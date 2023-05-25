Трусова поделилась кадрами из новой фотосессии. Она позирует в черном платье на фоне красного рояля
Александра Трусова показала снимки из новой фотосессии.
Фигуристка позирует в черном обтягивающем платье на фоне ярко-красного рояля. Дополняют образ крупные золотые серьги.
Как выглядят наши фигуристки с распущенными волосами? Деталь, которая меняет многих
любую, просто любую берешь, мажешь, красишь, одеваешь, украшения, позы, интерьер, свет, а потом ещё и фотошоп - абсолютно тот-же эффект будет
Все остальное - чужая возрастная тетка.
Как говорится, вы либо крест снимите, либо трусы наденьте.
И что-то никто про "вытягивание" ног не пишет...
Из последней коллекция бижутерии и аксессуаров Мочино в виде презервативов.
Порванные одежды как бы намекают - это не первый выход к роялю.
Фотосессию можно назвать - "влажные мечты на рояле".
Неужели Кондратюк оказался несостоятельным?