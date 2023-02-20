Певица Наталья Подольская: «Валиева – скромная и очень нежная, безумно сильная девушка. Она справилась с ситуацией на Олимпиаде и просто идет дальше»

Певица Наталья Подольская высказалась о фигуристке .

17 февраля вышел клип Подольской на песню «Не отвернусь» с участием Валиевой. В видео фигуристка исполнила несколько элементов на льду.

«До знакомства с Камилой я слышала о ней, знала ее историю, знала, как ей было тяжело, как за этой историей наблюдал весь мир. Даже голливудские звезды поддерживали Камилу после той истории на Олимпиаде.

Она скромная и очень нежная, безумно сильная девушка. Спортсменов очень сложно сломать, у них так закален характер, она справилась с этой ситуацией и просто идет дальше», – сказала Подольская.

Также певица рассказала, как возникла идея пригласить Валиеву для съемок в клипе.

«Идея клипа появилась после записи песни. Когда я записывала песню, принимала участие в «Ледниковом периоде», занималась каждый день в течение пяти часов три месяца – сначала было тяжело, потом стало немного получаться, в конце проекта я уже раскаталась.

Мне захотелось на примере фигуристки показать, как важно добиваться своих целей, не сдаваться, идти вперед с высоко поднятой головой и верить в себя.

Учитывая историю Камилы, мне захотелось, чтобы она приняла участие в клипе, показалось, что это было бы очень интересно, у нас получился мини-фильм», – цитирует Подольскую ТАСС.

Вышел клип Натальи Подольской с участием Камилы Валиевой на песню «Не отвернусь»