Джонни Вейр планирует открыть академию фигурного катания

Теги Джонни Вейр сборная США мужское катание Фигурное катание

Джонни Вейр сообщил об открытии академии фигурного катания. 

«Я много думал о том, как помочь начинающим спортсменам достичь своих целей, и рад сообщить, что в конце этого года начинаю карьеру тренера и хореографа.

Я собираю команду и выбираю время для своей группы. В скором времени появится более подробная информация.

Не переживайте, я планирую совмещать работу академии с телевидением», – написал Вейр в соцсети. 

Экс-фигуристу 38 лет, он является бронзовым призером ЧМ-2007 и трехкратным чемпионом США. 

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3 комментария

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B.Jones
Це ж наш Джонни!
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Andreir888
Я прошу прощения, а там только фигурку будут преподавать?))
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alexander bakulin
евгений викторович плющенко вдохновил друзей и коллег на тренерскую работу.
стефан ламбьель уже стал блестящим тренером, дважды выиграл чемпионат мира и деклассировал гогиевну. очередь за джонни
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-8
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