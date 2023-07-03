Николай Морошкин: «Короткая программа Кадыровой и Колесова – молодежная, скоростная, уверенная и наглая в хорошем смысле этого слова»

Николай Морошкин рассказал о новых программах пары Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

– Что можете раскрыть про постановки для и Валерия Колесова?

– Короткую программу я бы охарактеризовал как молодежную, стремящуюся, скоростную, уверенную и наглую в хорошем смысле этого слова. Нам с Артуром Леонидовичем понравилась музыка и идея для ребят.

Ставил я вместе с хореографом Валерией Чистяковой, а Ксения Михеева добавила красок. Мы очень довольны тем, как ребята смотрятся в этой программе.

Произвольную поставила Анжелика Крылова, образы получились очень яркими и зажигательными. Хорошо, что обе программы будут сильно контрастировать друг с другом!

– Ясмина и Валерий выступают вместе всего один сезон. Как оцените этот дебют, какие у них сейчас цели и амбиции?

– Ясмина с Валерием большие молодцы! Перед ними стояла серьезная задача – попасть в топ-4 на чемпионате России, и ребята справились. Они на протяжении всего сезона демонстрировали надежность и качество в исполнении элементов, продолжают прогрессировать в скорости и реберности катания.

Уже сейчас на сборах я вижу, что Ясмина с Валерой растут, и их потолок не виден. Много работают, голодны до успеха, добрые, искренние и веселые.

Поэтому я уверен, в новом сезоне все будет хорошо. Вижу, что они хотят выглядеть лучше, настрой у них самый серьезный, – сказал хореограф клуба Тамары Москвиной.