Михаил Коляда посетил Уфу. Первый канал опубликовал видео о прогулке фигуриста по городу
Фигурист Михаил Коляда посетил Уфу.
Видео о поездке фигуриста опубликовал Первый канал. В Уфе Коляда встретился с местными жителями и совершил прогулку по интересным местам города.
Он посетил набережную, место памятника Салавату Юлаеву, Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева, Советскую площадь, пространство «Арт-квадрат».
Также призер чемпионата мира-2018 побывал на пасеке, где ему показали процесс откачки меда.
Отличный катальщик, прекрасный артист.
В колледже Нуреева ему точно было чем поделиться и что обсудить.
Очень приятное впечатление от репортажа.