Боец UFC Ирина Алексеева: «Мне кажется, у Загитовой все в порядке с головой, чтобы после такого популярного вида спорта не идти в единоборства»
Боец UFC Ирина Алексеева считает, что Алине Загитовой не стоит идти в единоборства.
«Зачем ей это надо? Она молодая девчонка, какие ей единоборства? У нее и так в этой жизни все хорошо. Мне кажется, у нее все в порядке с головой, чтобы после такого популярного вида спорта не идти в единоборства, и не устраивать шоу ни о чем.
В каждом спорте есть свои профессионалы, и надо соответствовать. Это будет то же самое, если я пойду сейчас в фигурное катание, и буду там как корова на льду. Она также будет смотреться в единоборствах», – сказала Алексеева.
Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток
Алина Загитова: «Считаю, что человек в этой жизни должен попробовать все, но не все, есть ограничения»
А вот еслиб она мастер-класс по боксу или единоборствам провела, тут бы всё пестрило новостями 😁
У неё график плотнейший. Мало целый год из- за нескольких тренировок по боксу ради ОФП , некоторые типы хайповали , теперь ещё решили прикрутить единоборства для хайпа на имени Загитовой.
Это получается если она сядет на велосипед и будет педалить каждый день - то значит в велоспорт собралась? Алина просто занимается спортом для поддержания формы и для души, разнообразить свою активную жизнь. Да и с головной и с душевным состоянием у неё всё отлично.
Чем хочет - тем пусть и занимается, она сама хозяйка своей жизни. А завистники пусть за собой смотрят.