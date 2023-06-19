Тренеры Ефимовой и Митрофанова: «Есть цель попасть в сборную США. Амбициям пары не помешает российское прошлое Алисы»

Теги сборная США пары Алиса Ефимова Миша Митрофанов Алексей Летов Ольга Ганичева Фигурное катание

Пара Алиса Ефимова – Миша Митрофанов намерена попасть в сборную США.

Об этом сообщили тренеры спортсменов Ольга Ганичева и Алексей Летов.

До сентября 2020 года Ефимова выступала за Россию, а затем представляла Германию в паре с Рубеном Бломмартом. Митрофанов ранее катался с Одри Лу. 

– Амбициям пары не помешает российское прошлое Алисы.

– Есть ли цель попасть в сборную США?

– Да, – заявили тренеры пары. 

Алиса Ефимова: «Я знала, что хочу продолжать карьеру, поэтому сразу решила, что буду пробовать все возможные варианты»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Stefan
– Амбициям пары не помешает российское прошлое Алисы.

............ как "уголовное прошлое"🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Совсем уже........
А так-то да, не помешает, конечно. Кто там у них ещё претенденты на сборную? По ходу никого, так что не приходится брезговать даже посредственными фигуристами с "российским прошлым".
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Менова
Какое российское прошлое? Она шпионка что ли?)
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Там реально пропаганда просто зашкаливает. Совсем люди сбрендили. Какие Соловьев со Скабеевой? Детский сад.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kate_ko
"российское прошлое" Алисы это все, что у нее, по сути, есть. судя по тону тренеров, ее там примут с распростертыми, лишь Алиса всему миру поведала, как ужасно в России, какой везде тоталитаризм, аж не продохнуть. капец
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
У них большие шансы попасть в сборную и участвовать в соревнованиях на ГС. У обоих хорошая школа и уже определённый опыт есть. Удачи !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Charliz
Улетная формулировка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий