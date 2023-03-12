Гончаренко о составе жюри турнира шоу-программ: «Логично, что деятели искусства, культуры будут свежим, незамыленным взглядом смотреть на номера»

высказалась о составе жюри турнира по шоу-программам.

В жюри турнира не будет людей, связанных с фигурным катанием. Прокаты будут оценивать «уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр, и т.д.), а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах».

«Само слово «шоу» подразумевает близость людям артистической среды, уже во вторую очередь турнир относится к спорту, потому что присутствует соревновательный момент.

Возможно, логично, что деятели искусства, культуры будут свежим, незамыленным взглядом смотреть на эти номера.

Если говорить о шоу-программах, они должны быть эффектными, интересными, увлекающими зрителя чем-то неспортивным – не выполнением сложных элементов, а именно артистической составляющей.

Здесь будут требовать композицию, интересную задумку, костюмы. Деятели искусства, культуры не понимают в сложности элементов, они будут оценивать артистическую составляющую.

Мне будет интересно. Показательные выступления не несут никакой соревновательной нагрузки, там никто не выбирает, это праздник спорта, подведение итогов старта, зритель имеет возможность еще раз увидеть своих кумиров в более непринужденной обстановке.

Здесь же номера будут подвергаться оценке, это придаст дополнительную интригу, нерв», – сказала Гончаренко.

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Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал