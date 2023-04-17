Видео опубликовано в телеграм-канале фигуристки.
1. Опросов экспертов насколько хорошо подобран цвет
2. Опросов врачей, которые расскажут почему вредно красить волосы.
3. Опросов психологов, которые расскажут почему девушки красят волосы.
В комментах ждём почему Алине не идет, насколько она уродлива, лезет в парикмахерские чтобы покрасить волосы. А ведь есть те, кому больше, надо чем ей. Особо ретивые пузопивы отправят в кино для взрослых.
А вот сама Рудковская, чтобы стать блондинкой прошла тяжелый путь, открыла салоны в Сочи, вышла замуж за кошелек))) а молодежь спешит и сразу в блондинки)))
Какой-то сухой заголовок, спортс🤔 Аж непривычно 😂
замахнулась на святое, будь лебезна, сделать все на высшем уровне, чтобы не позориться высокое звание блондинки😄
А Алине очень даже к лицу.