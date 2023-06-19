Тренеры Ефимовой и Митрофанова: «Есть цель попасть в сборную США. Амбициям пары не помешает российское прошлое Алисы»

Пара Алиса Ефимова – Миша Митрофанов намерена попасть в сборную США.

Об этом сообщили тренеры спортсменов Ольга Ганичева и Алексей Летов.

До сентября 2020 года Ефимова выступала за Россию, а затем представляла Германию в паре с Рубеном Бломмартом. Митрофанов ранее катался с Одри Лу.

– Амбициям пары не помешает российское прошлое Алисы.

– Есть ли цель попасть в сборную США?

– Да, – заявили тренеры пары.

Алиса Ефимова: «Я знала, что хочу продолжать карьеру, поэтому сразу решила, что буду пробовать все возможные варианты»