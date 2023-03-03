Дарья Садкова: «Не удовлетворена своим прокатом. Падение на выезде, срыв вращения и падение на лутце – это то, чего я не могу себе позволить»

не удовлетворена своим прокатом произвольной в финале Гран-при России.

Ученица Этери Тутберидзе заняла второе место в финале Гран-при России среди юниоров.

«В Санкт-Петербурге стала прыгать четверной тулуп и пошла на второй, потому что на тренировках они были более стабильны, чем перед первенством России в Перми. Перед стартом я делала четверной тулуп, у меня была уверенность в себе.

Два тренера за бортиком на старте — это дает больше энергии, это приятно.

Я не удовлетворена своим прокатом произвольной. Рада, что сделала первый тулуп, сделала второй, но было падение на выезде, потом срыв вращения и падение на лутце – это то, чего я не могу себе позволить. Довольна своими прокатами на 5,5 балла из 10.

Слежу ли за юниорским чемпионатом мира? Нет, я не смотрю.

Хотела бы поблагодарить своих тренеров за проделанную работу. Еще много чего предстоит.

Также хочу поблагодарить свою маму за бесконечную веру и поддержку. Своих болельщиков, они после каждых соревнований пишут мне приятные слова, которые помогают идти дальше. Ну и своих друзей, они тоже очень хорошо поддерживают», – сказала Садкова.

⚡ Финал Гран-при России. КМС. Жилина одержала победу, Садкова – 2-я, Гордеева – 3-я, Титова – 4-я