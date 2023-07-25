Александр Жулин: «Когда Валиева каталась в Пекине-2022, американцы аплодировали стоя, а украинцы все сидели и никто даже не похлопал. Видимо, был приказ»
Александр Жулин думает, что украинцам приказали не аплодировать Камиле Валиевой на ОИ-2022.
«Вот была последняя Олимпиада в Пекине, где Камила Валиева каталась, и рядом с нами в командных соревнованиях сидели американцы – по правую руку. А по левую – украинцы. Так вот все американцы встали после выступления и аплодировали стоя. Украинцы все сидели и никто даже не похлопал. Ну, видимо, был приказ. Оттуда.
Ну это ужасающе выглядело, потому что они себя подставили. Потому что когда гениальное выступление гениального человека, то какая разница – где ты, кто ты, откуда ты? На мой взгляд, что спорт так политизировали – это ужасно», – рассказал Жулин.
Они еще и хлопать вам должны?!
#FacePalm
Если "оттуда" (США), то почему американцы аплодировали стоя? Видимо, до них приказ не дошёл))
Понятно, питание сейчас у него хорошее от Федерации и некоторых других источников - можно и пополивать Америку, которая приютила его на целых 13 лет)) и в которую он сбежал, сверкая пятками - как он сам писал в личном блоге: "...я спал и видел, как отсюда уехать. И когда Дубова получила приглашение в США - мы просто ухватились за это, чтобы отсюда сбежать"