Боец UFC Ирина Алексеева: «Мне кажется, у Загитовой все в порядке с головой, чтобы после такого популярного вида спорта не идти в единоборства»

Боец UFC Ирина Алексеева считает, что Алине Загитовой не стоит идти в единоборства.

«Зачем ей это надо? Она молодая девчонка, какие ей единоборства? У нее и так в этой жизни все хорошо. Мне кажется, у нее все в порядке с головой, чтобы после такого популярного вида спорта не идти в единоборства, и не устраивать шоу ни о чем.

В каждом спорте есть свои профессионалы, и надо соответствовать. Это будет то же самое, если я пойду сейчас в фигурное катание, и буду там как корова на льду. Она также будет смотреться в единоборствах», – сказала Алексеева.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток

Алина Загитова: «Считаю, что человек в этой жизни должен попробовать все, но не все, есть ограничения»