Буцаева о российских тренерах на чемпионате мира: «Очень доброе отношение с разных сторон, все общаются, обмениваются опытом»

Виктория Буцаева рассказала об отношении к российским тренерам на ЧМ по фигурному катанию.

– Можно сказать, что отношение к нашим тренерам в мире фигурного катания сильно изменилось?

– Вы знаете, нет, я абсолютно этого не заметила. Очень доброе отношение с разных сторон, все общаются, обмениваются опытом. Мы все с детства друг друга знаем, у всех уже свои семьи, дети. Добрая поездка получилась, – сказала .

На чемпионате мира в Сайтаме она сопровождала азербайджанского фигуриста .

«На самом деле, я долго решалась – поехать или не поехать. Длительный перелет, дорога до Токио вышла в 22 часа.

Не жалею, что там побывала, потому что и Владимир порадовал своим прокатом, и очень много знакомых своих встретила, с которыми долгие годы не виделась. Кто в Америке работает, кто – в Канаде, кто – в Европе.

Вживую увидела те выступления, которые ребята выдали. Очень приятная, полезная поездка, в том числе для роста в тренерском плане», – добавила тренер.