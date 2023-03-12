Гончаренко о составе жюри турнира шоу-программ: «Логично, что деятели искусства, культуры будут свежим, незамыленным взглядом смотреть на номера»

Теги Инна Гончаренко ТАСС Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Инна Гончаренко высказалась о составе жюри турнира по шоу-программам.

В жюри турнира не будет людей, связанных с фигурным катанием. Прокаты будут оценивать «уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр, и т.д.), а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах».

«Само слово «шоу» подразумевает близость людям артистической среды, уже во вторую очередь турнир относится к спорту, потому что присутствует соревновательный момент.

Возможно, логично, что деятели искусства, культуры будут свежим, незамыленным взглядом смотреть на эти номера.

Если говорить о шоу-программах, они должны быть эффектными, интересными, увлекающими зрителя чем-то неспортивным – не выполнением сложных элементов, а именно артистической составляющей.

Здесь будут требовать композицию, интересную задумку, костюмы. Деятели искусства, культуры не понимают в сложности элементов, они будут оценивать артистическую составляющую.

Мне будет интересно. Показательные выступления не несут никакой соревновательной нагрузки, там никто не выбирает, это праздник спорта, подведение итогов старта, зритель имеет возможность еще раз увидеть своих кумиров в более непринужденной обстановке.

Здесь же номера будут подвергаться оценке, это придаст дополнительную интригу, нерв», – сказала Гончаренко.

Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам

Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал

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19 комментариев

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Наталья Грабовская
Уже понятно, что будет высшая степень субъективизма по типу "нравится", "не нравится". Такой подход, когда нет чётких критериев, это уже задел для недовольства, скандалов и обвинений в предвзятости - "хорошо ловить рыбку в мутной воде". Ещё и гешефт немелкий в виде призовых подольёт масла в огонь, в общем, скучно не будет.
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azelana
Ответ Додик Аксель
Интересно было бы увидеть в жюри хоть кого-то из этих профи : Сигалову, Духову, Станислава Попова, Цискаридзе, Александра Пепеляева.
Я вообще не понимаю, как можно сравнивать танцы на коньках и на полу? Это же совершенно разные стези! Это, как сравнивать вышивку крестиком и рисунок карандашом. Это судейство похоже на приёмную комиссию в хореографическое и/или театральное училище, и то - так себе идея. Вот, если без коньков - то, да все эти прекрасные люди - лучшие оценщики хореографии. Тогда причём здесь ФК?
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Девушка Безимени
на футбол их отправьте
вместе с тат
взгляд немыленный ваще будет
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Акселек давай
Ответ asusp527
Если б он еще что-нибудь в фк на льду понимал...
В хорео понимает и общий художественный вкус есть)
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Екатерина Воронина
Ответ Додик Аксель
Интересно было бы увидеть в жюри хоть кого-то из этих профи : Сигалову, Духову, Станислава Попова, Цискаридзе, Александра Пепеляева.
+++++ Очень надеюсь что хотя бы кто-то из названных фамилий действительно будет!
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La Gushka
Навального привезти...
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azelana
"Смешались в кучу..."
Мне не понравилась эта идея.
Это путь в дальнейшую шоуизацию ФК. То, о чём мечтал Закарян - красная дорожка, селебрити в нарядах.... но с другой стороны заход.
Наверное, это было бы неплохо, как вариант для дальнейшей самореализации фигуристов, закончивших спортивную карьеру. Тогда это другая история - перья, вееры, агрессивный макияж, бутафория, гримасничанье, шаурма,. Но зачем всё это действующим фигуристам? Увод спортсменов или увод спорта?
Я предполагала, что это будет попытка, пробный камень разделения соревнований на прыжковый турнир и компонентный. Вот отпрыгали, где ничего не мешает сосредоточиться, теперь программа, где не надо "от прыжка к прыжку". И, так же, как в прыжковом турнире, где оценивали судьи, они оценивали бы скольжение, непрыжковые элементы и новые, оригинальные элементы, шаги, дорожки. Конечно, в такой программе можно было бы больше внимания уделить хореографии, образности.
По судейству деятелями искусств.... Да, проголосуют, как скажут, что мы, ЛП не видели? Если уж судьи - карманные, этим вообще вникать не захочется. Вообще, странная идея - фигуристов тоже будут приглашать оценивать балетные и музыкальные конкурсы профессионалов? Зеркальное отражение того, когда фигуристы пытаются выступить в другой сфере.
Но если это - поразвлекаться, то причём тут ФФККР?
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Маргарита Михайловна
Честных деятелей искусств давно уже не осталось.
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asusp527
Ответ Li Lea
Ох! Можно подумать что у деятелей культуры не будет методичек кого и как оценивать ?
А им и методичек не надо, фамилии на виду...
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Додик Аксель
Интересно было бы увидеть в жюри хоть кого-то из этих профи : Сигалову, Духову, Станислава Попова, Цискаридзе, Александра Пепеляева.
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asusp527
Ответ Акселек давай
Хочется увидеть Цискаридзе в жюри
Если б он еще что-нибудь в фк на льду понимал...
+2
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Li Lea
Ох! Можно подумать что у деятелей культуры не будет методичек кого и как оценивать ?
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Mira Val
Вот смотрю сейчас на канале Фигурка, Кузнецов вправду на турнире номер будет катать 😂😂😂
Он это давненько уже анонсировал, поблагодарил Первый за смелость)
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Eva2426
Ответ 22somebody22
Ну у нас любая идея превращается в "Ледниковый период". В жюри опять будут сидеть ТАТ/Чайковская,Киркоров,Тодоренко,Волочкова и другие "профи" ФК и танцев.
Вот только не это. Или это, но не с действующими спортсменами. Но, пока молчим, т к неизвестно что получится 18 марта. Ждём!
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Jelena Tihhova
Можно «поверить», что им не проведут инструктаж кого и как оценивать
+9
-1
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Mira Val
Вот смотрю сейчас на канале Фигурка, Кузнецов вправду на турнире номер будет катать 😂😂😂
+3
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Alla Belova
Ответ Акселек давай
Хочется увидеть Цискаридзе в жюри
Да, тоже обсуждали с друзьями эту же кандидатуру)
+2
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22somebody22
Ну у нас любая идея превращается в "Ледниковый период".
В жюри опять будут сидеть ТАТ/Чайковская,Киркоров,Тодоренко,Волочкова и другие "профи" ФК и танцев.
+6
-1
+5
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Акселек давай
Хочется увидеть Цискаридзе в жюри
+15
-4
+11
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