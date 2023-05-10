Крылова поставила произвольную программу Кадыровой и Колесову

Теги Тамара Москвина сборная России видео фото пары Анжелика Крылова Валерий Колесов Ясмина Кадырова Фигурное катание

Анжелика Крылова поставила произвольную программу паре Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

«Вчера вернулась из Санкт-Петербурга, где работали с Ясминой Кадыровой и Валерием Колесовым над постановкой новой произвольной программы.

Опыт работы с Тамарой Николаевной (Москвиной) бесценен.🙏🏼

Очень уважаю и ценю наше сотрудничество!❤️» – написала Крылова.

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26 комментариев

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Trenik1216
Я думаю именно Кадырова Колесов больше всех выиграли от ухода Бойковой Козловского, им будет больше внимания
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Додик Аксель
Крылова становится основным постановщиком программ в новом сезоне для пар Москвиной. С интересом посмотрим на результат этого сотрудничества.
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galik55
Рада, что в ТШМ разные постановщики. У Анжелики хороший опыт работы.
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Екатерина Ивановская
Оно и понятно, БК ушли, теперь КК вторая пара, Москвина их будет подтягивать к тройке лидирующей.
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N-fox
Нет для меня какого-то обаяния в этой паре, но очень надеюсь, что они раскроются. Надеюсь, Анжелика им поможет, у нее столько интересных придумок, программы получаются очень яркие и насыщенные. Видно, что ребята очень упорные, пусть у них все получится!
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Маргарита В Сафронова
Так, глядишь, Кадырова с Колесовым подсидят МиГов... БК молодцы, ушли на подъӗме.
+18
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galik55
Ответ Екатерина Ивановская
Оно и понятно, БК ушли, теперь КК вторая пара, Москвина их будет подтягивать к тройке лидирующей.
Думаю не только на 3Р остановятся, прыжки однозначно усложнят. Удачи КК.
+11
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Виктория Манифик
Очень нравилась Анжелика когда выступала в танцах, был свой стиль у пары, хочется посмотреть на её постановки. Это должно быть оригинально и ново.
+8
0
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Е...С
Ответ Oleandra
наоборот, я рада, что они есть, хоть можно кого-то раскритиковать) долгих лет жизни Мишину, ТНМ и Рудковским) без шуток.
Так я к вам и без особых претензий. Чувствую, что вы все пишите не со зла и не за деньги, а от большой любви к Тутберидзе. Эта любовь вам пеленой глаза закрыла и у вас не получается хорошие качества других увидеть.
+15
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Дарья Куликова
А комментарии, что программу Крыловой обещали МГ, а теперь у КК будет? Или только про БК так можно говорить?
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Olga Krayz
Нравятся мне постановки Крыловой! Хорошо, когда к парам приглашают разных специалистов.
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0
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Екатерина Ивановская
Ответ Oleandra
Надеюсь, это переходная от БК программа..
Че? БК собирались же оставлять обе программы, а также дизайнера, разве нет?
+10
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Е...С
Ответ Oleandra
Судя по привычной кракозябре, стиль будет опять москвинский.. трудно представить, чтобы Кагановская в подобной позе проехалась..
Вам уже не только Плющенко жить мешает.
+14
-8
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galik55
Ответ Виктория Манифик
Очень нравилась Анжелика когда выступала в танцах, был свой стиль у пары, хочется посмотреть на её постановки. Это должно быть оригинально и ново.
Не знаю как сейчас, но муж Паскуале Камерленго был, так , что опыт постановки у нее не плохой. А ПП шахматы, поставленная Паскуале Мухамедзяновой Миронову была хороша.
+5
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Alexxa
У Москвиной сейчас после ухода БК будет внимание на них направлено больше. Повезло.
+2
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gift...!
Мдя...
Кракозябла странновата и Валера после колена долго набирает скорость и бежит бестолково по наружней трвектории догонять...
Ощущение хаотичности и спешки.
По внутреннему кругу в противоход зайти на подъем партнерши не судьба?
За три шага красиво сделать можно.
Вот на этом теряется вся эстетика и линии.
+5
-4
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Allbee
Ответ Lennuci
У Кагановской своя кракозябра, она пол катка лежа по льду едет.
И странный выезд растопыренными ногами вперёд выкатывают
+2
-1
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Lennuci
Ответ Oleandra
Судя по привычной кракозябре, стиль будет опять москвинский.. трудно представить, чтобы Кагановская в подобной позе проехалась..
У Кагановской своя кракозябра, она пол катка лежа по льду едет.
+2
-2
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