участие в сказочных шоу Татьяны Навки – это возможность для нас, спортсменов, оттачивать актерские навыки»

Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились ожиданиями от участия в шоу Татьяны Навки.

Фигуристы будут исполнять роли Элифеанты и Эриана в ледовой сказке «Спящая красавица. Легенда двух королевств», которое проходит в Сочи.

«Я рада возможности работать с . Очень приятно, что в «Спящей красавице» есть место творчеству и самовыражению! Кроме того, работать летом в Сочи – это прекрасно! И, конечно, роль Элифеанты дает невероятные возможности для креатива!

Участие в сказочных шоу Татьяны Навки – это возможность для нас, спортсменов, оттачивать свои актерские навыки: играть ключевую роль в театральной постановке – это большая ответственность. Но судя по восторженным отзывам зрителей, команде Navka Show это неизменно удается!» – сказала .

«Для нас это возможность переключиться. Это отличный опыт – здесь, в рамках подготовки к спектаклю, можно оттачивать не только технику, но и актерское мастерство, креативно подходить к каждому выходу на лед. Мы получаем наслаждение от тренировок и с нетерпением ждем встречи с поклонниками в Сочи!» – добавил .