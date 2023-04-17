Алина Загитова покрасила волосы

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова показала новый цвет волос.

Видео опубликовано в телеграм-канале фигуристки. 

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237 комментариев

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Charliz
Ждём:
1. Опросов экспертов насколько хорошо подобран цвет
2. Опросов врачей, которые расскажут почему вредно красить волосы.
3. Опросов психологов, которые расскажут почему девушки красят волосы.

В комментах ждём почему Алине не идет, насколько она уродлива, лезет в парикмахерские чтобы покрасить волосы. А ведь есть те, кому больше, надо чем ей. Особо ретивые пузопивы отправят в кино для взрослых.
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Charliz
Ответ Lilek Li
Комментарий удален модератором
Расскажет, что Алина заняла чужое место, ведь кто-то другой мог стать блондинкой, а Алина ведь брюнетка.
А вот сама Рудковская, чтобы стать блондинкой прошла тяжелый путь, открыла салоны в Сочи, вышла замуж за кошелек))) а молодежь спешит и сразу в блондинки)))
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Iririna
А почему бы и не попробовать новый цвет волос!?Весна…Хочется перемен…Алине идёт,мне нравится.Свой цвет волос всегда сможет вернуть.
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Sebilya Fezaziyeva
Мне понравилось! Впрочем, Алине большей частью идёт все.
Какой-то сухой заголовок, спортс🤔 Аж непривычно 😂
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Ирина Чунаева
Неожиданно! Стилисту респект. Образ не испортило, подчеркнуло красоту и молодость. Алинка с мини макияжем просто мармеладка!
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Сумеречная-00
Почему бы и нет? Молодось самое подходящее время для таких экспериментов.
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Lubov Anikina
Ответ Lilek Li
Величко успела раньше Селенковой🤭
Вот-вот, посмотрела новость в тг, и сразу подумала о том, что спортс не пропустит её, и не ошиблась. О том, что Алина была приглашена на шоу " Студенты на льду", ни слова, а здесь - новость мирового масштаба. Уж не на главной ли?
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IrinaVS
Алине идет, мне понравилось. Хорошая работа стилистов, удачно подобрали оттенок, на лето просто замечательно, да и легко можно вернуть свой цвет, если надоест.
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ОлесяОлеська
Между прочим: .... Алине действительно подошёл светлый оттенок. Добавляет свежести и .... милоту солнечной весны. Главное отличное настроение и ей самой нравится.
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Люблю Женьку
Весной, к лету поярче всего хочется. Очень свежо! 👌 👍
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svetlic
Ответ АРХАТ
Вам понравится даже если налысо)
если красивый череп, то почему нет?
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Jazzy22
Очень даже не плохо, ей идёт. Но брюнеткой конечно лучше
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Lilek Li
Величко успела раньше Селенковой🤭
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Самасебезвезда
Красотка.
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Mimonot
Молодец Алина! Пусть экспериментирует! А как этот цвет будет классно смотреться с загаром!🔥🔥🔥
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expertmer2020
Нам понравилось - дружественный весенний цвет.
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Olgacher
Ну о том, что Алина успешно выступает на шоу ЭТ, что она, ОЧ и единственная в России абсолютная чемпионка , в отличной физической форме, проводит успешно мастер классы, написать не судьба. А вот что волосы покрасила, да, событие достойное новости.
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Lana-shu
Очень симпатично. Почему бы и нет?
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Марк Терентьев
Алинке захотелось суету навести? Правильно! Весна. Хочется чего-нибудь новенького. Красотка!
+42
-5
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Н.Ф.
Ещё лучше стала, хотя куда уже лучше.
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Розалия Валеева
Почему Губерниев до сих пор молчти?
+35
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Verysia
Алина провела мастер-классы, об этом новостей не было.
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-2
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margo98
Ответ Charliz
Расскажет, что Алина заняла чужое место, ведь кто-то другой мог стать блондинкой, а Алина ведь брюнетка. А вот сама Рудковская, чтобы стать блондинкой прошла тяжелый путь, открыла салоны в Сочи, вышла замуж за кошелек))) а молодежь спешит и сразу в блондинки)))
Вы забыли, быть блондинкой - это ещё нужно заслужить ☝️это же не просто покрасить волосы. Если уж
замахнулась на святое, будь лебезна, сделать все на высшем уровне, чтобы не позориться высокое звание блондинки😄
+36
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Любитель_ФК
Цвет приятный, довольно необычный, вообще-то Алине пойдет любой, даже рыжий и все-таки хорошо , что не рыжий. Рыжий уже прочно и надолго занят. А вообще каждая женщина в своей жизни, особенно в молодости должна попробовать поменять внешность, прическу или цвет волос. Они же все женщины и являются украшением нашей скучной, мужской жизни.
+36
-3
+33
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vadim235
Кто то в 10 лет экспериментирует все тона подряд.
А Алине очень даже к лицу.
+37
-6
+31
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