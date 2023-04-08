Этери Тутберидзе: «Противостояние» Загитовой и Медведевой вы сами нарисовали и убедили в нем сначала себя, а потом – девочек»

Этери Тутберидзе считает, что Медведеву и Загитову столкнули журналисты

– Акатьева и Петросян – открытия минувшего сезона?

– Смотря для кого. Они три года побеждают в соревнованиях, в которых принимают участие.

– Но теперь-то были победы на чемпионате России и финале Гран-при.

– Вот это вариативность. Они же поменялись местами на чемпионате России и финале Гран-при. Ничего в этом такого нет, это рабочий процесс. Если бы это был отборочный на Олимпиаду, наверное, было бы обидно, что кто-то из них приехал четвертый.

С Акатьевой на финал Гран-при мы зашли с более сложным контентом. Мы его обкатывали. Если бы это были отборочные, мы бы себе не позволили так рисковать. Сейчас мы можем пробовать: вставлять четверные во вторую половину программы, усложнять первую и так далее.

– Кажется, что у Акатьевой и Петросян будет такое же противостояние, как было у Загитовой и Медведевой?

– «Противостояние» Загитовой и Медведевой вы сами нарисовали и убедили в нем сначала себя, а потом – девочек. Каждая соревнуется сама с собой. Никто не может исполнить контент другой девочки. На тренировках они работают над своим контентом, а не над контентом соперницы.

– Акатьева и Петросян дорастут до уровня Загитовой и Медведевой?

– Мы не знаем этого. Наверное, это известно только наверху, – сказала Тутберидзе.

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