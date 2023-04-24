Даниил Самсонов: «Никогда не было мыслей закончить. Я еще не до конца себя показал, не все выиграл»

Теги сборная России мужское катание Даниил Самсонов Фигурное катание

Фигурист Даниил Самсонов рассказал о своих целях.

Ранее Самсонов победил на турнире на призы президента Федерации фигурного катания Москвы.

– Есть вообще хоть какая-то гарантия, что ты не исчезнешь снова?

– По возвращению и гарантиям не буду ничего говорить, честно. Не хочу уже загадывать. Никто не знает ничего.

– Хорошо, тогда так – за время этих травм, восстановления и тому подобного мысль не посещала: «Ну это все, уйду уже куда-нибудь»?

– Никогда не было мыслей закончить. Потому что я сам понимал, что очень многое еще могу показать. Я еще не до конца себя показал, не все выиграл. Поэтому я должен сделать красивую историю, чтобы потом вспоминали. Прошедший турнир – как первый шаг этой истории.

– Но сложно будет. Сам видишь, какая конкуренция у мужском одиночном, без четверных никак.

– За фигурным катанием я, конечно, слежу, но меньше, чем раньше. Конкуренция в мужском одиночном усилилась раза в 3-4, наверное! Все ребята с четверными уже. Но я все-таки за то, чтобы без четверных было сложно выигрывать. Но и одновременно за то, чтобы помимо прыжков не забывали про катание и вращения, это очень важные компоненты фигурного катания. Так что я в этой ситуации 60 на 40 больше за четверные, так скажу.

По поводу своих четверных – я еще не начинал восстанавливать. Хотел хорошо подготовить программы с акселем к соревнованиям. Вот сейчас начну восстанавливать четверной сальхов в первую очередь, хотя я уже заходил во флип, но это было ужасно. Ну как ужасно – ожидал хуже, но это еще точно не то, чего я хочу. Поэтому сейчас уже начнем нормально последовательно восстанавливать четверные, – сказал Самсонов.

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10 комментариев

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olvl
Даниила с победой и удачи в восстановлении четверных. Главное , крепкого здоровья.
+6
-1
+5
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Katerina Sunny
Удачи Дане, если за 3 года желание не растерял.
+3
0
+3
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Katerina Sunny
Ответ АннаФ
Напомните , пожалуйста, кто сейчас Даню тренирует? ЭГ? или он перешел?
Дудаков с Даней на соревнованиях был.
+2
0
+2
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Jul__ver
Ответ АннаФ
Напомните , пожалуйста, кто сейчас Даню тренирует? ЭГ? или он перешел?
В ТШТ он
+2
0
+2
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Леличек
Выиграл? Мальчик, да что ты там выиграл?? Походу ЧСВ у ДС никуда не делось))
+3
-2
+1
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АннаФ
Напомните , пожалуйста, кто сейчас Даню тренирует? ЭГ? или он перешел?
0
0
0
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Додик Аксель
Толковый парень, воспитанный и образованный, с хорошей речью. Здоровья Дане и удачи в учёбе и спорте !
+1
-1
0
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Зоя Кудряшова
Трудно ему придется. Успехов.
0
0
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АннаФ
Ответ Jul__ver
В ТШТ он
Спасибо. Хорошие новости)
0
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АннаФ
Ответ Katerina Sunny
Дудаков с Даней на соревнованиях был.
Спасибо)
0
0
0
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