Навка о ледовом шоу в Луганске: «Конкретики нет из-за тяжелой обстановки»

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о проведении ледового шоу в Луганске.

Как сообщает «Р-Спорт», шоу было запланировано на 6 июня. В конце прошлого года компания Навки выиграла грант в размере 14 миллионов рублей на проведение в Луганске мюзикла «Руслан и Людмила».

«Конкретики нет из-за тяжелой обстановки», – заявила олимпийская чемпионка.

В мае Навка уже сообщала о возможной отмене мероприятия.

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19 комментариев

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Olga.t
Где деньги, Тань?))
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Beloded2007
Ну хотя бы в Белгородской области проведите
+21
-3
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bellyashe
ну может тогда хотя бы в Шемя..Шепе…Шебекино проведёшь? Там вон обстановка легчайшая, всё под контролем ВС РФ и товарища главнокомандующего.
+16
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Ебздрогыч
Главное, что с баблом есть конкретика, а остальное неважно
+12
-3
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Ебздрогыч
Отсутствие ледового шоу - безусловно, главная проблема этого города
+13
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Павел Мельников
Грант-то вернут или нет?
+7
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Sergeev55
Ответ Olga.t
Где деньги, Тань?))
Муж помог с грантом. Мероприятие запланированно, деньги выделенны. Не состоялось и не состоялось...
+7
0
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Ливия
Главное, чтобы конкретика с освоением выделенных средств была)))
+4
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Аркус
В Шебекино проведи тогда
+3
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Atsuktuvas
Перенесите в Артемовск.
+3
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nmnackjbxkasbk
Ответ Ольга Долгова
Вернет назад
держи карман пошире
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Dmitriy Racheev
Не дискредитируй. Всё строго по плану, с опережением графика
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Olga.t
Ответ Павел Мельников
Грант-то вернут или нет?
"Что с возу упало, то пропало" ©
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Savardus
Кто-нибудь кстати может сказать, где у РФ сейчас проходит западная граница? Думаю, что там же, где деньги на это шоу)
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fewral
В этом году грант на шоу в каком городе получит?
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