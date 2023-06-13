«Кто хочет на халяву получить готового чемпиона, если такие умные, – заплатите». Депутат Свищев предложил изучить вопрос о компенсациях при переходах спортсменов
В Госдуме предложили проработать вопрос о компенсациях при сменах спортивного гражданства.
– Спортсмены ездят за деньги регионов, министерства спорта, центра спортивной подготовки. Я считаю, нужно не забывать, что огромное количества персонала работает на то, чтобы из спортсмена вырастить чемпиона.
Когда чемпион вдруг принимает решение о смене спортивного гражданства, необходимо поднимать вопросы о компенсации. Кто хочет на халяву получить готового чемпиона, если такие умные, – заплатите.
– Неправильно, когда на человека работали 20 лет, а он потом внезапно уходит?
– Сто процентов. Вопрос обязательной компенсации давно поднимался, но не доводили до конца. Сейчас самое время вернуться и обсуждать его.
– А законодательно можно будет внести обязательную компенсацию за спортсмена?
– Хорошая тема. Мы поручим юристам проработать вопрос о компенсации при смене спортивного гражданства, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
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Хотят как с евреями в Союзе при репатриации, когда выставили конское возмещение за полученное бесплатное образование, так, чтобы если и уезжают, то босым и с общественным порицанием.
– Хорошая тема. Мы поручим юристам проработать вопрос о компенсации при смене спортивного гражданства"
Вся беда, что все эти законы российские, не будут иметь никакой силы за ее границами и всем положить, чего вы там напринимали. Хоть в Спортлото пишите тогда, хоть куда.
Получают еще одно- и все.
Хотя нет, не всё- обязаны об этом радостом событии известить официальных представителей милой Родины.