Гончаренко о составе жюри турнира шоу-программ: «Логично, что деятели искусства, культуры будут свежим, незамыленным взглядом смотреть на номера»
Инна Гончаренко высказалась о составе жюри турнира по шоу-программам.
В жюри турнира не будет людей, связанных с фигурным катанием. Прокаты будут оценивать «уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр, и т.д.), а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах».
«Само слово «шоу» подразумевает близость людям артистической среды, уже во вторую очередь турнир относится к спорту, потому что присутствует соревновательный момент.
Возможно, логично, что деятели искусства, культуры будут свежим, незамыленным взглядом смотреть на эти номера.
Если говорить о шоу-программах, они должны быть эффектными, интересными, увлекающими зрителя чем-то неспортивным – не выполнением сложных элементов, а именно артистической составляющей.
Здесь будут требовать композицию, интересную задумку, костюмы. Деятели искусства, культуры не понимают в сложности элементов, они будут оценивать артистическую составляющую.
Мне будет интересно. Показательные выступления не несут никакой соревновательной нагрузки, там никто не выбирает, это праздник спорта, подведение итогов старта, зритель имеет возможность еще раз увидеть своих кумиров в более непринужденной обстановке.
Здесь же номера будут подвергаться оценке, это придаст дополнительную интригу, нерв», – сказала Гончаренко.
Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам
Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал
вместе с тат
взгляд немыленный ваще будет
Мне не понравилась эта идея.
Это путь в дальнейшую шоуизацию ФК. То, о чём мечтал Закарян - красная дорожка, селебрити в нарядах.... но с другой стороны заход.
Наверное, это было бы неплохо, как вариант для дальнейшей самореализации фигуристов, закончивших спортивную карьеру. Тогда это другая история - перья, вееры, агрессивный макияж, бутафория, гримасничанье, шаурма,. Но зачем всё это действующим фигуристам? Увод спортсменов или увод спорта?
Я предполагала, что это будет попытка, пробный камень разделения соревнований на прыжковый турнир и компонентный. Вот отпрыгали, где ничего не мешает сосредоточиться, теперь программа, где не надо "от прыжка к прыжку". И, так же, как в прыжковом турнире, где оценивали судьи, они оценивали бы скольжение, непрыжковые элементы и новые, оригинальные элементы, шаги, дорожки. Конечно, в такой программе можно было бы больше внимания уделить хореографии, образности.
По судейству деятелями искусств.... Да, проголосуют, как скажут, что мы, ЛП не видели? Если уж судьи - карманные, этим вообще вникать не захочется. Вообще, странная идея - фигуристов тоже будут приглашать оценивать балетные и музыкальные конкурсы профессионалов? Зеркальное отражение того, когда фигуристы пытаются выступить в другой сфере.
Но если это - поразвлекаться, то причём тут ФФККР?
В жюри опять будут сидеть ТАТ/Чайковская,Киркоров,Тодоренко,Волочкова и другие "профи" ФК и танцев.