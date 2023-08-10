Михаил Коляда посетил Уфу. Первый канал опубликовал видео о прогулке фигуриста по городу

Теги сборная России мужское катание Михаил Коляда Фигурное катание

Фигурист Михаил Коляда посетил Уфу.

Видео о поездке фигуриста опубликовал Первый канал. В Уфе Коляда встретился с местными жителями и совершил прогулку по интересным местам города. 

Он посетил набережную, место памятника Салавату Юлаеву, Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева, Советскую площадь, пространство «Арт-квадрат». 

Также призер чемпионата мира-2018 побывал на пасеке, где ему показали процесс откачки меда. 

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10 комментариев

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Татьяна Вересова
Интересно получилось, молодец, Миша!
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Katerina Sunny
Миша хотел попутешествовать по России. Совмещает приятное с полезным.
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Лека-Лека
Скучаю по Мише на льду.
Отличный катальщик, прекрасный артист.
В колледже Нуреева ему точно было чем поделиться и что обсудить.
Очень приятное впечатление от репортажа.
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Е...С
Миша не только прекрасный фигурист, но и отличный блогер. Буду ждать другие его репортажи!
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Док Аксель
Ну вот Миша и осуществляет свои пожелания, путешествуя по России. А замечательных мест и уголков у нас в стране не мало. Удачи и приятного отдыха !
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Olga Krayz
Всегда приятно видеть Мишу. Прекрасная экскурсия получилась.
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Зиля Бадриева
Я уже везде поделилась этим видео про мой родной город. Спасибо Мише, очень легко и атмосферно смотрится передача! Глядишь, с Максом Траньковым станут конкурентами)
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Katerina Sunny
Ответ Marya Y
Михаил сотрудничает с телевидением? Если нет, можно задуматься.)
Да, это сотрудничество Миши с Первым. Они это анонсировали, когда искали людей, которые смогут Мише рассказать про города.
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Marya Y
Михаил сотрудничает с телевидением? Если нет, можно задуматься.)
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Anna Kovaleva
Астрологи объявили сутки шуток про Мишку и мёд :)
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