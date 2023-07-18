Худайбердиева показала средний палец тем, кто критикует ее цвет волос

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева ответила на негативные комментарии по поводу окрашивания волос.

Фигуристка опубликовала в соцсети видео, где показывает средний палец на фоне комментариев «Фу, так не идет блондинкой», «Макните Лизу в ведро с краской», «Выглядит лет на 40 с этим цветом». 

Худайбердиева подписала пост эмодзи «💞🤣😉».

Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой

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68 комментариев

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Алоэ Вера
Сколько раз она упала, пока снимала это видео?
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bezsugar
Отрадно видеть и знать, что культурный код таких фк-интеллигентов как Чайковская, Жулин, Бестемьянова, Писеев не только не утрачен молодым поколением фигуристов, но прочно интегрирован и постоянно развивается в новых формах) Эти традиции хамства никогда не уйдут из российского фк)
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Марина Абросимова
Палец длинный, ум короткий.
+28
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Александр Шульгин
Это надо же так себя довести что в 20 лет выглядеть на 40 это надо постаратся
+29
-5
+24
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Анна Лисина
Какие у нас девочки в танцах хорошие были и есть ещё. Вика, Саша, Тиффани. Воспитанные, статные, обаятельные, настоящие красотки и чемпионки!.
Худа им проигрывает не только по спортивным результатам.
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alexnew
Правильно критикуют.
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Katt Lady
Новости, которые мы заслужили?
+18
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Николь Тян
Ответ Александр Шульгин
Это надо же так себя довести что в 20 лет выглядеть на 40 это надо постаратся
Ей действительно 20? Почему то думала , что она ровесница Лизы Туктик или старше даже
+15
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+13
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Olga.t
Она столько всего показала ДО этого, что средний палец просто мелочь))
+14
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Маргарита В Сафронова
Ваня и Саша, срочно в лидеры!
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-2
+12
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Лека-Лека
С такими выходками Худа должна быть и есть любимицей федры.
И так страшна, а еще и глупа и не воспитана.
Там именно такие хамы собрались. Неудивительно их раздражение на ЗГ.
+14
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+11
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*** Monik ***
Мне кажется, вот кто испытание славой не выдержал
+10
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Ostinato
А как, кстати, поживает комиссия по этике с делом Плющенко?
+13
-3
+10
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Ритт
опять ей коуч посоветовал?
а вообще психолог или даже психотерапевт ей нужен.
И психиатр хороший РПП лечить.
Неприятная она стала. Раньше нейтрально к ней относилась, заступалась, когда она падала на соревнованиях. А сейчас, после всех ее фотосессий и разных выходок, нет желания поддерживать и болеть. Вот чего Лиза добивается? Даже положительно настроенных к ней отворачивает от себя.
+16
-7
+9
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Додик Аксель
Ей в ответ осталось у виска покрутить пальцем на подобный публичный жест.
+9
0
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Asl Ali
Ответ Алоэ Вера
Сколько раз она упала, пока снимала это видео?
очень тонко
+9
-2
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Мурманчанин37
Захожу в новости с тегом"Худайбердиева" чисто узнать - не упала ли?
+7
-1
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Анна Беляева
Детонька, лучше б ты не пальчики в камеру показывала, а чистые прокаты на стартах. Глядишь и цвет твоих волос обсуждали бы с меньшим энтузиазмом.

Интересно, ее перезрелого мужа устраивает такая жена с особенностями коммуникатывных реакций? Или он полагает, что эту прелесть какую поменяет на следующую, когда Лиза превратиться в ужас какую?
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-2
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Анастасия Голубева
Казалось, Лиза достала до самого дна, но тут снизу постучали.
+6
0
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Лека-Лека
Ответ Надежда Маркова
Пример берет с Загитовой, та тоже болонистая.
Ей до Алины полем, полем, да вокруг земного шара.
+9
-3
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oldparakhod
Вот уж кого бог интеллектом обделил..)))
+4
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MockingBird
Фото это ерунда. А в реале она показала средний палец тому, кто фотографировал, то есть любимому мужу 😁
+4
0
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Лучшее_враг_хорошего
Она выглядит, как Рудковская на минималках. Но Яне почти полтинник, а тут…
Барышня лучше бы чистые прокаты показывала. Но это слишком сложно для нее)) Умудрилась даже на шоу программ последней стать.
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Александр Шульгин
Пора мужу вмешаться она и его за одно позорит так и работу на 1 канале можно потерять
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Самасебезвезда
Зачем лезть на фанатские чаты, если не хочешь видеть неприятные тебе комментарии?
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