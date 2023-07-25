Александр Жулин: «Когда Валиева каталась в Пекине-2022, американцы аплодировали стоя, а украинцы все сидели и никто даже не похлопал. Видимо, был приказ»

Александр Жулин думает, что украинцам приказали не аплодировать Камиле Валиевой на ОИ-2022.

«Вот была последняя в Пекине, где каталась, и рядом с нами в командных соревнованиях сидели американцы – по правую руку. А по левую – украинцы. Так вот все американцы встали после выступления и аплодировали стоя. Украинцы все сидели и никто даже не похлопал. Ну, видимо, был приказ. Оттуда.

Ну это ужасающе выглядело, потому что они себя подставили. Потому что когда гениальное выступление гениального человека, то какая разница – где ты, кто ты, откуда ты? На мой взгляд, что спорт так политизировали – это ужасно», – рассказал .