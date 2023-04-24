Даниил Самсонов: «Никогда не было мыслей закончить. Я еще не до конца себя показал, не все выиграл»

Фигурист Даниил Самсонов рассказал о своих целях.

Ранее Самсонов победил на турнире на призы президента Федерации фигурного катания Москвы.

– Есть вообще хоть какая-то гарантия, что ты не исчезнешь снова?

– По возвращению и гарантиям не буду ничего говорить, честно. Не хочу уже загадывать. Никто не знает ничего.

– Хорошо, тогда так – за время этих травм, восстановления и тому подобного мысль не посещала: «Ну это все, уйду уже куда-нибудь»?

– Никогда не было мыслей закончить. Потому что я сам понимал, что очень многое еще могу показать. Я еще не до конца себя показал, не все выиграл. Поэтому я должен сделать красивую историю, чтобы потом вспоминали. Прошедший турнир – как первый шаг этой истории.

– Но сложно будет. Сам видишь, какая конкуренция у мужском одиночном, без четверных никак.

– За фигурным катанием я, конечно, слежу, но меньше, чем раньше. Конкуренция в мужском одиночном усилилась раза в 3-4, наверное! Все ребята с четверными уже. Но я все-таки за то, чтобы без четверных было сложно выигрывать. Но и одновременно за то, чтобы помимо прыжков не забывали про катание и вращения, это очень важные компоненты фигурного катания. Так что я в этой ситуации 60 на 40 больше за четверные, так скажу.

По поводу своих четверных – я еще не начинал восстанавливать. Хотел хорошо подготовить программы с акселем к соревнованиям. Вот сейчас начну восстанавливать четверной сальхов в первую очередь, хотя я уже заходил во флип, но это было ужасно. Ну как ужасно – ожидал хуже, но это еще точно не то, чего я хочу. Поэтому сейчас уже начнем нормально последовательно восстанавливать четверные, – сказал Самсонов.