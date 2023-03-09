Навка о Тарасовой: «Создать свое шоу на YouTube – шикарная инициатива. Думаю, что оно будет интересным для всех»

Теги Татьяна Тарасова Татьяна Навка Фигурное катание

Татьяна Навка поддержала инициативу Татьяны Тарасовой создать шоу на YouTube. 

«Это просто прекрасная новость! Если честно, я впервые слышу об этом, но хочется поздравить Татьяну Анатольевну с этим событием. Считаю, что она – большая молодец. Очень рада за нее.

Создать свое шоу на YouTube – шикарная инициатива. Думаю, что это будет интересное шоу для всех. Конечно же, я буду следить и смотреть за ее деятельностью. Желаю ей удачи!» – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду.

Татьяна Тарасова: «У меня есть желание создать шоу на YouTube. Нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать»

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