Вайцеховская об интервью Загитовой: «Траньков показал Алину гораздо круче и более настоящую, чем все пиар-службы «Хрустального» и Первого канала вместе взятые»

Теги Максим Траньков сборная России Первый канал Елена Вайцеховская женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Вайцеховская считает, что Транькову удалось раскрыть Загитову в интервью.

Ранее олимпийские чемпионы по фигурному катанию пообщались в эфире шоу «Произвольная программа» на Первом канале.

«Максим Траньков в интервью с Алиной Загитовой выбрал очень правильную тональность – максимально доброжелательное отношение более старшего человека, который, что немаловажно, на своей шкуре испытал (и помнит все это до сих пор), что такое приехать из небольшого городка в столицу, что такое жить, а порой банально выживать, когда на счету каждая копейка, что такое ежедневно доказывать тренеру, что ты стоишь его времени и усилий, и даже какое это запредельное удовольствие, когда по прошествии времени, уже все и всем доказав, можешь зайти в любой магазин и купить любую тебе понравившуюся вещь.

Собственно, главный плюс этого разговора в том, что в нем Загитова максимально открыта. Не боится ошибиться, не боится рассуждать, не боится показаться слабой – и от этого выглядит более сильной, кстати. На лету улавливает подсказки – в этом плане Макс тоже очень большой молодец.

Можно было, наверное, копнуть чуть глубже, уйти в более личные и более серьезные темы, чего Макс даже не попытался сделать, но мне кажется, сама Алина к этому пока внутренне не готова.

Но в целом этим интервью Траньков показал Алину гораздо круче и гораздо более настоящую, чем все пиар-службы «Хрустального» и Первого канала вместе взятые. Респект», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

«Я завидная невеста? Не завидуйте». Интервью Загитовой на Первом канале

6 комментариев

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Unona73
У меня стойкое ощущение ,что спортс взял ЕВ на какую то должность.Прямо по любому поводу транслируется ее мнение на большую аудиторию.Иксперд по ФК!
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Bulkina
Траньков и Вайцеховская новый любимцы загибоов. Можно прикрывать хейтерские палатку и прочий шлак.
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Нурсултан Хамзаев
у всех когда включаешь эдблок сайт не работает?
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spboksana
в Вайц всё нутро протестует, чтобы сказать хоть что-то хорошее об Алине, поэтому решила похвалить Макса и заодно снова накинуть на Хрустальный))
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Два уха
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Ничего подобного: узкий круг заранее заготовленных вопросов-ответов, с которыми загитова всё равно справлялась с большим трудом. Огромное кол-во монтажных склеек говорит о том, что процесс записи подкаста был долгим и мучительным ввиду, скажем так, личностных особенностей приглашённого гостя. И сама гостья вела себя напряжённо и тревожно, жевала губы, ёрзала в кресле, глаза выдавали неуверенность и испуг.
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