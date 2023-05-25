Трусова поделилась кадрами из новой фотосессии. Она позирует в черном платье на фоне красного рояля

Теги сборная России фото женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова показала снимки из новой фотосессии.

Фигуристка позирует в черном обтягивающем платье на фоне ярко-красного рояля. Дополняют образ крупные золотые серьги. 

Как выглядят наши фигуристки с распущенными волосами? Деталь, которая меняет многих

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65 комментариев

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Мурка Мурлыковна
Почему они из нее в 18 лет всё делают какую-то тетку-вамп?
+52
-10
+42
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udod
никакой изюминки нет
любую, просто любую берешь, мажешь, красишь, одеваешь, украшения, позы, интерьер, свет, а потом ещё и фотошоп - абсолютно тот-же эффект будет
+40
-14
+26
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Мурка Мурлыковна
Ответ Alex1104
Фотограф не очень умный
Фотограф как раз постарался, ракурсы выигрышные.
+24
-3
+21
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Lana74
Трусова изо всех сил пытается казаться взрослой.
+30
-10
+20
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Lapo Elkann
Была Саша , стала Нугумановой.
+33
-14
+19
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Whiskey cat
Все давит из себя секс...
+29
-10
+19
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Лека-Лека
В этой фотосессии нет Саши. От нее остались только волосы, да и то хорошо обработанные.
Все остальное - чужая возрастная тетка.
+31
-13
+18
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Евгения Гринева
Для того, чтобы показать эстетичную сексуальность достаточно одной детали, а не пихать в одно фото все, даже серьги в виде презервативов.
+25
-7
+18
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asusp527
Безвкусица.
+29
-13
+16
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Лариса Шевкун
Локтями на клавиши -это что-то , хоть бы крышку закрыла. А последнее фото с дымом - апофеоз вульгарности
+16
-4
+12
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Игорь Лужков
Только я вижу в ушах презерватив в золотой упаковке?
+18
-6
+12
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мистер бин
Смешно выглядит. Понятно, у самой вкуса не хватает, но стилиты должны подсказать.
+19
-8
+11
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Lennuci
Из крайности в крайность. То фанбук с наклейками для детей, то полуголая и крест на шее из оперы типа "Я вся такая секси".
Как говорится, вы либо крест снимите, либо трусы наденьте.
И что-то никто про "вытягивание" ног не пишет...
+15
-6
+9
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Kristine Kristine
Ответ Додик Аксель
Я так понимаю, что ряд фигуристок и Саша среди них готовят себя в фотомодели, выкладывая фотосессии. Прыжки , новые программы, постановки пока отдыхают и ждут своего часа ? Или как говорится не дождётесь...
Вот с языка сняли. Вместо программ и образов, соревнование кто больше фоток в трусах выложит. Фу.
+13
-5
+8
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Yulia333
Спортс, не спите! Она там ещё более откровенные фотки выложила
+8
0
+8
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dashaofmyiceiceicebaby333
Ответ Lapo Elkann
Была Саша , стала Нугумановой.
для Нугумановой ей не хватает себя полюбить) лицо везде одинаковое, взгляд свысока. что она хотела этим сказать, не понятно
+9
-2
+7
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Утконос Никифорович
Шикарные образы, красивый макияж
+17
-11
+6
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Svetlana Yablonskaya
Ответ мистер бин
Смешно выглядит. Понятно, у самой вкуса не хватает, но стилиты должны подсказать.
Когда Саша кого слушала?... - вопрос риторический
+7
-2
+5
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Додик Аксель
Я так понимаю, что ряд фигуристок и Саша среди них готовят себя в фотомодели, выкладывая фотосессии. Прыжки , новые программы, постановки пока отдыхают и ждут своего часа ? Или как говорится не дождётесь...
+12
-7
+5
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Lilia Sadykova
Ответ Dinamik1
Комментарий удален модератором
если сво идет, то теперь всем нужно уйти на фронт, а кто не ушел жить в вечном трауре? чего вы везде эту тему суете, с какой стати Саша должна там быть? она военнообязанная? или она врач? ну достали уже эти адепты сво.
+10
-5
+5
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ɔculpa
Ответ Dinamik1
Комментарий удален модератором
Сам-то из зоны боевых действий вещаешь, Василий?
+7
-2
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flyhigh
Ответ Lapo Elkann
Была Саша , стала Нугумановой.
🤣🤣🤣🤣
+8
-3
+5
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Alex1104
Ответ Мурка Мурлыковна
Почему они из нее в 18 лет всё делают какую-то тетку-вамп?
Фотограф не очень умный
+11
-7
+4
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Denis Travin
... интересные у Трусовой цацки в ушах.
Из последней коллекция бижутерии и аксессуаров Мочино в виде презервативов.
Порванные одежды как бы намекают - это не первый выход к роялю.
Фотосессию можно назвать - "влажные мечты на рояле".
Неужели Кондратюк оказался несостоятельным?
+9
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tan_kette
За кого нас тут считают?
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