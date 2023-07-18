Худайбердиева показала средний палец тем, кто критикует ее цвет волос

Елизавета Худайбердиева ответила на негативные комментарии по поводу окрашивания волос.

Фигуристка опубликовала в соцсети видео, где показывает средний палец на фоне комментариев «Фу, так не идет блондинкой», «Макните Лизу в ведро с краской», «Выглядит лет на 40 с этим цветом».

Худайбердиева подписала пост эмодзи «💞🤣😉».

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