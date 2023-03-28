Евгения Медведева: «Фигурное катание не менее медийное, чем футбол»
Евгения Медведева сравнила медийность футбола и фигурного катания.
— Футбол очень медийный. Может, ты хотела бы, чтобы фигурное катание в перспективе что-то от них переняло в плане освещения?
— Мне кажется, фигурное катание не менее медийное. Не знаю, связано ли это с тем, что я освещаю события «Динамо», но футбольных фанатов сейчас очень часто можно заметить на ветках фигурного катания и наоборот.
Причем приходят футбольные фанаты, мужики, на ветку фигурного катания, и им говорят: «Чего пришли? Идите отсюда!» И то же самое, когда приходят фигуристы на футбольную ветку. И они — фигурные и футбольные фанаты — между собой сцепляются, – рассказала Медведева.
«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?
Я тоже против сравнений, но просто ваш пример с тем, что никто не будет ходить, если проведут чаще , кажется мне некорректным. Очень много кто будет ходить с удовольствием .
Безотносительно футбола, каждому своё. Я например была на матче Зенит Локомотив прошлым летом в Питере, и даже матч был очень результативный, но мне футбол не заходит со времён Марибора, если понимаете о чем я)))
Футбол смотрю лишь я ( с друзьями). И то : ЛЧ. И то : плей - офф.
Просто наблюдение
Но главное отличие от футбола, это количество "медийных" стартов! В этом есть куда расти.
А также будет в ФК танцы на льду, куда придет человек 100 может. Поэтому ФК это безумно сложный технически и красивый эстетически вид спорта. Но сравнивать его с футболом все таки не стоит, уровень интереса абсолютно разный как в России, так и в мире тем более.