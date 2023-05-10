Колесов о новой произвольной: «Получилось здорово! В программе будет много интересных переходов, танцевальных поддержек и элементов»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Анжелика Крылова Валерий Колесов Ясмина Кадырова Фигурное катание

Фигурист Валерий Колесов рассказал о новой произвольной программе с Ясминой Кадыровой.

Пара тренируется у Тамары Москвиной. Над постановкой произвольной они работали с Анжеликой Крыловой.

«Получилось здорово! В этой программе будет много интересных переходов, танцевальных поддержек и элементов.

Очень насыщенная постановка была, также как и короткой программы, которую нам поставила вся наша команда», – сказал Колесов.

В минувшем сезоне Кадырова и Колесов заняли пятое место в финале Гран-при России и четвертое на чемпионате страны.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Ответ Lennuci
Так 6 или 7 лет уже. А в 23 из под маминой юбки вылезти не так легко. ЕМ не даст соврать.
Когда это жить вместе с родителями стало чем-то постыдным?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мария Коваленко
очень интересно посмотреть на конечный результат ☺
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Ответ Lennuci
Так и этим не вчера поставили. А БК после постановки месяц в туре были плюс переезд.
Никто и не говорит, что легко будет. Хотели перехода? Пусть получают и приспосабливаются.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Ответ Lennuci
А где я говорю, что это "постыдно"? Маменькины сынок и доча и всего лишь. И понтов не меряно.
Ну как бы да, намекаете. Мне вот 23 и живу с отцом, будучи замужем, съезжать не собираюсь, с какой это стати? Хреново когда дети бросовыми растут.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Крылова своим ставит очень интересно, хочется посмотреть на программу КК теперь :)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Анжелика для шарма внесёт в программы парников танцевальные элементы, возможно и в выборе музыки для постановки поучаствует. Посмотрим в этом сезоне на результаты этого творческого союза.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mariaku
Валерий - изящный, не деревянный для партнёра в парном, Ясмина покоряет тем, что сохраняет приятное выражение лица даже в сложных парных элементах. Желаю, чтобы сотрудничество с Анжеликой Крыловой помогло симпатичной паре обрести свою индивидуальность! Надеюсь, теперь им достанется побольше и тренерского внимания.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Очень красивая пара. Думаю, для них переход Саши с Димой станет дополнительным плюсом и стимулом, т.к. теперь они вторая пара в группе Москвиной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина Ивановская
Ответ Lennuci
"Очередь" начинает наступать на пятки. Пока БК переезжают в Москву без маминых котлет, остальные не теряют времени.
А чего терять время, у них уже проги поставлены.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий