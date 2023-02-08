Чемпионат четырех континентов. Левито, Ким Йе Лим, Ватанабе, Теннелл, Хэ Ин Ли представят короткие программы

Теги результаты сборная Канады чемпионат четырех континентов сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Эмбер Гленн Брэди Теннелл Ким Йе Лим сборная Китайского Тайбэя Хэ Ин Ли Маделин Скизас Изабо Левито Ким Чхэ Ен Джоселин Хонг сборная Новой Зеландии Хана Йошида Ринка Ватанабе Цу-Хань Тин Моне Чиба Фигурное катание

9 февраля на чемпионате четырех континентов по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

Чемпионат четырех континентов

Колорадо-Спрингс, США

Женщины

Короткая программа

Начало – 22:35 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Третья разминка

12. Моне Чиба (Япония)

13. Джоселин Хонг (Новая Зеландия)

14. Хана Йошида (Япония)

15. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

16. Брэди Теннелл (США)

17. Цу-Хань Тин (Китайский Тайбэй)

Четвертая разминка

18. Ринка Ватанабе (Япония)

19. Эмбер Гленн (США)

20. Маделин Скизас (Канада)

21. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

22. Ким Йе Лим (Южная Корея)

23. Изабо Левито (США)

Расписание чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в Колорадо-Спрингс: там выступят Левито, Ким Йе Лим, Миура, Сато, Голубева и Мур, Чок и Бейтс

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Настя Розова
Ринке заработать титул!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий