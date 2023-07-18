Худайбердиева показала средний палец тем, кто критикует ее цвет волос
Елизавета Худайбердиева ответила на негативные комментарии по поводу окрашивания волос.
Фигуристка опубликовала в соцсети видео, где показывает средний палец на фоне комментариев «Фу, так не идет блондинкой», «Макните Лизу в ведро с краской», «Выглядит лет на 40 с этим цветом».
Худайбердиева подписала пост эмодзи «💞🤣😉».
Наши фигуристки в купальниках: красный с завязками у Бойковой, Туктик в белом и микробикини Худайбердиевой
Худа им проигрывает не только по спортивным результатам.
И так страшна, а еще и глупа и не воспитана.
Там именно такие хамы собрались. Неудивительно их раздражение на ЗГ.
а вообще психолог или даже психотерапевт ей нужен.
И психиатр хороший РПП лечить.
Неприятная она стала. Раньше нейтрально к ней относилась, заступалась, когда она падала на соревнованиях. А сейчас, после всех ее фотосессий и разных выходок, нет желания поддерживать и болеть. Вот чего Лиза добивается? Даже положительно настроенных к ней отворачивает от себя.
Интересно, ее перезрелого мужа устраивает такая жена с особенностями коммуникатывных реакций? Или он полагает, что эту прелесть какую поменяет на следующую, когда Лиза превратиться в ужас какую?
Барышня лучше бы чистые прокаты показывала. Но это слишком сложно для нее)) Умудрилась даже на шоу программ последней стать.