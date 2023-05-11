Ромэн Агенауэр: «Смарт и Дик уже несколько месяцев тренируются в нашей академии. Сейчас мы решаем формальные вопросы, ставим программы»

Теги танцы на льду сборная Испании Ромэн Агенауэр Оливия Смарт Тим Дик Фигурное катание

Тренер Ромэн Агенауэр рассказал о работе с танцевальным дуэтом Оливия Смарт – Тим Дик.

«Они уже несколько месяцев тренируются в нашей академии, настроены кататься вместе.

Сейчас мы решаем формальные вопросы: Тим должен перейти под флаг Испании.

Ставим программы, чтобы в новом сезоне обкатывать их на возможных турнирах и получать обратную связь от специалистов», – сказал Агенауэр.

Испанская федерация фигурного катания обратилась в немецкую по поводу перехода Тима Дика. Он будет выступать в дуэте с Оливией Смарт

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