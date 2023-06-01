Федченко о сильных сторонах группы Тутберидзе: «Командная работа, доверие друг к другу, умение делегировать обязанности и правильно их распределять»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева Софья Федченко Фигурное катание

Тренер Софья Федченко назвала сильные стороны группы Этери Тутберидзе.

– Вы как-то сказали, что очень уважительно относитесь к штабу Тутберидзе. А в чем ее сила, на ваш взгляд?

– Я думаю, что в командной работе, в доверии друг к другу и умении делегировать обязанности и правильно их распределять. Чтобы каждый участвовал в результате.

– Только в этом? А в подборе спортсменок? В возрасте спортсменок?

– Об этом сложно говорить со стороны.

– А вы смогли бы свою спортсменку отправить на соревнования со сломанной рукой, например? Как однажды Евгения Медведева выступала.

– Я не знаю, это очень сложный вопрос – это ведь нужно знать внутреннюю ситуацию. Я думаю, такие решения всегда принимаются совместно родителями, тренером и спортсменами.

Потому что это очень зависит от уровня соревнований, от того, насколько это серьезный перелом – ведь переломом можно назвать маленькую трещинку, которую даже не гипсуют, а может быть, какой-то очень серьезный перелом, – ответила Федченко.

Софья Федченко: «Я всегда равняюсь на штаб Тутберидзе. Эта группа под любые правила подстраивается так, что спортсмены всегда выигрывают»

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ostinato
Ой, как сильно журналист старался набросить, вот прямо старался. "Подбор спортсменов", в каком виде спорта детей не отбирают? Расскажите, где в профессиональном спорте нет просмотров детей при поступлении. Почему во вратари не берут с ростом в 160 см, почему в гимнастику так любят брать диспластиков, в стрельбу наверняка не берут с плохим зрением? Почему футбольные тренеры отсматривают сотни детей и берут в группу 10 и никто не кричит при этом "ну, конееееечно, подбирааааают"
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
Я бы к этому ещё добавил Талант самой Этери видеть тот максимум, как технический, так и эстетический. Она задаёт планку!
Это Редкий талант.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Ответ Ezhevika33
Комментарий удален модератором
Ну и чсв) Кому ты нужна?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bona ulo
Спортс как всегда: из почти часового вью с Федченко и Алиной выдрал самые "горячие" куски. И защитнички Рудковских/хейтеры Тутберидзе конечно же тут как тут. Причем в обеих ветках те же ники.
А Федченко весьма интересная и далеко неглупая девушка, с характером.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдель
Федченко перейдет в какой-то штаб работать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Ответ Ezhevika33
А те, кто ещё глупее, бегают по спортсу и пишут оскорбления в адрес неких " Рудковских" под каждой новостью.)))
Не переживайте так за Рудковских. Этим униженным и оскорбленным терять уже нечего)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ezhevika33
Ответ Беглый*
Не переживайте так за Рудковских. Этим униженным и оскорбленным терять уже нечего)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислава Крюкова
Ответ Olga.t
Бенефис Федченко и её ученицы на спортс просто удивляет. Чем обусловлено столько внимания?
Тем что Федченко тренер Чемпионки России по юниорам, а её ученица Чемпионка России по юниорам? Или вы о ком-то другом ждете новостей на спортивном портале?
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдель
Ответ Olga.t
Бенефис Федченко и её ученицы на спортс просто удивляет. Чем обусловлено столько внимания?
любит поговорить мадам, потрепаться вернее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий