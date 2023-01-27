«Она не любит пафос и ничтожность, несправедливость, ложь и гордость, и презирает меркантильных сук». Загитова выложила стихи болельщика
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова репостнула стих от болельщика.
Стих частично цитирует песню Алима Маршанова «Самая красивая невеста».
«Она вообще немного странная.
Такая необычная и пряная.
На вид безумно нежная.
И далеко не безмятежная.
Она любить умеет сильно.
Не держит никого насильно.
Ее мечты не связаны с деньгами.
Она с такими идет разными путями.
Она не любит пафос и ничтожность.
Несправедливость, ложь и гордость.
И презирает меркантильных сук.
Которых пруд пруди вокруг.
Ей так плевать, о чем вы говорите за спиной.
Любить ее не обязательно толпой.
И нравиться она не будет вам стараться.
И, если вы ушли, не станет возвращаться.
С ней трудно, невозможно, нереально.
Она смеяться может, а потом заплакать моментально.
Любить и очень долго ждать.
Но не дождавшись, разлюбить минут за пять.
Она все время чем-то недовольна.
И может не специально сделать очень больно. Так импульсивна, так принципиальна.
И Боже мой, безумно сексуальна...
За что ее любить, зачем она нужна?!
Когда так непонятна и сложна...
Взглянув в ее глаза, ты все поймешь,
А прикоснувшись к ее сердцу, не уйдешь».
Очень крутой стих от болельщика», – написала Загитова.
«Загитова вошла в роль: хочу выиграть, рулю Красной машиной». Как объяснить слова Алины?
Да пусть танцует. Кому какое дело? Если лично вас это оскорбляет - не смотрите. Но что-то мне посказывает, что ханжи вроде вас первыми прибегут на подобное видео с подобным танцем, так же, как первыми именно адепты чистой речи побежали смотреть, как Щербакова поет Инстасамку. Еще раз, Загитова в куда как более нежном возрасте и материлась и предлагала устроить кражу из магазина. И вот, ей-богу, было бы совершенно все равно, что там нес подросток в перископе чуть не 10 лет назад, если бы ее фанаты не стояли в третьей позиции, изображая нежных фей в рафинаде.
Соглашусь с тем, что какие песни петь и как себя вести это личное дело каждого, если это не нарушает закон. Это касается каждого, а не только Ани. Прошу это запомнить, когда будете пытаться хейтить Алину.
Живи своей жизни, читай те стихи, которые тебе самой нравятся, делай то, что тебе самой нужно и не обращай внимания на хейтеров. Жизнь, наверное, у них такая тяжелая, что они не могут радоваться чужим успехам.
Их можно только пожалеть.