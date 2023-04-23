Боец UFC Ирина Алексеева: «Мне кажется, у Загитовой все в порядке с головой, чтобы после такого популярного вида спорта не идти в единоборства»

Теги Алина Загитова Ирина Алексеева Фигурное катание

Боец UFC Ирина Алексеева считает, что Алине Загитовой не стоит идти в единоборства.

«Зачем ей это надо? Она молодая девчонка, какие ей единоборства? У нее и так в этой жизни все хорошо. Мне кажется, у нее все в порядке с головой, чтобы после такого популярного вида спорта не идти в единоборства, и не устраивать шоу ни о чем.

В каждом спорте есть свои профессионалы, и надо соответствовать. Это будет то же самое, если я пойду сейчас в фигурное катание, и буду там как корова на льду. Она также будет смотреться в единоборствах», – сказала Алексеева.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток

Алина Загитова: «Считаю, что человек в этой жизни должен попробовать все, но не все, есть ограничения»

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82 комментария

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Лёлик007
Что, без Загитовой крокодил не ловится, не растёт кокос? Журналисты, даю подсказку: "Алина Загитова провела мастер-класс с детьми в Омске ". Ну нет, это же про неё хорошее написать надо, но этом сайте хорошее про Загитову это табу
+73
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+58
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Сумеречная-00
У Загитовой-то с головой все в порядке. Как и с чувством такта. Вопрос что с головой у интервьюеров, которые занимаются распространением фантазий и сплетен?
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Вера Цура
Алина прекрасно провела мастер-класс в Омске, столько восторженных отзывов на всех ресурсах и огоомное количество фотографий с мероприятия, даже дала интервью местным журналистам-почему это не освещается здесь? Зачем опросы про бокс? Алина-фигуристка, а не спортсмен единоборства.Ну права Алина:что бы наши журналисты делали без неё, им и не надо что-либо спрашивать у самой Алины -они на выдумки горазды.
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Вадим Калинин
Предполагаю, что Алинке единоборства нужны так же как "пятое колесо телеге". Так что единоборцы могут не беспокоиться. Не переживайте, все будет ОК...
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Olgacher
Ответ Ольга Ив
Кто эту ерунду распространяет??? Ещё и обзвоны.
Так на ком же ещё зарабатывать? Сейчас подтянется второй фандом, футболисты/ хоккеисты и польётся..Ничего нового. Хотя Алина давно уже сказала, что занимается боксом другим спортом ради поддержания физ формы и разных групп мышц. Ну а про мастер классы почти в каждом городе тура шоу ЭТ, причём очень успешных , написать не судьба, в отличии от других персон
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+39
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IrinaVS
Алина провела мастер-класс в Омске в рамках федерального проекта "Звездная дорожка", шикарно выступила на шоу, где ее прекрасно принимала публика, сегодня выступает в Москве, 26 апреля - в Казани, она востребована и популярна, и знать не знает, кто такая Алексеева.
+42
-6
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Владислава Крюкова
Ответ Лёлик007
Что, без Загитовой крокодил не ловится, не растёт кокос? Журналисты, даю подсказку: "Алина Загитова провела мастер-класс с детьми в Омске ". Ну нет, это же про неё хорошее написать надо, но этом сайте хорошее про Загитову это табу
Ну так она же мастер-класс по фигурному катанию провела. Это не интересно видимо)
А вот еслиб она мастер-класс по боксу или единоборствам провела, тут бы всё пестрило новостями 😁
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Ольга Ив
Кто эту ерунду распространяет??? Ещё и обзвоны.
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Charliz
А к чему был задан этот вопрос? С таким же успехом можно задать любой другой вопрос, например собирается ли Алина проектировать дома или собирать валежник)
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hurri
А прыгунов с трамплина не опросили еще? Может туда Загитову определить? Журналисты просто жгут напалмом.
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AllaS
И эта статья - придумка , вместо освещения Успешного шоу- тура Загитовой . Несколько проведённых мастер - классов для юных фигуристов в городах России . Сегодня выступление на Кубке Московского спорта . Жизнь бьет ключом от событий, график плотнейший у Загитовой только освещай . Замечательные статьи вышли в Омске вчера и в других городах о мастерстве и таланте тренерском Алины , после мастер -классов.
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Вера Цура
У Алины как раз с головой всё в порядке. Она учится, развивается, работает, занимается благотворительностью ,просто живёт и дарит людям радость, несмотря ни на что. А вот у тех, кто пытается её каждый раз унизить, оскорбить, выставить в неприглядром свете-большой вопрос.
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Маргарита В Сафронова
Алина делает рейтинги всем, кто о ней говорит. Вот и единоборцы, после боксёров, подключились. Ждём Вайц.
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AllaS
Какие ещё единоборства. Из пальца вопрос высосан . Загитова участвует сейчас в шоу -туре , как профессионал ФК .Очень успешна . На неё Аншлаги круглый год, хоть на ледовые спектакли, хоть на шоу- проги . Сегодня утром вернулась с Омска, выступив на шоу и дав мастер- класс и уже сегодня выступает на Московском Кубке спорта.
У неё график плотнейший. Мало целый год из- за нескольких тренировок по боксу ради ОФП , некоторые типы хайповали , теперь ещё решили прикрутить единоборства для хайпа на имени Загитовой.
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Lana-shu
Это будет длиться вечно. Алина уже несколько раз говорила зачем ей тренировки по боксу.
+30
-5
+25
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Olgacher
Ответ Вадим Калинин
Предполагаю, что Алинке единоборства нужны так же как "пятое колесо телеге". Так что единоборцы могут не беспокоиться. Не переживайте, все будет ОК...
К тому же ответ в достаточно грубой и не очень корректной форме. "Всё хорошо с головой" и пр. Это что вообще? Единоборцам иногда лучше молчать. Ну никому Загитова покоя не дает
+30
-5
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pravda87
Ответ Владислава Крюкова
Ну так она же мастер-класс по фигурному катанию провела. Это не интересно видимо) А вот еслиб она мастер-класс по боксу или единоборствам провела, тут бы всё пестрило новостями 😁
Зато омичи, и дети, и взрослые в восторге от Алины и ее мк. Алина дарит людям радость, но не всех это радует.
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Olgacher
А что, Алина хоть где-то говорила, что собирается заниматься единоборствами? Занимается именно своим делом: катается в шоу, проводит почти в каждом городе мастер классы, участвует в спортивных проектах по приглашению организаторов. А увлечения могут быть разными
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Маргарита В Сафронова
Ответ Владислава Крюкова
Ну так она же мастер-класс по фигурному катанию провела. Это не интересно видимо) А вот еслиб она мастер-класс по боксу или единоборствам провела, тут бы всё пестрило новостями 😁
Слава Загитовой по ходу вечна. Такая перспектива на мастер-классы... Иногда и проводить не надо, всӗ-равно журналисты что-нибудь и придумают и говорить будут.
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pravda87
Ответ Лёлик007
Что, без Загитовой крокодил не ловится, не растёт кокос? Журналисты, даю подсказку: "Алина Загитова провела мастер-класс с детьми в Омске ". Ну нет, это же про неё хорошее написать надо, но этом сайте хорошее про Загитову это табу
Спортс.ру хорошее про Алину Загитову не пишет. Его кредо, как в поговорке "Хорошими делами прославиться нельзя".
+19
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+18
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IrinaVS
Ответ Zbra
Ее спрашивают - она отвечает, при чем тут пиар?
У Алексеевой была прекрасная возможность проявить такт и не отвечать на вопрос, который не касается ее лично, да еще делать прогнозы о том, получится у Алины или нет.
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pravda87
Еще одна мало кому известная, решила пропиариться на имени Великой ОЧ, высказав свое , мало кому интересное мнение.
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ОлесяОлеська
Ух ты. Боец невидимого фронта забеспокоилась о своей поляне. Как наша Алина популярна!!!!
Это получается если она сядет на велосипед и будет педалить каждый день - то значит в велоспорт собралась? Алина просто занимается спортом для поддержания формы и для души, разнообразить свою активную жизнь. Да и с головной и с душевным состоянием у неё всё отлично.
Чем хочет - тем пусть и занимается, она сама хозяйка своей жизни. А завистники пусть за собой смотрят.
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-3
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N-fox
Просто откуда в голове журналистов появляются такие идеи? Межсезонье так на голову действует?
+15
0
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Сумеречная-00
Ответ Zbra
Ее спрашивают - она отвечает, при чем тут пиар?
У нее был выбор отвечать на вопрос или нет. И если отвечать, то в какой манере. Раз решила какие-то домыслы обсуждать про постороннего ей человека и посторонний вид спорта, то и комментаторы могут дать соотвествующую оценку ее словам.
+16
-1
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