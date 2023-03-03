Дарья Садкова: «Не удовлетворена своим прокатом. Падение на выезде, срыв вращения и падение на лутце – это то, чего я не могу себе позволить»

Теги сборная России женское катание Дарья Садкова Серия Гран-при России Фигурное катание

Дарья Садкова не удовлетворена своим прокатом произвольной в финале Гран-при России.

Ученица Этери Тутберидзе заняла второе место в финале Гран-при России среди юниоров.

«В Санкт-Петербурге стала прыгать четверной тулуп и пошла на второй, потому что на тренировках они были более стабильны, чем перед первенством России в Перми. Перед стартом я делала четверной тулуп, у меня была уверенность в себе.

Два тренера за бортиком на старте — это дает больше энергии, это приятно.

Я не удовлетворена своим прокатом произвольной. Рада, что сделала первый тулуп, сделала второй, но было падение на выезде, потом срыв вращения и падение на лутце – это то, чего я не могу себе позволить. Довольна своими прокатами на 5,5 балла из 10.

Слежу ли за юниорским чемпионатом мира? Нет, я не смотрю.

Хотела бы поблагодарить своих тренеров за проделанную работу. Еще много чего предстоит.

Также хочу поблагодарить свою маму за бесконечную веру и поддержку. Своих болельщиков, они после каждых соревнований пишут мне приятные слова, которые помогают идти дальше. Ну и своих друзей, они тоже очень хорошо поддерживают», – сказала Садкова. 

⚡ Финал Гран-при России. КМС. Жилина одержала победу, Садкова – 2-я, Гордеева – 3-я, Титова – 4-я

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27 комментариев

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Владимир Георгия
Ответ Фатима Кочкарова
Стыдно должно быть за такую медаль. Настоящее место Даши 6-7. Тутберидзе теряет величие и хватается за последние соломинки и вызывает лишь омерзение
Омерзение вызывают ваши нападки на лучшего тренера в мире.
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Спорт_в_массы
У нас в комментах опять граждане без калькуляторов - возмущены Дашиными 73 за технику. Так вот у неё база - 70, и 7 из 11 элементов сделаны чисто на плюсы. Никто ей "+5" не гоил, а на падениях все поставили "-5". Почему бы ей не иметь эти жалки +3 к базе?

Компоненты ей поставили ниже, чем Титовой на 1,5 балла, и ниже, чем Жилиной на 4 с лишним. Так что вопросов к её оценкам быть не должно.
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фынский аксель
Ответ Toba Door
Тшт что говорить, три грубых ошибки, но все равно 73 балла, судьи могут найти недокруты у любого конда надо, но у этой школы с самой плохой техникой техническая оценка не сползает вниз как у титовой, убивают маленькую девочку второй турнир подряд
А где были недокруты?
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pashkka
Главное - артистично полежать на льду - и медать в кармане! )))
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Toba Door
Ответ Фатима Кочкарова
Стыдно должно быть за такую медаль. Настоящее место Даши 6-7. Тутберидзе теряет величие и хватается за последние соломинки и вызывает лишь омерзение
Причем тут Тутберидзе, это Федерация как всегда заранее подает судьям места, согласно купленным билетам
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Анна Беляева
Ответ Toba Door
Тшт что говорить, три грубых ошибки, но все равно 73 балла, судьи могут найти недокруты у любого конда надо, но у этой школы с самой плохой техникой техническая оценка не сползает вниз как у титовой, убивают маленькую девочку второй турнир подряд
Это у ТШТ самая плохая техника? Их спортсмены прыжки докручивают и вращения додерживают, в отличие от...
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Алексей Токарев
Заслуженное серебро отрывом в короткой программе и чистым высоким четверным тулупом. Веронику нагрибовали аж на 150 баллов.
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Е...С
Ответ Анна Беляева
Веронике, точнее ее матушке, никто не мешал сделат то же самое, глядишь, с ней и работали бы, как с Трусовой, пряча то, что надо спрятать и подчеркивая сильные стороны. Так что, да, Даша и ее родители молодцы, сделали правильный выбор, тренеры, которые раскрывают индивидуальность спортсмена - отличное решение.
Так и я написала, молодец, с любыми прокатами на подиум вытащат.
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Аля Иванова
Ответ Анна Беляева
Веронике, точнее ее матушке, никто не мешал сделат то же самое, глядишь, с ней и работали бы, как с Трусовой, пряча то, что надо спрятать и подчеркивая сильные стороны. Так что, да, Даша и ее родители молодцы, сделали правильный выбор, тренеры, которые раскрывают индивидуальность спортсмена - отличное решение.
Особенно Валиеву хорошо раскрыли на Олимпиаде.
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Анна Беляева
Ответ floret
Даша, надо работать над стабильностью исполнения программ. Думаю постепенно всё придёт, надо быть увереннее в себе и своих силах.
Скорее даже над психологической составляющей и концентрацией
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-2
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Алиса без миелофона
Ответ Toba Door
Тшт что говорить, три грубых ошибки, но все равно 73 балла, судьи могут найти недокруты у любого конда надо, но у этой школы с самой плохой техникой техническая оценка не сползает вниз как у титовой, убивают маленькую девочку второй турнир подряд
>у этой школы с самой плохой техникой

ты сказала?
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Владимир Георгия
Ответ Toba Door
Тшт что говорить, три грубых ошибки, но все равно 73 балла, судьи могут найти недокруты у любого конда надо, но у этой школы с самой плохой техникой техническая оценка не сползает вниз как у титовой, убивают маленькую девочку второй турнир подряд
Не надо гнать. ТШТ всех научили технике. Доказательство тому мировые пьедесталы ТШТ. Другие штабы лишь недавно начали обучать квадам.
+11
-3
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Анна Беляева
Ответ Е...С
Даша, ты молодец, очень правильно штаб выбрала.
Веронике, точнее ее матушке, никто не мешал сделат то же самое, глядишь, с ней и работали бы, как с Трусовой, пряча то, что надо спрятать и подчеркивая сильные стороны. Так что, да, Даша и ее родители молодцы, сделали правильный выбор, тренеры, которые раскрывают индивидуальность спортсмена - отличное решение.
+8
-4
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smoky eyes
Даша себе оценок не ставит … Работать и работать. Талант есть, силёнок надо только прибавить. В КП была обворожительна, в ПП ошибки смазали все впечатление. Успехов и сил
+5
-3
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Хрустальный Гусенок
Титова получила то, что Плюш и хотела: фигурное пригание, только прыжки, пустое скольжение.
И судьи отомстили за неуважение со стороны недотренера, кажется, сняв эти баллы.
+5
-4
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Бильм@н
Прокатом не удовлетворена, а местом удовлетворена.
+8
-5
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Маргарита В Сафронова
Когда Даша выкатает чисто свой контент, она будет бороться с сильнейшими. А она его выкатает.
+12
-6
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Е...С
Даша, ты молодец, очень правильно штаб выбрала.
+12
-8
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Аля Иванова
Ничего страшного,могла бы всю программу лежать на льду,всё равно бы медаль повесили,ворованную медаль.
+8
-10
-2
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Veronika spuria
Серебро просто подарили!
+15
-11
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Фатима Кочкарова
Стыдно должно быть за такую медаль. Настоящее место Даши 6-7. Тутберидзе теряет величие и хватается за последние соломинки и вызывает лишь омерзение
+13
-12
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Meowow
Зато в правильном штабе)
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Ir2019
Даша, ты себе это можешь позволить, твоё серебро тому подтверждение.
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floret
Даша, надо работать над стабильностью исполнения программ. Думаю постепенно всё придёт, надо быть увереннее в себе и своих силах.
+8
-8
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Toba Door
Тшт что говорить, три грубых ошибки, но все равно 73 балла, судьи могут найти недокруты у любого конда надо, но у этой школы с самой плохой техникой техническая оценка не сползает вниз как у титовой, убивают маленькую девочку второй турнир подряд
+16
-13
+3
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