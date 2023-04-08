Медведева о своем шоу на ютубе: «Это будет и юмор, и обсуждение наболевших тем»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о запуске своего шоу на ютубе.

– Расскажешь чуть больше про новое шоу на ютубе?

– У нас готов сценарий уже. В течение нескольких недель мы будем снимать пилот. Сейчас активно занимаемся приглашением звезд. Формат интересный. Обычно такие форматы заходят.

– Это будет про юмор?

– Это будет и юмор, и обсуждение наболевших тем. Мы будем узнавать мнения разных гостей на определенные ситуации. Больше сказать не могу. Там будет клевый интерактив. Мне самой было бы интересно поучаствовать. Было бы круто, если бы меня позвали в мое шоу.

– Первый гость уже известен?

– Пока что нет. Но мы сейчас этим занимаемся, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Евгения Медведева запустит шоу на ютубе: «Готовим для вас много интересных сюрпризов!»

15 комментариев

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Александр Кузьмин
Наболевшие темы, это СВО?
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Ольга Богданова
Ответ Светлана Менова
Там Петя Гуменник под Раммштайн катался в крышесносном гриме, это куда интереснее новостей про ютуб канал Медведевой.
весь сезон 22/23 - это противостояние Семененко и Гуменника. То один выиграл, то другой. Теперь и в необычных показательных соревнуются - у Жени к-поп и волосы, у Пети - Rammstein и грим
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Светлана Менова
Там Петя Гуменник под Раммштайн катался в крышесносном гриме, это куда интереснее новостей про ютуб канал Медведевой.
+4
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STAVRsSC
Слуцкий с Дзюбой уже выпустили юмористическое шоу про футбол. Отстой. Плеваться хочется. Теперь Медведева на юмор в фигурке замахивается. Посмотрим, конечно. Но есть ощущение, что смеяться там будет нечему.
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шампион
Почему бы и нет. Все-таки, такого регулярного формата, где бы участвовали проф.спортсмены, нет. На спорце периодически подкаст выходит, но там чисто журналисты. А такого, как Вагнер с Риппоном, нет.
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utsh44psmr
СВО?
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Вера Подгорных
Ответ Sat397
Я так понимаю, шоу будет, формата типа как у Ивлеевой было, только размах на много поменьше.
Будет плач по олимпиаде.
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Sat397
Я так понимаю, шоу будет, формата типа как у Ивлеевой было, только размах на много поменьше.
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alexpashc1982@gmail.com
а шутки будут писать армяне с ТНТ
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22somebody22
У неё точно будет интересно.
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severyanka
Аудиторию пообещали? Странный закат карьеры. Вот осталась бы в Канаде : и шоу и каток и женихи. А тут непоймичто у кого передранное.
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Рав. Зильберман
Ничего нового, очередное шоу с ноунеймами, коих тысячи
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Ирина Иванова
И коротко о погоде: "В деревне Гадюкино - дожди")
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Оле-Лукойе
Женя все забыла и отпустила - дубль-не-знаю-какой
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Lilek Li
Знаем мы твою больную тему )
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