Соловьев о деле Валиевой: «Она не заслужила того негатива, баталий и шума после всей этой истории. Я за то, чтобы все закончилось в пользу Камилы»

Теги сборная России танцы на льду Дмитрий Соловьев женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев оценил ситуацию в отношении допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) аннулировал результат Валиевой, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия положительной пробы на чемпионате России), но признал фигуристку невиновной в допинговом нарушении.

«Конечно, обрадовался, потому что переживаю за Камилу как за друга и как за очень талантливого человека, который не мог допустить такой халатности. Она не заслужила того негатива, баталий и шума, который поднялся после всей этой истории.

Я за то, чтобы все закончилось в пользу Камилы, чтобы она смогла продолжить спокойно жить дальше, радоваться и вспоминать это как страшный сон.

Понимаю, что пока ничего не решено окончательно, но это уже положительный шажочек к тому, чтобы это все закончилось и с Камилы сняли обвинения, по крайней мере, сейчас надежда усилилась», – сказал Соловьев.

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

24 комментария

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meshk_all
Лояльность населения падает => надо отобрать у известного спортсмена медаль, чтобы её повысить
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imaxim
Детский сад.
Напомнило «Я хочу, чтобы она выиграла» от сами знаете кого
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Бедоносец
Всем, кто устроил эту вакханалию против нашей Леди Совершенство, обязательно вернётся сторицей.
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Роман Волков
Ответ Ольга Ив
Все говорят она не могла, тренеры не могли, никто не мог. Скажите откуда тогда, раз медаль отобрали, значит согласны с тем фактом, что было, но откуда, почему не озвучивают. Откуда?
А было ли?
Исследования допинговых тестов проводят наши Враги!
Они могли это просто Придумать, а мы вынуждены подстраиваться под вещество которое они обнаружили!
Вот так и живём уже многие годы.
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asusp527
Ответ Viks
За 3 минуты выплыло вам десять минусов - боты не спят.
Им это не поможет😄
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asusp527
Ответ Olgacher
Так мало того, то мусолят, так ещё возвели в ранг нац героини спортсменку, которая поставила страну и команду, облизывают со всех.сторон.. Да и сама КВ чувствует себя превосходно...
На чем-то вроде веселящего газа...
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Тайга86
Хорошие слова от спортсмена и, самое главное, Человека. Без излишнего сиропа до слипания...Просто искренние, добрые и простые слова поддержки коллеге по льду. Это важно, очень, не зависимо какое решение примется в итоге.
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Ольга Долгова
Ответ asusp527
Для начала лишили титула, дальше- что изобретут чиновники.
Анулируют результаты на ЧЕ и ОИ, так как участвовать в них она после дисквалификации на ПП ЧР из-за допинга, она уже не могла.
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ekaterina_)))
А мне в этой ситуации жаль больше всего остальную нашу команду, например. МиГи 4 программы откатали, хотя у них в личке был шанс на золото, и быть свежими, отдохнувшими во время личных соревнованиях было важно. А тут и психологически совсем другой фон. Или тот же Марк, хоть я и не люблю его катание, но выложился в командном так, как только мог.
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Viks
Все разумные понимают, что в положительной пробе виновна тренерша, санкционировавшая применение запрещенных препаратов, но НИКТО из медийных не имеет смелости сказать.
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Игореха Веселов
И тут тоже Соловьев?)
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Viks
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева заслужила только дисквалификацию, отмену результатов и общенародное осуждение.
За 3 минуты выплыло вам десять минусов - боты не спят.
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Viks
Ответ Зоя Кудряшова
Всем надоела эта тема, эта распиаренная Валиева. И еще больше наша РУСВАДА. Допинг был но Валиева невинна. Так найдите тех, кто виновен. Не дедушка же в самом деле.
Не дедушка. Его стакан.
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Владимир
Заслужила конечно!
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Зоя Кудряшова
Всем надоела эта тема, эта распиаренная Валиева. И еще больше наша РУСВАДА. Допинг был но Валиева невинна. Так найдите тех, кто виновен. Не дедушка же в самом деле.
+13
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+8
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Lapo Elkann
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева заслужила только дисквалификацию, отмену результатов и общенародное осуждение.
Народ на спортс это Маргарита и Михайловна.
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Olgacher
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева заслужила только дисквалификацию, отмену результатов и общенародное осуждение.
Так мало того, то мусолят, так ещё возвели в ранг нац героини спортсменку, которая поставила страну и команду, облизывают со всех.сторон.. Да и сама КВ чувствует себя превосходно...
+4
-8
-4
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Viks
сейчас надежда усилилась», – сказал Соловьев. ---- Ха-ха-ха! Тренерша с подельниками назначили Валиеву крайней и сдали в КАС. Дикое взаимоисключающее решение Русада только подлило масла в огонь.
+3
-7
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Olgacher
Ответ Маргарита Михайловна
Валиева заслужила только дисквалификацию, отмену результатов и общенародное осуждение.
Согласна. Надоели уже мусолить эту тему.
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Маргарита Михайловна
Валиева заслужила только дисквалификацию, отмену результатов и общенародное осуждение.
+12
-15
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Lapo Elkann
Соловьев настоящий друг. приятно всегда его искренние слова читать.
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Доминик
Почему эта мелкая допингистка не заслужила негатива, баталий и шума? По-моему, очень даже заслужила.
+31
-16
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Ольга Ив
Все говорят она не могла, тренеры не могли, никто не мог. Скажите откуда тогда, раз медаль отобрали, значит согласны с тем фактом, что было, но откуда, почему не озвучивают. Откуда?
+31
-7
+24
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asusp527
Для начала лишили титула, дальше- что изобретут чиновники.
+1
-4
-3
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