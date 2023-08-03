Вайцеховская о Загитовой: «Меня учили не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Елена Вайцеховская обратилась к журналистам после интервью Алины Загитовой.

«Каждый из нас оговаривается. Каждый из нас сталкивается с ситуацией незнакомых слов. Вообще не проблема, на мой взгляд. Откуда (коллеги, к вам вопрос) столь гипертрофированное стремление сделать на этом акцент?

Меня учили (не самые последние люди в отечественной спортивной журналистике) не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом. Да, я про Загитову. Не самая большая доблесть, вот, честно…» – написала Вайцеховская

Загитова о том, следит ли за хоккеем: «Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер»

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Загитова не оговорилась - Загитова безграмотна и, что ещё хуже, не хочет учиться.
+44
-18
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алина не оговорилась. Она бесконечно это генерирует.
+34
-9
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Разговор не о широте словарного запаса, а о неумении пользоваться даже узким запасом.
+24
-11
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даже если Загитова не грамотная, это вообще не повод ее травить и это не говорит о том что она обязательно глупая. У меня подруга в студенчестве была. Умная, прекрасно училась и очень добрый и хороший человек. Но писала ужасно. Как второклассница. Она когда парням сообщения слала, всегда нас просила проверить, ибо ужасно стеснялась своей безграмотности.
Людям нравится отрываться на Загитовой и других. Так они чувствуют своей превосходство, типа они очень умные. Вот только у умных и добрых людей нет времени на травлю в интернете.
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Токарев
Алина не оговорилась. Она бесконечно это генерирует.
Возможно. Но это постоянно генерирует и делают на этом акцент. Оговориваются все, мало у кого из спортсменов богатая правильная речь. Но!! постоянно пытаются сделать акцент только на речь Загитовой.Что несёт Медведева, никого не волнует.
+20
-12
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
/Если человек ничего хорошего не может сказать о себе, а сказать хочется, он начинает говорить плохое о других./ Успешному, самодостаточному человеку ни к чему сидеть копаться в таких мелочах, а потом выставить на всеобщий обзор , чтобы такие же мелкие люди пришли потоптаться на этом маленьком пятачке, который называется " попытка самоутверждения за счёт другого". О хорошем воспитании тут и речи нет...
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Было бы что обсуждать. Комменты под постами на главной - перепись бездельников и неудачников.
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
я даже знаю что ответят журналисты вайцеховской, бизнес и нечего личного, деньги не пахнут, что поделать если публика у нас такая, которой нравится когда затрагивают их самые низменные чувства
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ несахар
слово "неизбежно" загитова конечно же слышала, а она говорит "безызбежно". её мозг почему то частенько её подставляет. то ли это волнение, то ли из-за сильного желания сказать красиво мозг сильно тормозит. непонятно. но получается в результате косноязычно.
Это тебя подставляет. Словарь Даля в помощь.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Если печатать любого нашего спортсмена без предварительной обработки текста, будет то же самое. Глупые и несмешные каменты в "новостях" про Загитову ничем не обусловлены. За реальный косяк или глупость постебать милое дело, но за оговорки как-то неспортивно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Viks
Загитова не оговорилась - Загитова безграмотна и, что ещё хуже, не хочет учиться.
По вам, Лефелева башня, это оговорка или не знание или способ обратить на себя внимание?
Мне кажется последнее. Проигнорировали филологи - историки - всезнайки.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Viks
Разговор не о широте словарного запаса, а о неумении пользоваться даже узким запасом.
За это надо с упокнием травить? Послушайте, что несёт Медведева, Косторная.. Посмотрим, какой студент МГУ будет из Трусовой...Да и Навка далеко не гений красноречие...
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Gemma157
Ох, ждать ли нам очередное "собака лает" от Загитовой? Она критику очень не любит, так что это безизбежно..
У вас орфографическая ошибка
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Алексей Мирутко
Комментарий удален модератором
Это вы о ком, у кого 30? А так, некоторые нисколько не могут получить, имеют 0/0 за егэ и потом с треском вылетают из вуза за прогулы и неуспеваемость )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Слончик
Если печатать любого нашего спортсмена без предварительной обработки текста, будет то же самое. Глупые и несмешные каменты в "новостях" про Загитову ничем не обусловлены. За реальный косяк или глупость постебать милое дело, но за оговорки как-то неспортивно.
Так ведь выискивают речевые ошибки и неточности и специально! выносят в заголовки..Вот где кринжатина
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Marya Y
Одно время она так Медведеву начала обхаживать - надеялась, что та в благодарность интервью эксклюзивное вдруг даст. Бортанули. Теперь снова здорова - сравнение с обезьянкой забыто, начала раскачивать "добротой".
Медведева давала большое интервью Вайц. Осень 18 года.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Olgacher
Возможно. Но это постоянно генерирует и делают на этом акцент. Оговориваются все, мало у кого из спортсменов богатая правильная речь. Но!! постоянно пытаются сделать акцент только на речь Загитовой.Что несёт Медведева, никого не волнует.
Женя делится периодически с журналистами словами из молодёжного слэнга, и все понимают "новые слова в лексиконе - учится". 😂
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Marya Y
Одно время она так Медведеву начала обхаживать - надеялась, что та в благодарность интервью эксклюзивное вдруг даст. Бортанули. Теперь снова здорова - сравнение с обезьянкой забыто, начала раскачивать "добротой".
Доброта и вайц две параллельные, которые никогда не пересекутся
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хорошая попытка, но мимо. Вайц в одном ряду с этими горежурналистами стоит.
А интервью интересное, Алина в своей стихи сегодня, пообщалась с хорошими людьми.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Одно время она так Медведеву начала обхаживать - надеялась, что та в благодарность интервью эксклюзивное вдруг даст. Бортанули. Теперь снова здорова - сравнение с обезьянкой забыто, начала раскачивать "добротой".
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Быть Добру
/Если человек ничего хорошего не может сказать о себе, а сказать хочется, он начинает говорить плохое о других./ Успешному, самодостаточному человеку ни к чему сидеть копаться в таких мелочах, а потом выставить на всеобщий обзор , чтобы такие же мелкие люди пришли потоптаться на этом маленьком пятачке, который называется " попытка самоутверждения за счёт другого". О хорошем воспитании тут и речи нет...
Это их заработок.О ком новости самые интересные и разлетаются, как горячие пирожки? О Загитовой, потому что самая популярная и востребованная. Каждое слово, действие Алины, рассматриваатся под микроскопом и выносится на главную в искажённом, язвительном формате. Зря стараются, Алина-бриллиант, а он, как известно, и в грязи сверкает.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Интересно, кто стоит за травлей Заги на этом сайте?
Не припомню такого отношения ни к одной фигуристки с вынесением каждого чиха на главную.
Кто вам заносит, господа?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Chief Engineer
Вайц технично перевела стрелки на ОЧ, чтобы не комментировать высказывания медведевой, о её "глобальной" роли в победе хоккеистов! Прошаренная мадама...
она откомментировала. Сказала, что Женя молодец, очень сильная и искренняя. Читайте.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
благородный и великодушный жест вайцеховской.
аплодирую стоя.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
журналисты спортс, вайцеховская вас пристыдила, действительно вам не стыдно, вы же позиционируете себя как спортивные журналисты а не желтушная газета и обижаетесь когда вас называют ьак
+20
-18
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий