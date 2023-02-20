Певица Наталья Подольская: «Валиева – скромная и очень нежная, безумно сильная девушка. Она справилась с ситуацией на Олимпиаде и просто идет дальше»

Теги сборная России женское катание ТАСС Камила Валиева музыка Фигурное катание

Певица Наталья Подольская высказалась о фигуристке Камиле Валиевой

17 февраля вышел клип Подольской на песню «Не отвернусь» с участием Валиевой. В видео фигуристка исполнила несколько элементов на льду.

«До знакомства с Камилой я слышала о ней, знала ее историю, знала, как ей было тяжело, как за этой историей наблюдал весь мир. Даже голливудские звезды поддерживали Камилу после той истории на Олимпиаде.

Она скромная и очень нежная, безумно сильная девушка. Спортсменов очень сложно сломать, у них так закален характер, она справилась с этой ситуацией и просто идет дальше», – сказала Подольская.

Также певица рассказала, как возникла идея пригласить Валиеву для съемок в клипе.

«Идея клипа появилась после записи песни. Когда я записывала песню, принимала участие в «Ледниковом периоде», занималась каждый день в течение пяти часов три месяца – сначала было тяжело, потом стало немного получаться, в конце проекта я уже раскаталась.

Мне захотелось на примере фигуристки показать, как важно добиваться своих целей, не сдаваться, идти вперед с высоко поднятой головой и верить в себя.

Учитывая историю Камилы, мне захотелось, чтобы она приняла участие в клипе, показалось, что это было бы очень интересно, у нас получился мини-фильм», – цитирует Подольскую ТАСС.

Вышел клип Натальи Подольской с участием Камилы Валиевой на песню «Не отвернусь»

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28 комментариев

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Jane Earlosofical
Ответ Этери горячая
Леди совершенство. Никогда не было такой, как она. Тот, кто отравил ее 25 декабря 2021 года, должен предстать перед судом!
хм... а если её отравила сама она?
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putnik-0307
Ответ Lana-shu
А с чего Вы взяли, что ТШ имеет к этому отношение? Там мама есть.
Я абсолютно уверен в невиновности ТШТ. Так же абсолютно уверен в умышленном непричастности родных Камилы. Я скорее поверю в происки недоброжелателей, желающих исключить Камилу в участии в олимпиаде, расчитывая на нестабильность Саши и участии Лизы (упреждая хейтеров скажу, что ни чего не имею против Лизы и уважаю её, но понимаю, что остальной мир считал ,что против Лизы ещё есть шанс) а не Ани.
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Jane Earlosofical
такое впечатление, что эта певица где-то что-то слышала, подслышала... история Валиевой далеко не закончена и непонятно началась ли. как минимум, награждения еще не было. так работают сми. сделали из Валиевой жертву и пустили эту историю на всю Россию. те, кто краем глаза следил вещают о каких-то заговорах и преодолении, хотя, непонятно как реально там всё было.
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Блотт Айс
Ответ Enchanter WIZZARD
Справилась из за гигантской поддержки, причем отчасти незаслуженной, попался бы например Галлямов или Синицына, я уверен их бы пресса и чиновники просто уничтожили и никаких платков, баннеров и т.д. у них бы не было
Не попались бы. Они не интересны в этом смысле.
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Владимир Шешко
Наталья, стыдно. Допинг-это не вовин алкоголь. Это мировое зло. Зря вылезла.
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Владислава Крюкова
Ответ Иррина
Вот мне интересно, уже сто раз писали что Камила справилась. Не пойму, как проявилось то, что она справилась ? ПП не смогла откатать, понятно стресс у человека. А что было бы если бы не справилась? Это же и есть что она не справилась
Если бы она не справилась, то в этом сезоне не каталась.
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Lana-shu
Ответ putnik-0307
Я вот всегда думаю, насколько тупым человеком нужно быть, чтоб реальноо верить , что тренерский штаб будет пичкать допингом спортсмена, которого 100% проверят на допинг на чемпионате России, т.к. он при любом прокате будет в призах а по факту на тот момент однозначно должен был быть первым. Я бы понимал сомнения и упрёки, если бы её поймали с допингом в межсезонье или во внесоревоновательный период.
А с чего Вы взяли, что ТШ имеет к этому отношение? Там мама есть.
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Lana-shu
Ответ Kareglazaya
Наверное, в том, что продолжила соревноваться после Олимпиады. Могла ведь бросить спорт, чтобы лишний раз не попадаться на глаза журналистам, болельщикам.
Любовь к славе и деньгам ей этого не дает. Кому она будет нужна без хайпа?
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Viks
Китлер, Да, зло вернётся к тренерше, подставившей Валиеву под КАС.
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Irina Kistler
Ответ Viks
она справилась с этой ситуацией и просто идет дальше», в КАС.
В мире все закономерно:
Зло, излученное тобой,
к тебе вернётся непременно/О.Хайям
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Sat397
Ответ Enchanter WIZZARD
Справилась из за гигантской поддержки, причем отчасти незаслуженной, попался бы например Галлямов или Синицына, я уверен их бы пресса и чиновники просто уничтожили и никаких платков, баннеров и т.д. у них бы не было
Вы постоянно про платок упоминаете, как будто для вас это голубая мечта всей жизни. У вас даже нет денег чтобы купить себе платочек? Пожалеть вас остается...
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Kareglazaya
Ответ Иррина
Вот мне интересно, уже сто раз писали что Камила справилась. Не пойму, как проявилось то, что она справилась ? ПП не смогла откатать, понятно стресс у человека. А что было бы если бы не справилась? Это же и есть что она не справилась
Наверное, в том, что продолжила соревноваться после Олимпиады. Могла ведь бросить спорт, чтобы лишний раз не попадаться на глаза журналистам, болельщикам.
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+3
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Sat397
Ответ putnik-0307
Я вот всегда думаю, насколько тупым человеком нужно быть, чтоб реальноо верить , что тренерский штаб будет пичкать допингом спортсмена, которого 100% проверят на допинг на чемпионате России, т.к. он при любом прокате будет в призах а по факту на тот момент однозначно должен был быть первым. Я бы понимал сомнения и упрёки, если бы её поймали с допингом в межсезонье или во внесоревоновательный период.
В это даже хейтеры Камилы не верят, но нужно же им придраться к чему то.
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Этери горячая
Леди совершенство. Никогда не было такой, как она.

Тот, кто отравил ее 25 декабря 2021 года, должен предстать перед судом!
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Lapo Elkann
Ответ Enchanter WIZZARD
Справилась из за гигантской поддержки, причем отчасти незаслуженной, попался бы например Галлямов или Синицына, я уверен их бы пресса и чиновники просто уничтожили и никаких платков, баннеров и т.д. у них бы не было
А вам хотелось бы , что бы она не справилась ?
Или перемотать назад все , поймать Галямова или Синициной и посмотреть , кто их поддержит и справятся ли они ?
меньше фантазируйте и больше радуйтесь за молодую спортсменку . это ведь прекрасно , что она радостная и вышла в сезон на топ уровне.
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FanofKamilaValieva
Наталья Подольская респект ! На ТШТ скажу , что с помощью таланта Камилы у них есть огромный шанс развенчать и разрушить все мифы и легенды в плане спорта ! Удачи !
+3
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Pentrak
Подольская, не до тебя с допингисткой. В тренде обсуждения Плюща, блатной Федченко, Железки и ещё иногда пения полторашки З.
+6
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Иррина
Вот мне интересно, уже сто раз писали что Камила справилась. Не пойму, как проявилось то, что она справилась ? ПП не смогла откатать, понятно стресс у человека. А что было бы если бы не справилась? Это же и есть что она не справилась
+9
-3
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putnik-0307
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева заканчивает карьеру с позором.
Я вот всегда думаю, насколько тупым человеком нужно быть, чтоб реальноо верить , что тренерский штаб будет пичкать допингом спортсмена, которого 100% проверят на допинг на чемпионате России, т.к. он при любом прокате будет в призах а по факту на тот момент однозначно должен был быть первым. Я бы понимал сомнения и упрёки, если бы её поймали с допингом в межсезонье или во внесоревоновательный период.
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Viks
Она справилась с ситуацией на Олимпиаде --- Не справилась. И оказалась вне пьедестала.
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Bespalov_001@bk.ru
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева заканчивает карьеру с позором.
Все они скромные во сне.
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Маргарита Михайловна
Валиева заканчивает карьеру с позором.
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Viks
она справилась с этой ситуацией и просто идет дальше», в КАС.
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Alexey Belskiy
Это здорово,да и Иван ей не пара
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-1
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Enchanter WIZZARD
Справилась из за гигантской поддержки, причем отчасти незаслуженной, попался бы например Галлямов или Синицына, я уверен их бы пресса и чиновники просто уничтожили и никаких платков, баннеров и т.д. у них бы не было
+29
-13
+16
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