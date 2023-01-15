Соловьев о деле Валиевой: «Она не заслужила того негатива, баталий и шума после всей этой истории. Я за то, чтобы все закончилось в пользу Камилы»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде Дмитрий Соловьев оценил ситуацию в отношении допинг-дела фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) аннулировал результат Валиевой, показанный 25 декабря 2021 года (в день взятия положительной пробы на чемпионате России), но признал фигуристку невиновной в допинговом нарушении.

«Конечно, обрадовался, потому что переживаю за Камилу как за друга и как за очень талантливого человека, который не мог допустить такой халатности. Она не заслужила того негатива, баталий и шума, который поднялся после всей этой истории.

Я за то, чтобы все закончилось в пользу Камилы, чтобы она смогла продолжить спокойно жить дальше, радоваться и вспоминать это как страшный сон.

Понимаю, что пока ничего не решено окончательно, но это уже положительный шажочек к тому, чтобы это все закончилось и с Камилы сняли обвинения, по крайней мере, сейчас надежда усилилась», – сказал Соловьев.

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