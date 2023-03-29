Евгений Устенко: «Музыка на льду отличается по звучанию от колонки или наушников. Хоть ты тресни: если она не звучит, идея не сработает»

Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали, как выбирают темы для произвольных танцев.

Миронова: Это путь длиной в несколько месяцев.

Устенко: Это путь воина, ха-ха.

Миронова: Всегда тяжело, много споров, проверка музыки на звучание на льду. Как мы это делаем — садимся за круглый стол всей командой…

Устенко: Стол переговоров.

Миронова: Начинаем обсуждать. Если кому-то что-то не нравится — он вылетает из-за стола. Навсегда.

На самом деле все проходит до банального просто. Все предлагают свои идеи, а потом выбирают варианты, которые получше и похуже.

Устенко: Бывает шикарная идея, и кажется, если поставить ее на льду, будет очень классно. Мы уже заряженные, чтобы эта идея заработала, включаем музыку, слушаем полчаса — и никакая не подходит. Музыка на льду отличается по звучанию от колонки или простых наушников. Хоть ты тресни: если музыка не звучит, то и идея не сработает.

А бывает, слушаешь музыку в наушниках, она кажется проходной, выходишь на лед, и она звучит прекрасно. Это просто творческий процесс.

Миронова: Как минимум у нас есть интернет, где огромное количество музыки, фильмов, сериалов, книг. Можно поставить программу на идее слова какого-то. Главное — иметь мозг.

Устенко: Надо развивать идею. Нельзя прийти и сказать «хочу поставить Голодные игры». Нужно преподнести это так, чтобы зрители в конце поняли, что это.

Миронова: «Она песок!» (Отсылка к комментарию после проката пары на чемпионате России)

Устенко: Да, на чемпионате России последняя поза и «я понял, она — песок». Это же прекрасно. В этом и смысл постановки — всю программу есть какие-то сомнения, и финальная поза ставит все точки над i. Ради этого мы что-то выкатываем четыре минуты, чтобы по последней позе все всё поняли.