Станислава Константинова: «Научить спортсмена прыгать четверные прыжки примерно так же тяжело, как и научить качественно кататься»

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова Фигурное катание

Станислава Константинова высказалась о развитии женского одиночного катания.

— Как считаете, женское одиночное катание должно развиваться в сторону четверных прыжков?

— Останавливать развитие фигурного катания или в принципе чего-то — это, наверное, неверно. Мне кажется, правильно, что фигурное катание раздвигает границы возможного. Это зрелищно, это красиво. Но также считаю, что фигурное катание не должно развиваться исключительно в сторону четверных, оно должно развиваться в самом катании, мы должны прибавлять во вращениях.

Думаю, должны выходить новые правила, чтобы не было такого, что совершенствоваться можно лишь в количестве оборотов. Чтобы мы принимали какие-то более интересные позиции во вращениях, какие-то надбавки увеличить в программе. Чтобы мы не только, грубо говоря, прыгали и делали все одинаковые вращения четвертого уровня на +4, +5, а чтобы были интересные надбавки именно за навыки катать программу.

Научить спортсмена прыгать четверные прыжки, по-моему, примерно так же тяжело, как и научить качественно кататься.

— Обращаете внимание, какой у детей сейчас уровень скольжения?

— Вообще, хороший. В Москве дети скользят очень хорошо. Когда такая большая конкуренция, у спортсмена должно быть все вышколено до мелочей. А скольжение и вращения — это база. Это только твоя работа, никакого таланта здесь особо не нужно. Ты просто либо работаешь над этим, либо нет.

В этом плане я вижу очень большую разницу между Москвой и другими регионами. Даже с Питером, потому что в Москве очень сильно над этим работают, чтобы не было никаких слабых мест, – сказала Константинова. 

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4 комментария

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arisstopane
Научить спортсмена прыгать четверные прыжки, по-моему, примерно так же тяжело, как и научить качественно кататься.(с)
она точно из фк?)
качественно катаются тысячи
а квадистов пара десятков
+1
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+1
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tan_kette
Катаешь на новых брендовых лезвиях, значит скользишь. На запиленных лезвиях никто не скользит, на запиленных бегают коньковым шагом.
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ретроградный меркурий
"Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел" (с) Я даже не буду говорить банальности про Дудакова, который специализируется на постановке ультра-си, но вот Алёна Высоцкая, которая работает с малышами в ТШТ, говорит - для неё четверной у девушек как запуск в космос. Вот такая формулировка куда ближе отражает разницу между качественным скольжением и квадами. Ну и надо отметить, что поколение начиная с нынешних новисов очень здорово скользит (особенно выделяется Костылева), видно, что стали больше работать над этим с маленькими детьми.
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