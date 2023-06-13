«Кто хочет на халяву получить готового чемпиона, если такие умные, – заплатите». Депутат Свищев предложил изучить вопрос о компенсациях при переходах спортсменов

Теги переходы Государственная дума ФФКР Дмитрий Свищев переходы переходы Министерство спорта России переходы переходы Фигурное катание

В Госдуме предложили проработать вопрос о компенсациях при сменах спортивного гражданства.

– Спортсмены ездят за деньги регионов, министерства спорта, центра спортивной подготовки. Я считаю, нужно не забывать, что огромное количества персонала работает на то, чтобы из спортсмена вырастить чемпиона.

Когда чемпион вдруг принимает решение о смене спортивного гражданства, необходимо поднимать вопросы о компенсации. Кто хочет на халяву получить готового чемпиона, если такие умные, – заплатите.

– Неправильно, когда на человека работали 20 лет, а он потом внезапно уходит?

– Сто процентов. Вопрос обязательной компенсации давно поднимался, но не доводили до конца. Сейчас самое время вернуться и обсуждать его.

– А законодательно можно будет внести обязательную компенсацию за спортсмена?

– Хорошая тема. Мы поручим юристам проработать вопрос о компенсации при смене спортивного гражданства, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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19 комментариев

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Simon Petrikov
за Ана, за Уайлда заплатите сначала
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Дмитрий Осипов
а депутаты вернут пенсионные ?
+17
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Melnikov1968
А вот простым людям что с этих чемпионов? Не растите их. Вас что, кто-то об этом просит?
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Дмитрий Чидакин
Что такого плохого сделал русский народ, если к нему в слуги записали вот это...
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katerianna
Можно только посочувствовать спортсменам у которых нет правильной мамы. Члены олимпийской сборной за три дня ушли, а остальным....
+4
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Владддд
Свищев уже в истории... первый человек в керлинге, который притащил допинг в этот вид спорта за несколько сот лет с начала его появления
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Atsuktuvas
Россия - щедрая душа! Не то что америкосы у которых все про деньги...
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R Kukhov
А можно свищева и ко куда-нибудь сдать?
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Viks
Хватит хрени! Никакого "спрортивного гражданства" не существует! Спортсмены меняют страну, за которую выступают. Правила смены страны в фигурке установил ИСУ - там нет никаких денежных компенсаций, поэтому потуги регулировать российской стороной бессмысленны. У других международных федераций тоже нет в правилах перехода упоминаний о деньгах.
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modesto
Очередное обращение по просьбам трудящихся.
Хотят как с евреями в Союзе при репатриации, когда выставили конское возмещение за полученное бесплатное образование, так, чтобы если и уезжают, то босым и с общественным порицанием.
+2
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Регион-36
"– А законодательно можно будет внести обязательную компенсацию за спортсмена?
– Хорошая тема. Мы поручим юристам проработать вопрос о компенсации при смене спортивного гражданства"
Вся беда, что все эти законы российские, не будут иметь никакой силы за ее границами и всем положить, чего вы там напринимали. Хоть в Спортлото пишите тогда, хоть куда.
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Ебздрогыч
Странно, что ни одной стране мира не приходит в голову получить для себя топового депутата, на которого вон сколько денег вбухали пока учили, пока зарплату ему платили. Очень странно
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Pkatushki
Во всём виноват рыжий клоун! Пока прорабы государственного строительства устроили банкет, Рыжий притащил кирпич дурдома и засунул в фундамент несостоявшегося "госудаства". Теперь всё строение полный аналог дурдома.
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NikSoderzhitZapreshenni
Ответ Simon Petrikov
за Ана, за Уайлда заплатите сначала
Скорее всего заплатили, только понятно что не белыми деньгами
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Ir_rish
Ответ Michael Boldyrev
Да, и просто при смене гражданства тоже пусть платят)
А "просто гражданство" разве меняют?
Получают еще одно- и все.
Хотя нет, не всё- обязаны об этом радостом событии известить официальных представителей милой Родины.
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Viks
Ответ Ir_rish
А "просто гражданство" разве меняют? Получают еще одно- и все. Хотя нет, не всё- обязаны об этом радостом событии известить официальных представителей милой Родины.
Меняют. Некоторые страны требуют отказаться от прежнего гражданства. Знаю людей, которые отказались от российского при получении немецкого паспорта - это и было сменой гражданства.
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Simon Petrikov
Ответ Владддд
Свищев уже в истории... первый человек в керлинге, который притащил допинг в этот вид спорта за несколько сот лет с начала его появления
Дюмонтель в 2013 на ЧМ, стероиды - тоже Свищев?
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