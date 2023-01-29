Немецкий фигурист Старостин о Валиевой: «Чтобы прыгать четверные, допинг не поможет»

Теги сборная Германии мужское катание Луна Хендрикс Александра Трусова Спорт-Экспресс Даниэль Грассль Камила Валиева Никита Старостин Фигурное катание

Немецкий фигурист Никита Старостин рассказал об отношении к российским фигуристам. 

— За Олимпийскими играми следили в прошлом году?

— Болел только за Луну Хендрикс. И все. Особо не смотрел, так как у меня была подготовка к другим соревнованиям. Я хотел поехать на Олимпиаду, но у меня не было немецкого паспорта. Может быть, это и к лучшему. Мне нужно было набраться опыта, так как это был первый сезон по взрослым.

— Вы хорошо общаетесь с Луной Хендрикс.

— Да, начали, когда я переехал в Бельгию. Мы поддерживали друг друга на прошлой Европе, всегда стараемся мотивировать на тренировках. Мы хорошие друзья.

— На Олимпиаде россиянка Саша Трусова прыгнула пять четверных. Смотрели ее исторический прокат?

— Да, я видел. И на чемпионате Европы тоже смотрел ее прокат. Про ее четверные могу сказать то, что ими можно любоваться. Она прямо как струна в воздухе! Как инопланетяне какие-то! Нужно много работать, чтобы достичь такого результата. Особенно когда прыгаешь по пять четверных. Нужно сначала выучить, потом много тренировать, чтобы это получалось постоянно. Это тяжелая работа.

— Не могу не спросить о допинговой ситуации Камилы Валиевой. Просто интересно мнение из Европы — доверие к россиянам подорвано?

— Не могу сказать, я не доктор. Я нигде не присутствовал, не могу утверждать, принимала она что-то или нет. Но все равно — чтобы прыгать четверные, допинг не поможет. Ничего не могу сказать.

— Луна Хендрикс сказала, что у нее появились сомнения насчет россиян.

— Мы с ней тренируемся вдвоем на пяти разных катках, больше никого из европейских фигуристов с нами нет. Мы никогда ни с кем не встречаемся, не можем поговорить. Так что Луна и я вдвоем проводим время на тренировках, а затем занимаемся своими делами.

— Как вам ситуация Даниэля Грассля, который решил тренироваться у Этери Тутберидзе? Он испытывает огромное давление.

— У всех разное мнение. Кто-то из фанатов его поддерживает, другим не нравится его выбор. Если Даниэль выбрал это — значит, хочет попробовать что-то новое. Нельзя сказать, что он сделал что-то хорошее или плохое. Это его выбор. Не хочу никого судить, – сказал Старостин. 

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61 комментарий

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Revery
Ответ Tanzoli*
Вы ещё про побочку тмз почитайте. Кто такая экстрапирамидная система знаете? Так вот, побочка -- экстрапирамидные нарушения. Если лень изучать что это за зверь, то в двух словах -- нарушение координации. Очень полезно для фк, ага)))
А с частотой встречаемости этой побочки вы ознакомились?
Фармкомпании подстраховываются и выносят в побочки всë, что встречалось на клинических испытаниях, причём не факт, что эти самые ощущения связаны именно с приемом препарата))
Я фармацевт, если что, я достаточно хорошо знакома с этой кухней.
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Tanzoli*
Ответ asusp527
Сначала докажите, что это была микродоза.
Доказать бы сначала, что она вообще была. А то порог измерения 10 мг а намерили 2... с таким же успехом можно миллиметровой линейкой нанометры мерить.
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Кошка Матраскина
Ответ Revery
Потому что тмз и колëса Байлз предназначены для разных целей)) Тмз - это антигипоксант, который улучшает насыщаемость организма кислородом, что увеличивает выносливость и ускоряет мышечное восстановление. А у Байлз колëса для головы - концентрация внимания, координация, подавление тревожности и т.д. (не помню точно, чем конкретно она закидывалась, если напишете действующее вещество, смогу сказать точнее)
Да, в инструкции много чего написано, действовало бы ещё.
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Tanzoli*
Ответ Revery
Потому что тмз и колëса Байлз предназначены для разных целей)) Тмз - это антигипоксант, который улучшает насыщаемость организма кислородом, что увеличивает выносливость и ускоряет мышечное восстановление. А у Байлз колëса для головы - концентрация внимания, координация, подавление тревожности и т.д. (не помню точно, чем конкретно она закидывалась, если напишете действующее вещество, смогу сказать точнее)
Вы ещё про побочку тмз почитайте. Кто такая экстрапирамидная система знаете? Так вот, побочка -- экстрапирамидные нарушения. Если лень изучать что это за зверь, то в двух словах -- нарушение координации. Очень полезно для фк, ага)))
+1
-2
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Храбрая виолончелистка
Ответ Tanzoli*
"Луна Хендрикс сказала, что у нее появились сомнения насчет россиян. — Мы с ней тренируемся вдвоем на пяти разных катках, больше никого из европейских фигуристов с нами нет. Мы никогда ни с кем не встречаемся, не можем поговорить. Так что Луна и я вдвоем проводим время на тренировках, а затем занимаемся своими делами." Я одна не словила связи между вопросом и ответом? 😁
На тренировках тренируются, а не лясы точат. А вне тренировок не общаются. А так просто ушел от ответа.
+3
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SanCho Ward
"Немецкий" фигурист Старостин. Ну-ну...
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Tanzoli*
"Луна Хендрикс сказала, что у нее появились сомнения насчет россиян.

— Мы с ней тренируемся вдвоем на пяти разных катках, больше никого из европейских фигуристов с нами нет. Мы никогда ни с кем не встречаемся, не можем поговорить. Так что Луна и я вдвоем проводим время на тренировках, а затем занимаемся своими делами."

Я одна не словила связи между вопросом и ответом? 😁
+3
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Ann_a
Да и не допинг этот препарат. Так-то и крепкий кофе может помочь спортсмену лучше выступить. И протеин, и витамины.
+4
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Revery
Ответ Кошка Матраскина
И, удивительно, ведь если по логике пользователей данного ресурса допинг помогает в тренировочном процессе, а на соревнования можно выйти и чистеньким, то почему это не удалось Симоне?
Потому что тмз и колëса Байлз предназначены для разных целей)) Тмз - это антигипоксант, который улучшает насыщаемость организма кислородом, что увеличивает выносливость и ускоряет мышечное восстановление. А у Байлз колëса для головы - концентрация внимания, координация, подавление тревожности и т.д. (не помню точно, чем конкретно она закидывалась, если напишете действующее вещество, смогу сказать точнее)
+3
-5
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Elena Polkina
Сейчас , скоро-скоро, набегут проплаченные и плюсы обратятся в минусы.
+4
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Оскар Муравьев
Коля Старостин ну чистокровный ариец)
+1
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Додик Аксель
Ответ Bernie
Есть препараты для набора мышечной массы , есть для выносливости, есть для быстрого восстановления после травм, есть для нервной системы…правда фигуристам мало что из этого может помочь.
Да мне объяснять не надо. Я бывший спортсмен с 20-летним стажем и мединститут окончил 42 года назад.
+2
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Зоя Кудряшова
Этот Старостин случайно не пережил пубертат? Вот когда переживет, тогда поговорим. Обсудим.
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Viks
Ответ Кошка Матраскина
У вас превосходные способности натягивать сову на глобус, браво!
Ваше сердце ничем не помогает мозгу?
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Bernie
Ответ Додик Аксель
У многих представление о допинге, как о чудодейственной таблетке. Принял и ты быстрее бегаешь, выше прыгаешь, силы богатырской прибавилось и ты чемпион.
Есть препараты для набора мышечной массы , есть для выносливости, есть для быстрого восстановления после травм, есть для нервной системы…правда фигуристам мало что из этого может помочь.
+4
-1
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Блинчик
Какие немецкие имя и фамилия у фигуриста. Сразу видно, что коренной немец.))
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Anatiana
Ответ Кошка Матраскина
И, удивительно, ведь если по логике пользователей данного ресурса допинг помогает в тренировочном процессе, а на соревнования можно выйти и чистеньким, то почему это не удалось Симоне?
Логика этих пользователей в том, что они не разобраться хотят, а позлорадствовать
+13
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Кошка Матраскина
Ответ Anatiana
Летние ОИ в Токио. Симоне Байл не удаётся привезти с собой "законные" препараты, на которые у неё есть терапевтические исключения, потому что их запрещено ввозить на территорию Японии. Симона Байлз с треском провалилась, снялась с соревнований, но была признана национальной героиней. Вот так настоящие допингисты реагируют на отъём допинга. Зимние ОИ в Пекине. Валиева с чистыми пробами набирала и набирала по ходу сезона. Вот так это происходит с теми, кому допинг не нужен. Всё остальное - махинации и инсинуации. Если посмотреть на общую политическую картину, так вообще всё шито белыми нитками
И, удивительно, ведь если по логике пользователей данного ресурса допинг помогает в тренировочном процессе, а на соревнования можно выйти и чистеньким, то почему это не удалось Симоне?
+15
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Кошка Матраскина
Ответ Viks
прыгать четверные, допинг не поможет." --- Обнаруженные средства для сердца помогают сердцу. Если сердце не помогает спортсмену никак, то Старостин прав.
У вас превосходные способности натягивать сову на глобус, браво!
+9
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Кошка Матраскина
Ответ Додик Аксель
У многих представление о допинге, как о чудодейственной таблетке. Принял и ты быстрее бегаешь, выше прыгаешь, силы богатырской прибавилось и ты чемпион.
Мама Валиевой начала употреблять ТМЗ ещё беременной, Камиле давали с рождения. Поэтому она такая нереальная, уникальная и потрясающая. Ничего своего - только лишь заслуги допинга
+5
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Кошка Матраскина
Расскажи это пользователям спортсру, тут сплошь эксперты, они живо опровергнут, красиво напишут про помощь ТМЗ в тренировочном процессе.
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Товарищ Майор.
Ответ asusp527
Сначала докажите, что это была микродоза.
Доказали уже. Учи матчасть
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Alexander X
интересно, почему спортс не разделил ветки Саши и Ками???🤔...
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закрыт по беспределу
Ответ MAKSIMKA
Ну на ветках Алины вы довольно частый гость с грязью, так что не надо прибедняться.
Гость нередкий, да. Но не инициатор.
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MAKSIMKA
Ответ asusp527
Кто сломали? Сама сама.
Нет, ребенок не будет сам подбирать препараты, тем более там было их 3. И не мама. Подбирать препараты может только врач, с согласия тренера и наверное с согласия родителей.
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