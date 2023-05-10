Колесов о новой произвольной: «Получилось здорово! В программе будет много интересных переходов, танцевальных поддержек и элементов»

Фигурист Валерий Колесов рассказал о новой произвольной программе с Ясминой Кадыровой.

Пара тренируется у Тамары Москвиной. Над постановкой произвольной они работали с Анжеликой Крыловой.

«Получилось здорово! В этой программе будет много интересных переходов, танцевальных поддержек и элементов.

Очень насыщенная постановка была, также как и короткой программы, которую нам поставила вся наша команда», – сказал Колесов.

В минувшем сезоне Кадырова и Колесов заняли пятое место в финале Гран-при России и четвертое на чемпионате страны.