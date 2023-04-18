Буцаева о российских тренерах на чемпионате мира: «Очень доброе отношение с разных сторон, все общаются, обмениваются опытом»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию мужское катание Виктория Буцаева (Волчкова) сборная Азербайджана Владимир Литвинцев Фигурное катание

Виктория Буцаева рассказала об отношении к российским тренерам на ЧМ по фигурному катанию.

– Можно сказать, что отношение к нашим тренерам в мире фигурного катания сильно изменилось?

– Вы знаете, нет, я абсолютно этого не заметила. Очень доброе отношение с разных сторон, все общаются, обмениваются опытом. Мы все с детства друг друга знаем, у всех уже свои семьи, дети. Добрая поездка получилась, – сказала Буцаева.

На чемпионате мира в Сайтаме она сопровождала азербайджанского фигуриста Владимира Литвинцева.

«На самом деле, я долго решалась – поехать или не поехать. Длительный перелет, дорога до Токио вышла в 22 часа.

Не жалею, что там побывала, потому что и Владимир порадовал своим прокатом, и очень много знакомых своих встретила, с которыми долгие годы не виделась. Кто в Америке работает, кто – в Канаде, кто – в Европе.

Вживую увидела те выступления, которые ребята выдали. Очень приятная, полезная поездка, в том числе для роста в тренерском плане», – добавила тренер.

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6 комментариев

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Mariaku
Володя Литвинцев выдал очень хорошие прокаты на ЧМ, порадовалась за него! И они с Викторией были самыми красивыми в кике на всём турнире, как для меня! Ерохову и Яблокову - вдохновляться успешным выступлением Литвинцева на ЧМ! Искренне желаю Виктории когда-нибудь привезти на главные старты своих учеников, представляющих более сильную федерацию, в идеале - фигуристов от России!
+23
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Додик Аксель
Понравился Владимир на ЧМ, интересные программы качественно их исполнил и получил хорошие баллы.
+7
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olvl
Очень рады были за Владимира и за Викторию. Отличные прокаты выдал Володя. Просто молодец.
И очень приятно, что поездка удалась.
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Блинчик
Обмениваются опытом, как вымогать со спортсменов и их родителей деньги?
+2
-2
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