Федченко о сильных сторонах группы Тутберидзе: «Командная работа, доверие друг к другу, умение делегировать обязанности и правильно их распределять»

Тренер Софья Федченко назвала сильные стороны группы Этери Тутберидзе.

– Вы как-то сказали, что очень уважительно относитесь к штабу Тутберидзе. А в чем ее сила, на ваш взгляд?

– Я думаю, что в командной работе, в доверии друг к другу и умении делегировать обязанности и правильно их распределять. Чтобы каждый участвовал в результате.

– Только в этом? А в подборе спортсменок? В возрасте спортсменок?

– Об этом сложно говорить со стороны.

– А вы смогли бы свою спортсменку отправить на соревнования со сломанной рукой, например? Как однажды Евгения Медведева выступала.

– Я не знаю, это очень сложный вопрос – это ведь нужно знать внутреннюю ситуацию. Я думаю, такие решения всегда принимаются совместно родителями, тренером и спортсменами.

Потому что это очень зависит от уровня соревнований, от того, насколько это серьезный перелом – ведь переломом можно назвать маленькую трещинку, которую даже не гипсуют, а может быть, какой-то очень серьезный перелом, – ответила Федченко.

Софья Федченко: «Я всегда равняюсь на штаб Тутберидзе. Эта группа под любые правила подстраивается так, что спортсмены всегда выигрывают»