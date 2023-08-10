Михаил Коляда посетил Уфу. Первый канал опубликовал видео о прогулке фигуриста по городу

Фигурист Михаил Коляда посетил Уфу.

Видео о поездке фигуриста опубликовал Первый канал. В Уфе Коляда встретился с местными жителями и совершил прогулку по интересным местам города.

Он посетил набережную, место памятника Салавату Юлаеву, Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева, Советскую площадь, пространство «Арт-квадрат».

Также призер чемпионата мира-2018 побывал на пасеке, где ему показали процесс откачки меда.