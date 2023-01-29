Немецкий фигурист Старостин о Валиевой: «Чтобы прыгать четверные, допинг не поможет»
Немецкий фигурист Никита Старостин рассказал об отношении к российским фигуристам.
— За Олимпийскими играми следили в прошлом году?
— Болел только за Луну Хендрикс. И все. Особо не смотрел, так как у меня была подготовка к другим соревнованиям. Я хотел поехать на Олимпиаду, но у меня не было немецкого паспорта. Может быть, это и к лучшему. Мне нужно было набраться опыта, так как это был первый сезон по взрослым.
— Вы хорошо общаетесь с Луной Хендрикс.
— Да, начали, когда я переехал в Бельгию. Мы поддерживали друг друга на прошлой Европе, всегда стараемся мотивировать на тренировках. Мы хорошие друзья.
— На Олимпиаде россиянка Саша Трусова прыгнула пять четверных. Смотрели ее исторический прокат?
— Да, я видел. И на чемпионате Европы тоже смотрел ее прокат. Про ее четверные могу сказать то, что ими можно любоваться. Она прямо как струна в воздухе! Как инопланетяне какие-то! Нужно много работать, чтобы достичь такого результата. Особенно когда прыгаешь по пять четверных. Нужно сначала выучить, потом много тренировать, чтобы это получалось постоянно. Это тяжелая работа.
— Не могу не спросить о допинговой ситуации Камилы Валиевой. Просто интересно мнение из Европы — доверие к россиянам подорвано?
— Не могу сказать, я не доктор. Я нигде не присутствовал, не могу утверждать, принимала она что-то или нет. Но все равно — чтобы прыгать четверные, допинг не поможет. Ничего не могу сказать.
— Луна Хендрикс сказала, что у нее появились сомнения насчет россиян.
— Мы с ней тренируемся вдвоем на пяти разных катках, больше никого из европейских фигуристов с нами нет. Мы никогда ни с кем не встречаемся, не можем поговорить. Так что Луна и я вдвоем проводим время на тренировках, а затем занимаемся своими делами.
— Как вам ситуация Даниэля Грассля, который решил тренироваться у Этери Тутберидзе? Он испытывает огромное давление.
— У всех разное мнение. Кто-то из фанатов его поддерживает, другим не нравится его выбор. Если Даниэль выбрал это — значит, хочет попробовать что-то новое. Нельзя сказать, что он сделал что-то хорошее или плохое. Это его выбор. Не хочу никого судить, – сказал Старостин.
Фармкомпании подстраховываются и выносят в побочки всë, что встречалось на клинических испытаниях, причём не факт, что эти самые ощущения связаны именно с приемом препарата))
Я фармацевт, если что, я достаточно хорошо знакома с этой кухней.
— Мы с ней тренируемся вдвоем на пяти разных катках, больше никого из европейских фигуристов с нами нет. Мы никогда ни с кем не встречаемся, не можем поговорить. Так что Луна и я вдвоем проводим время на тренировках, а затем занимаемся своими делами."
Я одна не словила связи между вопросом и ответом? 😁