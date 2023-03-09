Навка о Тарасовой: «Создать свое шоу на YouTube – шикарная инициатива. Думаю, что оно будет интересным для всех»

Татьяна Навка поддержала инициативу Татьяны Тарасовой создать шоу на YouTube.

«Это просто прекрасная новость! Если честно, я впервые слышу об этом, но хочется поздравить Татьяну Анатольевну с этим событием. Считаю, что она – большая молодец. Очень рада за нее.

Создать свое шоу на YouTube – шикарная инициатива. Думаю, что это будет интересное шоу для всех. Конечно же, я буду следить и смотреть за ее деятельностью. Желаю ей удачи!» – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду.

Татьяна Тарасова: «У меня есть желание создать шоу на YouTube. Нужно познакомиться с человеком, который бы понимал, как это делать»

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