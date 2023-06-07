Гурген Варданян: «СМИ нагло врали, что на чемпионате Европы была только одна венгерка. Четверо из шести спортсменов имеют венгерский паспорт»

Гурген Варданян ответил на критику СМИ в адрес Федерации фигурного катания Венгрии.

Варданян до мая 2023 года работал спортивным директором Федерации фигурного катания Венгрии, но покинул свой пост по взаимному согласию сторон.

Венгерские СМИ критиковали политику федерации, связанную с большим количеством переходов россиян в сборную Венгрии.

– Писали о насилии над детьми: что их заставляли кататься с травмами, босиком выполнять на льду упражнения в наказание за ошибки. Что можете ответить по этому поводу?

– Это писали про тренера Юлию Себестьян, но это неправда. Это только слова, пока ни одного доказательства нет.

– Почему вы столько времени никак не реагировали на эту ситуацию? Вам запрещали что-либо говорить?

– Нет. Все, что они писали, было сшито белыми нитками, ни одного правдивого слова там не было и нечего на это реагировать. Президент федерации дал несколько интервью, в которых четко объяснил позицию, но родители бесполезных фигуристов через некоторых журналистов пытались разжечь и разыграть историю с русскими спортсменами. СМИ нагло врали, что на чемпионате Европы была только одна венгерка. Но четверо из шести спортсменов, которые выступали на чемпионате Европы и мира, имеют венгерский паспорт.

До того, как я стал спортивным директором, украинский танцор Даниил Семко уже выступал с венгерской партнершей, но она бросила кататься. А Даня у нас давно живет, прекрасно говорит на венгерском, у него менталитет стал венгерским, он гражданин Венгрии. По интернету нашел себе другую партнершу Марию Игнатьеву. Специалистам очень понравилось новая пара и мне тоже. Одиночник Саша Власенко с семьей живет в Венгрии уже более четырех лет, а они говорили, что федерация привезла сюда русских…. Они здесь давно уже выступали, и все не первый сезон.

В парном катании в прошлом году у нас выступали две гражданки Венгрии с венгерскими партнерами. Оба партнера бросили кататься. Для Марии Павловой мы нашли нового партнера – Алексея Святченко, а для второй девочки федерация подбирает партнера. Среди одиночниц выступала Юлия Ланг.

Почти все сборные выставляют фигуристов из разных стран. Можем вспомнить, как украинка Алена Савченко с французом Бруно Массо выиграла первую олимпийскую медаль для Германии. Польская команда целиком состояла из русских фигуристов… И этот список можно продолжать, он будет очень длинным, – сказал Варданян.

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