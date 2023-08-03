Вайцеховская о Загитовой: «Меня учили не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом»

Елена Вайцеховская обратилась к журналистам после интервью Алины Загитовой.

«Каждый из нас оговаривается. Каждый из нас сталкивается с ситуацией незнакомых слов. Вообще не проблема, на мой взгляд. Откуда (коллеги, к вам вопрос) столь гипертрофированное стремление сделать на этом акцент?

Меня учили (не самые последние люди в отечественной спортивной журналистике) не пользоваться с упоением тем, что человек оговорился или обладает недостаточно широким словарным запасом. Да, я про . Не самая большая доблесть, вот, честно…» – написала .

Загитова о том, следит ли за хоккеем: «Это безызбежно. Потому что у меня папа хоккеист в прошлом, сейчас тренер»