Евгения Медведева: «Фигурное катание не менее медийное, чем футбол»

Теги Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева сравнила медийность футбола и фигурного катания.

— Футбол очень медийный. Может, ты хотела бы, чтобы фигурное катание в перспективе что-то от них переняло в плане освещения?

— Мне кажется, фигурное катание не менее медийное. Не знаю, связано ли это с тем, что я освещаю события «Динамо», но футбольных фанатов сейчас очень часто можно заметить на ветках фигурного катания и наоборот.

Причем приходят футбольные фанаты, мужики, на ветку фигурного катания, и им говорят: «Чего пришли? Идите отсюда!» И то же самое, когда приходят фигуристы на футбольную ветку. И они — фигурные и футбольные фанаты — между собой сцепляются, – рассказала Медведева.

«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?

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27 комментариев

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nmnackjbxkasbk
когда кажется, креститься надо.
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deadjoker
Сейчас набегут комментаторы фигурки и уютные футбольные ветки познают, что споры болельщиков барсы и Реала это просто детские игры.
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Vendetta4111323
Ответ frol92
Хорошо, пусть в женском ФК конкуренция действительно топовая и несколько тысяч человек смогут набирать на трибуны постоянно. Но футбол все это перекроет матчами Зенит - Спартак и ЦСКА- Спартак. А также будет в ФК танцы на льду, куда придет человек 100 может. Поэтому ФК это безумно сложный технически и красивый эстетически вид спорта. Но сравнивать его с футболом все таки не стоит, уровень интереса абсолютно разный как в России, так и в мире тем более.
Не только в женском, в парах сейчас похлеще конкуренция.
Я тоже против сравнений, но просто ваш пример с тем, что никто не будет ходить, если проведут чаще , кажется мне некорректным. Очень много кто будет ходить с удовольствием .
Безотносительно футбола, каждому своё. Я например была на матче Зенит Локомотив прошлым летом в Питере, и даже матч был очень результативный, но мне футбол не заходит со времён Марибора, если понимаете о чем я)))
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ТТД Бубнова
Ответ Мукунку хороший
Где этот каток и бар.?)))
В каждом районе любого города, судя по всему )
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mold-cel
Мне кажется Женя уверенно входит в пятнадцать - двадцать лучших фигуристок 21 века. Молодчина, всегда нравилась! Сейчас что то не видно ни ее, ни ее подружку Загитову, что с ними, не попали на Олимпиаду?
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Мукунку хороший
Ответ ТТД Бубнова
Как обычно, каждую неделю, мы с друзьями собираемся на катке, надеваем свои блестящие костюмчики и прыгаем тройные тулупы, а потом идем в бар, где нет свободных мест, смотреть как 14-15 летние девчонки катаются.
Где этот каток и бар.?)))
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Владимир Мироненко
Пришёл к сестре. Зять, сестра, бабуля, соседка и племяха смотрели фигурку.
Футбол смотрю лишь я ( с друзьями). И то : ЛЧ. И то : плей - офф.
Просто наблюдение
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Роман Волков
Может и более медийное.
Но главное отличие от футбола, это количество "медийных" стартов! В этом есть куда расти.
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мистер бин
Ответ Eretik_fcsm
Только почему-то в последнее время у каждой фигуристки появился любимый футбольный клуб, символические удары по мячу и тд. Что это если не попытка фигуристок получить дополнительную фанбазу.
А может они себе мужа футболиста ищут.
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frol92
Ответ Vendetta4111323
ЧР уровнем выше чемпионата мира так-то. Если бы он реально проходил каждую неделю, да хотя бы раз в месяц, я бы ходила каждый раз, и я не одна такая. На финал гран при билеты разлетелись за полчаса, и успеть купить был тот ещё квест - добавишь в корзину, а потом ошибка - уже купили
Хорошо, пусть в женском ФК конкуренция действительно топовая и несколько тысяч человек смогут набирать на трибуны постоянно. Но футбол все это перекроет матчами Зенит - Спартак и ЦСКА- Спартак.

А также будет в ФК танцы на льду, куда придет человек 100 может. Поэтому ФК это безумно сложный технически и красивый эстетически вид спорта. Но сравнивать его с футболом все таки не стоит, уровень интереса абсолютно разный как в России, так и в мире тем более.
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Роман
Держи в курсе
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ТТД Бубнова
Как обычно, каждую неделю, мы с друзьями собираемся на катке, надеваем свои блестящие костюмчики и прыгаем тройные тулупы, а потом идем в бар, где нет свободных мест, смотреть как 14-15 летние девчонки катаются.
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Ностальгическое Дерьмо
Вам кажется
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Auliminium
от любителей фигурного катания может и исходит больше шума (чаще всего негативного и неадекватного), но это совсем не значит, что оно может быть на одном уровне с футболом…
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Balt
Фигурка по массовости и популярности и близко не стоит рядом с футболом. Надоели уже эти пустые высказывания на эту тему. Вон, пусть ещё с хоккеем попробуют сравниваться по медийности, популярности... Там на коньках и здесь на коньках. Почему бы и не сравнить да?
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Eretik_fcsm
Только почему-то в последнее время у каждой фигуристки появился любимый футбольный клуб, символические удары по мячу и тд. Что это если не попытка фигуристок получить дополнительную фанбазу.
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bellyashe
фигурные и футбольные фанаты стали сцепляться, потому что кое-кто стал часто «проявляться» на главной с комичными инфоповодами)
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Крыс Пол
Похоже, Медведева не просыхает, как и ее однофамилец.
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Hong Kil
Такая активность фигуристов/лыжников связана с тем, что данные персонажи чувствуют, что могут перевести на себя финансовые потоки, шедшие на футбол. На футбол они действительно могут сильно сократиться, вот и слетаются вороны, в надежде вырвать себе кусок пожирнее.
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Tun
Опять это на футбольной ветке
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Артём Стёпин
менее.
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Vendetta4111323
Ответ frol92
Тебе кажется... Когда фигуристы начинают спорить о сравнимой популярности с футболом, у меня сразу предложение. Проводить Чемпионат России не раз в год, а каждые выходные на протяжении месяцев 7 хотя бы и сравнить потом посещаемость этих соревнований с футболом, в котором есть фан айди.
ЧР уровнем выше чемпионата мира так-то. Если бы он реально проходил каждую неделю, да хотя бы раз в месяц, я бы ходила каждый раз, и я не одна такая. На финал гран при билеты разлетелись за полчаса, и успеть купить был тот ещё квест - добавишь в корзину, а потом ошибка - уже купили
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a-fon
прошедший чемпионат мира в Японии взорвал медиа-пространство. весь мир, да что там - вся Россия следила за этим грандиозным 3х дневным мундиалем.
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Ебздрогыч
Они часто идут вместе, потому что много футбольных фанатов живут вместе с фанатками фигурного катания
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Бедоносец
Футбол и рядом не валялся с фигурным катанием, Жень. И всё благодаря тебе и твоим триумфальным победам в течении двух сезонов подряд. Ах, какое славное было время.🙏💗
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