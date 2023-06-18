Барбара Фузар-Поли: «Мы с Гиньяр и Фаббри сдаваться не собираемся. Никаких пауз»

Чемпионы Европы в танцах на льду Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри продолжат карьеру.

Об этом заявила их тренер Барбара Фузар-Поли.

– Звезды вашей группы – итальянцы и , и у вас с ними вышел сумасшедший сезон: победы на этапах Гран-при и чемпионате Европы, а потом и серебро чемпионата мира...

– Да, мы долго к этому шли, это невероятные ощущения. Шарлен с Марко никогда так высоко не поднимались. Для меня как для тренера это был момент настоящего счастья. Результат для нас грандиозный, но мы не хотим на этом останавливаться. Да, это взрослая пара, но они полны энтузиазма, к тому же они катаются на таком уровне, что заканчивать странно. Так что мы готовы бороться, сдаваться не собираемся.

– То есть дуэт идет в новый сезон? Раньше они говорили, что пока решения не приняли.

– Нет-нет, никаких пауз. Ребята на две недели уезжали в отпуск, но уже вернулись на лед, и мы работаем над программами нового сезона. Мы почти закончили произвольный танец – и я в восторге от того, что получается. Музыку выбирали вместе, и я вижу, как Шарлен с Марко нравится то, что они катают.

– Вы всегда подчеркивали, что эта пара для вас – особенная. Почему?

– Они катаются у меня 14 лет, это я поставила их в пару в свое время. Марко начинал как одиночник, а когда перешел в танцы – нашел Шарлен практически в интернете, она тоже была в поисках партнера.

Почти сразу они стали парой и вне льда, поэтому чувствуют и понимают друг друга с полуслова. От них невозможно оторвать взгляд, посмотрите, как трогательно Марко заботится о Шарлен. Плюс они невероятные трудоголики, и что важно – умеют слышать тренера. Работать с ними – одно удовольствие. У нас настоящая команда: мы все решаем вместе – от выбора музыки и костюмов до нюансов постановок, – сказала Фузар-Поли.

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