Екатерина Миронова: «Для меня самое значимое выступление — произвольный танец Гиллес – Пуарье «Винсент». Это шедевр: и задумка, и скольжение, и техника»

Теги сборная России танцы на льду Екатерина Миронова Евгений Устенко Фигурное катание

Екатерина Миронова и Евгений Устенко лучшие, по их мнению, танцы в фигурном катании. 

— Вам нужно показать одно выступление человеку, который никогда не смотрел фигурное. Что вы выберете, чтобы показать всю красоту этого вида спорта?

Миронова: Для меня самое значимое выступление — произвольный танец Гиллес – Пуарье «Винсент». Это шедевр: и задумка, и скольжение, и техника.

Устенко: Я бы назвал Тессу со Скоттом (Виртью и Моир) — латину с Олимпиады-2018. Вообще, я бы посоветовал посмотреть последние пару лет соревнований с ними.

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3 комментария

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ИннаВБ
Ответ Алё? Алёна
Это какое такое скольжение у Гиллес? Откуда оно взялось?
Я аж три раза перечитала🤣
0
-1
-1
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Алё? Алёна
Это какое такое скольжение у Гиллес? Откуда оно взялось?
+4
-1
+3
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Самая цитируемая и вообще недура
Простите, а кто эти люди и почему их мнение так важно для нас?
0
-3
-3
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