Джонни Вейр планирует открыть академию фигурного катания

Джонни Вейр сообщил об открытии академии фигурного катания.

«Я много думал о том, как помочь начинающим спортсменам достичь своих целей, и рад сообщить, что в конце этого года начинаю карьеру тренера и хореографа.

Я собираю команду и выбираю время для своей группы. В скором времени появится более подробная информация.

Не переживайте, я планирую совмещать работу академии с телевидением», – написал Вейр в соцсети.

Экс-фигуристу 38 лет, он является бронзовым призером ЧМ-2007 и трехкратным чемпионом США.