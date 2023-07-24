Вайцеховская об интервью Загитовой: «Траньков показал Алину гораздо круче и более настоящую, чем все пиар-службы «Хрустального» и Первого канала вместе взятые»

Вайцеховская считает, что Транькову удалось раскрыть Загитову в интервью.

Ранее олимпийские чемпионы по фигурному катанию пообщались в эфире шоу «Произвольная программа» на Первом канале.

«Максим Траньков в интервью с Алиной Загитовой выбрал очень правильную тональность – максимально доброжелательное отношение более старшего человека, который, что немаловажно, на своей шкуре испытал (и помнит все это до сих пор), что такое приехать из небольшого городка в столицу, что такое жить, а порой банально выживать, когда на счету каждая копейка, что такое ежедневно доказывать тренеру, что ты стоишь его времени и усилий, и даже какое это запредельное удовольствие, когда по прошествии времени, уже все и всем доказав, можешь зайти в любой магазин и купить любую тебе понравившуюся вещь.

Собственно, главный плюс этого разговора в том, что в нем Загитова максимально открыта. Не боится ошибиться, не боится рассуждать, не боится показаться слабой – и от этого выглядит более сильной, кстати. На лету улавливает подсказки – в этом плане Макс тоже очень большой молодец.

Можно было, наверное, копнуть чуть глубже, уйти в более личные и более серьезные темы, чего Макс даже не попытался сделать, но мне кажется, сама Алина к этому пока внутренне не готова.

Но в целом этим интервью Траньков показал Алину гораздо круче и гораздо более настоящую, чем все пиар-службы «Хрустального» и Первого канала вместе взятые. Респект», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

«Я завидная невеста? Не завидуйте». Интервью Загитовой на Первом канале