Джонни Вейр планирует открыть академию фигурного катания
Джонни Вейр сообщил об открытии академии фигурного катания.
«Я много думал о том, как помочь начинающим спортсменам достичь своих целей, и рад сообщить, что в конце этого года начинаю карьеру тренера и хореографа.
Я собираю команду и выбираю время для своей группы. В скором времени появится более подробная информация.
Не переживайте, я планирую совмещать работу академии с телевидением», – написал Вейр в соцсети.
Экс-фигуристу 38 лет, он является бронзовым призером ЧМ-2007 и трехкратным чемпионом США.
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