Тренеры Ефимовой и Митрофанова: «Есть цель попасть в сборную США. Амбициям пары не помешает российское прошлое Алисы»
Пара Алиса Ефимова – Миша Митрофанов намерена попасть в сборную США.
Об этом сообщили тренеры спортсменов Ольга Ганичева и Алексей Летов.
До сентября 2020 года Ефимова выступала за Россию, а затем представляла Германию в паре с Рубеном Бломмартом. Митрофанов ранее катался с Одри Лу.
– Амбициям пары не помешает российское прошлое Алисы.
– Есть ли цель попасть в сборную США?
– Да, – заявили тренеры пары.
Алиса Ефимова: «Я знала, что хочу продолжать карьеру, поэтому сразу решила, что буду пробовать все возможные варианты»
............ как "уголовное прошлое"🤦♀️🤦♀️🤦♀️ Совсем уже........
А так-то да, не помешает, конечно. Кто там у них ещё претенденты на сборную? По ходу никого, так что не приходится брезговать даже посредственными фигуристами с "российским прошлым".