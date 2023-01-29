Немецкий фигурист Старостин о Валиевой: «Чтобы прыгать четверные, допинг не поможет»

Немецкий фигурист Никита Старостин рассказал об отношении к российским фигуристам.

— За Олимпийскими играми следили в прошлом году?

— Болел только за . И все. Особо не смотрел, так как у меня была подготовка к другим соревнованиям. Я хотел поехать на Олимпиаду, но у меня не было немецкого паспорта. Может быть, это и к лучшему. Мне нужно было набраться опыта, так как это был первый сезон по взрослым.

— Вы хорошо общаетесь с Луной Хендрикс.

— Да, начали, когда я переехал в Бельгию. Мы поддерживали друг друга на прошлой Европе, всегда стараемся мотивировать на тренировках. Мы хорошие друзья.

— На Олимпиаде россиянка Саша Трусова прыгнула пять четверных. Смотрели ее исторический прокат?

— Да, я видел. И на чемпионате Европы тоже смотрел ее прокат. Про ее четверные могу сказать то, что ими можно любоваться. Она прямо как струна в воздухе! Как инопланетяне какие-то! Нужно много работать, чтобы достичь такого результата. Особенно когда прыгаешь по пять четверных. Нужно сначала выучить, потом много тренировать, чтобы это получалось постоянно. Это тяжелая работа.

— Не могу не спросить о допинговой ситуации . Просто интересно мнение из Европы — доверие к россиянам подорвано?

— Не могу сказать, я не доктор. Я нигде не присутствовал, не могу утверждать, принимала она что-то или нет. Но все равно — чтобы прыгать четверные, допинг не поможет. Ничего не могу сказать.

— Луна Хендрикс сказала, что у нее появились сомнения насчет россиян.

— Мы с ней тренируемся вдвоем на пяти разных катках, больше никого из европейских фигуристов с нами нет. Мы никогда ни с кем не встречаемся, не можем поговорить. Так что Луна и я вдвоем проводим время на тренировках, а затем занимаемся своими делами.

— Как вам ситуация , который решил тренироваться у ? Он испытывает огромное давление.

— У всех разное мнение. Кто-то из фанатов его поддерживает, другим не нравится его выбор. Если Даниэль выбрал это — значит, хочет попробовать что-то новое. Нельзя сказать, что он сделал что-то хорошее или плохое. Это его выбор. Не хочу никого судить, – сказал Старостин.