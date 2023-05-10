Крылова поставила произвольную программу Кадыровой и Колесову

Анжелика Крылова поставила произвольную программу паре Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

«Вчера вернулась из Санкт-Петербурга, где работали с и Валерием Колесовым над постановкой новой произвольной программы.

Опыт работы с Тамарой Николаевной ( ) бесценен.🙏🏼

Очень уважаю и ценю наше сотрудничество!❤️» – написала .