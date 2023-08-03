Вайцеховская о Загитовой: «Меня учили не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом»
Елена Вайцеховская обратилась к журналистам после интервью Алины Загитовой.
«Каждый из нас оговаривается. Каждый из нас сталкивается с ситуацией незнакомых слов. Вообще не проблема, на мой взгляд. Откуда (коллеги, к вам вопрос) столь гипертрофированное стремление сделать на этом акцент?
Меня учили (не самые последние люди в отечественной спортивной журналистике) не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом. Да, я про Загитову. Не самая большая доблесть, вот, честно…» – написала Вайцеховская.
Загитова о том, следит ли за хоккеем: «Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер»
Людям нравится отрываться на Загитовой и других. Так они чувствуют своей превосходство, типа они очень умные. Вот только у умных и добрых людей нет времени на травлю в интернете.
Мне кажется последнее. Проигнорировали филологи - историки - всезнайки.
А интервью интересное, Алина в своей стихи сегодня, пообщалась с хорошими людьми.
Не припомню такого отношения ни к одной фигуристки с вынесением каждого чиха на главную.
Кто вам заносит, господа?
аплодирую стоя.