Евгения Медведева: «Фигурное катание не менее медийное, чем футбол»

сравнила медийность футбола и фигурного катания.

— Футбол очень медийный. Может, ты хотела бы, чтобы фигурное катание в перспективе что-то от них переняло в плане освещения?

— Мне кажется, фигурное катание не менее медийное. Не знаю, связано ли это с тем, что я освещаю события «Динамо», но футбольных фанатов сейчас очень часто можно заметить на ветках фигурного катания и наоборот.

Причем приходят футбольные фанаты, мужики, на ветку фигурного катания, и им говорят: «Чего пришли? Идите отсюда!» И то же самое, когда приходят фигуристы на футбольную ветку. И они — фигурные и футбольные фанаты — между собой сцепляются, – рассказала Медведева.

«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?