Медведева о своем шоу на ютубе: «Это будет и юмор, и обсуждение наболевших тем»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о запуске своего шоу на ютубе.

– Расскажешь чуть больше про новое шоу на ютубе?

– У нас готов сценарий уже. В течение нескольких недель мы будем снимать пилот. Сейчас активно занимаемся приглашением звезд. Формат интересный. Обычно такие форматы заходят.

– Это будет про юмор?

– Это будет и юмор, и обсуждение наболевших тем. Мы будем узнавать мнения разных гостей на определенные ситуации. Больше сказать не могу. Там будет клевый интерактив. Мне самой было бы интересно поучаствовать. Было бы круто, если бы меня позвали в мое шоу.

– Первый гость уже известен?

– Пока что нет. Но мы сейчас этим занимаемся, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Евгения Медведева запустит шоу на ютубе: «Готовим для вас много интересных сюрпризов!»