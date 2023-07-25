Александр Жулин: «Когда Валиева каталась в Пекине-2022, американцы аплодировали стоя, а украинцы все сидели и никто даже не похлопал. Видимо, был приказ»

Теги сборная России Александр Жулин сборная США Олимпиада-2022 сборная Украины женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Александр Жулин думает, что украинцам приказали не аплодировать Камиле Валиевой на ОИ-2022.

«Вот была последняя Олимпиада в Пекине, где Камила Валиева каталась, и рядом с нами в командных соревнованиях сидели американцы – по правую руку. А по левую – украинцы. Так вот все американцы встали после выступления и аплодировали стоя. Украинцы все сидели и никто даже не похлопал. Ну, видимо, был приказ. Оттуда.

Ну это ужасающе выглядело, потому что они себя подставили. Потому что когда гениальное выступление гениального человека, то какая разница – где ты, кто ты, откуда ты? На мой взгляд, что спорт так политизировали – это ужасно», – рассказал Жулин.

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31 комментарий

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Sebastian Debussy
А чего им хлопать? В феврале уже во всю военную технику притягивали к границе, уже все всё понимали. Я уже молчу про Крым и Донбасс который по сути тупо отжали у хохлов
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Atsuktuvas
Россияне всё знают про приказы.
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Казимир Стыцько
Чего вы пристали к Украине и украинцам?
Они еще и хлопать вам должны?!
#FacePalm
+27
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+22
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mold-cel
говорят что ВВП тоже не хлопал, когда украинские спортсмены шли мимо на церемонии открытия. И вообще спал. Что Жулин думает по этому поводу?
+13
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ретроградный меркурий
Не очень понятно, как по левую руку могли сидеть украинцы, которые не участвовали в командных соревнованиях по фигурному катанию на ОИ
+13
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Борис Потапкин
Ответ Igor Pivovarov
Приказ от рептилоидов.
тоже орнул с этого "был приказ. оттуда."
+13
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Andrey Wolf
И верно! Как не начать после такого бомбить эту страну нацистов? Валиевой не хлопали! Такое не прощаем. Да, жулин?
+13
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Igor Pivovarov
Приказ от рептилоидов.
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Назар Игорь
Они уже знали что Валиева на допинге.
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Olga.t
Ответ Борис Потапкин
тоже орнул с этого "был приказ. оттуда."
Действительно))
Если "оттуда" (США), то почему американцы аплодировали стоя? Видимо, до них приказ не дошёл))
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Девушка Безимени
жулин в запое?
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depressive_monk
А наши украинским атлетам так хлопали на всех соревнованиях с 2014, аж ладони отваливались
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Алина Бель
Взрослый дядька, а выступает посмешищем как пенс из диванной партии имени СССР. теперь и за Украину взялся. Америку уже заклеймил, причем лицемерие зашкаливает - в своем интервью перед Сочи прямо сказал - что в России он пока здесь платят, не будут платить - уедет. https://www.peoples.ru/sport/fskating/aleksander_zhulin/interview3.html?ysclid=lkibuwgd9n37204380
Понятно, питание сейчас у него хорошее от Федерации и некоторых других источников - можно и пополивать Америку, которая приютила его на целых 13 лет)) и в которую он сбежал, сверкая пятками - как он сам писал в личном блоге: "...я спал и видел, как отсюда уехать. И когда Дубова получила приглашение в США - мы просто ухватились за это, чтобы отсюда сбежать"
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Назар Игорь
А как он определил что это были украинцы? Вероятно по вышиванкам, широким шароварам и оселедцам на бритых головах?
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Девушка Безимени
Ответ Atsuktuvas
Россияне всё знают про приказы.
они по ним живут
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FNT
Принуждение к аплодисментам.
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Антон
"Из-за этого, собственно, и началось..." (версия 578)
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Melnikov1968
Имеют полное право не выражать свои эмоции. Это не является преступлением. А ты смотри, не лопни от негодования.
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Igor Pivovarov
Б - Бессовестность.
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fewral
Эммм...помнится на каком-то вроде бы футбольном матче во время гимна Украины на ТВ поставили рекламу... Это тоже был приказ?
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Verhovn
Приказы все из Вашингтона.Хлопайте.
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Ковид 07.10.52
Уж лучше не вспоминал очередное допинговое позорище...
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Igor Pivovarov
Ответ mbauer
Видел своими глазами. Реально отстой. Жулина не выношу, но тут по делу всё
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Igor Pivovarov
Ответ Дисперсия
А что, Украина ещё государством прикидывается?
Пока успешнее Северной Нигерии, где зек важнее органов власти, а все институты заменил один человек. У которой флаг и гимн отобрали на всех соревнованиях и давно. И где президент не рискует дальше Беларуси прокатиться.
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Спартак пичинен
Ответ Olga.t
Действительно)) Если "оттуда" (США), то почему американцы аплодировали стоя? Видимо, до них приказ не дошёл))
так приказ то наверное из рады
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