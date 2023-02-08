Чемпионат четырех континентов. Левито, Ким Йе Лим, Ватанабе, Теннелл, Хэ Ин Ли представят короткие программы
9 февраля на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.
Чемпионат четырех континентов
Колорадо-Спрингс, США
Женщины
Короткая программа
Начало – 22:35 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Третья разминка
12. Моне Чиба (Япония)
13. Джоселин Хонг (Новая Зеландия)
14. Хана Йошида (Япония)
15. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
16. Брэди Теннелл (США)
17. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)
Четвертая разминка
18. Ринка Ватанабе (Япония)
19. Эмбер Гленн (США)
20. Маделин Скизас (Канада)
21. Хэ Ин Ли (Южная Корея)
22. Ким Йе Лим (Южная Корея)
23. Изабо Левито (США)
Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс: там выступят Левито, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Голубева и Мур, Чок и Бейтс
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