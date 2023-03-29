Екатерина Миронова и Евгений Устенко лучшие, по их мнению, танцы в фигурном катании.

— Вам нужно показать одно выступление человеку, который никогда не смотрел фигурное. Что вы выберете, чтобы показать всю красоту этого вида спорта?

Миронова: Для меня самое значимое выступление — произвольный танец Гиллес – Пуарье «Винсент». Это шедевр: и задумка, и скольжение, и техника.

Устенко: Я бы назвал Тессу со Скоттом (Виртью и Моир) — латину с Олимпиады-2018. Вообще, я бы посоветовал посмотреть последние пару лет соревнований с ними.