Крылова поставила произвольную программу Кадыровой и Колесову
Анжелика Крылова поставила произвольную программу паре Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.
«Вчера вернулась из Санкт-Петербурга, где работали с Ясминой Кадыровой и Валерием Колесовым над постановкой новой произвольной программы.
Опыт работы с Тамарой Николаевной (Москвиной) бесценен.🙏🏼
Очень уважаю и ценю наше сотрудничество!❤️» – написала Крылова.
Кракозябла странновата и Валера после колена долго набирает скорость и бежит бестолково по наружней трвектории догонять...
Ощущение хаотичности и спешки.
По внутреннему кругу в противоход зайти на подъем партнерши не судьба?
За три шага красиво сделать можно.
Вот на этом теряется вся эстетика и линии.