Певица Наталья Подольская: «Валиева – скромная и очень нежная, безумно сильная девушка. Она справилась с ситуацией на Олимпиаде и просто идет дальше»
Певица Наталья Подольская высказалась о фигуристке Камиле Валиевой.
17 февраля вышел клип Подольской на песню «Не отвернусь» с участием Валиевой. В видео фигуристка исполнила несколько элементов на льду.
«До знакомства с Камилой я слышала о ней, знала ее историю, знала, как ей было тяжело, как за этой историей наблюдал весь мир. Даже голливудские звезды поддерживали Камилу после той истории на Олимпиаде.
Она скромная и очень нежная, безумно сильная девушка. Спортсменов очень сложно сломать, у них так закален характер, она справилась с этой ситуацией и просто идет дальше», – сказала Подольская.
Также певица рассказала, как возникла идея пригласить Валиеву для съемок в клипе.
«Идея клипа появилась после записи песни. Когда я записывала песню, принимала участие в «Ледниковом периоде», занималась каждый день в течение пяти часов три месяца – сначала было тяжело, потом стало немного получаться, в конце проекта я уже раскаталась.
Мне захотелось на примере фигуристки показать, как важно добиваться своих целей, не сдаваться, идти вперед с высоко поднятой головой и верить в себя.
Учитывая историю Камилы, мне захотелось, чтобы она приняла участие в клипе, показалось, что это было бы очень интересно, у нас получился мини-фильм», – цитирует Подольскую ТАСС.
Вышел клип Натальи Подольской с участием Камилы Валиевой на песню «Не отвернусь»
Зло, излученное тобой,
к тебе вернётся непременно/О.Хайям
Тот, кто отравил ее 25 декабря 2021 года, должен предстать перед судом!
Или перемотать назад все , поймать Галямова или Синициной и посмотреть , кто их поддержит и справятся ли они ?
меньше фантазируйте и больше радуйтесь за молодую спортсменку . это ведь прекрасно , что она радостная и вышла в сезон на топ уровне.