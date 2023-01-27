«Она не любит пафос и ничтожность, несправедливость, ложь и гордость, и презирает меркантильных сук». Загитова выложила стихи болельщика

Теги женское катание Алина Загитова контент Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова репостнула стих от болельщика.

Стих частично цитирует песню Алима Маршанова «Самая красивая невеста».

«Она вообще немного странная.

Такая необычная и пряная.

На вид безумно нежная.

И далеко не безмятежная.

Она любить умеет сильно.

Не держит никого насильно.

Ее мечты не связаны с деньгами.

Она с такими идет разными путями.

Она не любит пафос и ничтожность.

Несправедливость, ложь и гордость.

И презирает меркантильных сук.

Которых пруд пруди вокруг.

Ей так плевать, о чем вы говорите за спиной.

Любить ее не обязательно толпой.

И нравиться она не будет вам стараться.

И, если вы ушли, не станет возвращаться.

С ней трудно, невозможно, нереально.

Она смеяться может, а потом заплакать моментально.

Любить и очень долго ждать.

Но не дождавшись, разлюбить минут за пять.

Она все время чем-то недовольна.

И может не специально сделать очень больно. Так импульсивна, так принципиальна.

И Боже мой, безумно сексуальна...

За что ее любить, зачем она нужна?!

Когда так непонятна и сложна...

Взглянув в ее глаза, ты все поймешь,

А прикоснувшись к ее сердцу, не уйдешь».

Очень крутой стих от болельщика», – написала Загитова.

«Загитова вошла в роль: хочу выиграть, рулю Красной машиной». Как объяснить слова Алины?

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264 комментария

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Zin_Iba
Ответ Горгона Медузовна
Мне вот интересно, а спортс что нибудь писал о пятичасовом мероприятии в прямом эфире, где Алина была ведущей? Или как она посетила приют для животных? Или о том, как она навестила мальчика с ОВЗ и подарила ему картину, которую они вместе рисовали и другие подарки. Потом эта семья ещё приехала на шоу с Алиной. Зато про слово "жеребьёвка" написали 100500 страниц. Вот так вот и формируется негативное мнение о Алине, искусственно раздутое при помощи СМИ. Выгодней же хайповать, ведь "понабегут домохозяйки загиботы" нежели проявить человечность. Очень жаль, что журналистика у нас ныне на уровне дна
"Золотое" правило российских СМИ относительно Алины: про Загитову либо плохо, либо ничего!☝
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Zin_Iba
Сильная ,честная, красивая, верная, добрая и родная, - #свояЗагитова❤
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Анна Мария
Ответ PerfectSvendsen
Ты можешь сколько угодно выгораживать свою любимицу, но запомни: ни одна компания не разорвет отношения с партнером, который приносит ей деньги. Загитова денег не приносит: её фан-базе косметика Шисейдо не по карману, а людей нейтральных, не ослепленных одержимостью и любовью к Алиначке, она только отталкивает
ФК в принципе не приносит денег, не футбол и даже не не хокей. А с чего вы решили, что продукция Шизейдо не по карману многим? Вполне много демократеческой продукции они выпускают.
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ВЛАДИМИР КОРФ
Ответ Лидия Развозжаева
Это не стих от болельщика -это песня на слова Надежды Ухоч ,и никому она не посвящена!
Учитывая сколько раз Вы написали что эта песня на стихи Надежды Ухоч, складывается ощущение что Вы собственно и есть та самая Надежда Ухоч)
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yak444
Ответ Анна Беляева
Я по образованию филолог, по происхождению из рабочего райцентра, так что я точно не тонкая интеллигентная натура, разве что "по замазке". Если вы мне сильно будете не по нутру, я скручу такую конструкцию из обсценной лексики, что смогу потягаться с прарабом на стройке, да еще и на нескольких языках при необходимости. Я же не вчера из монастыря и с курсов благородных девиц вылупилась, отлично знаю все страты русского языка, ни один меня не коробит сам по себе. Я вполне осознаю, что любой, вообще любой человек, в курсе ненормативной лексики лет с 7-10. Вопрос не в том, знает ли он эти слова, вопрос в том, как он ими пользуется. Где и когда. Если Щербакова обложит матом старушку или тренера, или поклонников, я буду глубоко возмущена. А в подростковой компании петь песенки со скабрезным смыслом - сколько угодно. Приватная среда, все свои люди. Да пусть танцует. Кому какое дело? Если лично вас это оскорбляет - не смотрите. Но что-то мне посказывает, что ханжи вроде вас первыми прибегут на подобное видео с подобным танцем, так же, как первыми именно адепты чистой речи побежали смотреть, как Щербакова поет Инстасамку. Еще раз, Загитова в куда как более нежном возрасте и материлась и предлагала устроить кражу из магазина. И вот, ей-богу, было бы совершенно все равно, что там нес подросток в перископе чуть не 10 лет назад, если бы ее фанаты не стояли в третьей позиции, изображая нежных фей в рафинаде.
Предполагала по поводу вас, что то подобное, но вы в своих комментах стараетесь презентовать себя, как интелленцию в пятом поколении, иногда это выглядит смешно, наконец то вы раскрылись, это радует. Теперь понятно почему вы так поддерживаете Аню, вы с ней близки по духу.
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Анна Беляева
Ответ Verysia
Откуда это знать местным знатокам литературы и поэзии?
Действительно, откуда знатокам поэзии знать вот это вот и автора вот этого вот, что приведено в заглавном посте. Это совершенно не поэзия, так что не профиль знатока.
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Анна Беляева
Ответ Лесной эльф
Есть вкусы в литературе и есть душевный отклик на искренний поступок болельщика. И это разные вещи, представляете?Кстати не знала,что вы тот человек, который определяет,что и как должен /не должен постить другой человек. Ваши фанфики вообще самое низкопробное и глупое,что есть в литературе ,на мой взгляд. Но вам же не запрещают их писать и выносить в интернет-пространство, хотя к настоящей литературе это тоже отношения не имеет.
Более того вы их даже почитываете, судя по тому, как хорошо осведомлены о них и их качестве. Мои работы входят в шорт-листы литературных конкурсов, собирают своих поклонников, так что, давайте оставим суждение об уровне моего таланта на откуп чуть боее профессиональным людям, чем те, кто считает стихотворение из заглавного поста хорошим. То есть - не вам.
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Nautimus
Ответ Анна Беляева
Это не тот уровень творчества, который стоит делать авторским.
Авторство не определяется уровнем творчества.
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Pelageya_20
Ответ Анна Беляева
Я по образованию филолог, по происхождению из рабочего райцентра, так что я точно не тонкая интеллигентная натура, разве что "по замазке". Если вы мне сильно будете не по нутру, я скручу такую конструкцию из обсценной лексики, что смогу потягаться с прарабом на стройке, да еще и на нескольких языках при необходимости. Я же не вчера из монастыря и с курсов благородных девиц вылупилась, отлично знаю все страты русского языка, ни один меня не коробит сам по себе. Я вполне осознаю, что любой, вообще любой человек, в курсе ненормативной лексики лет с 7-10. Вопрос не в том, знает ли он эти слова, вопрос в том, как он ими пользуется. Где и когда. Если Щербакова обложит матом старушку или тренера, или поклонников, я буду глубоко возмущена. А в подростковой компании петь песенки со скабрезным смыслом - сколько угодно. Приватная среда, все свои люди. Да пусть танцует. Кому какое дело? Если лично вас это оскорбляет - не смотрите. Но что-то мне посказывает, что ханжи вроде вас первыми прибегут на подобное видео с подобным танцем, так же, как первыми именно адепты чистой речи побежали смотреть, как Щербакова поет Инстасамку. Еще раз, Загитова в куда как более нежном возрасте и материлась и предлагала устроить кражу из магазина. И вот, ей-богу, было бы совершенно все равно, что там нес подросток в перископе чуть не 10 лет назад, если бы ее фанаты не стояли в третьей позиции, изображая нежных фей в рафинаде.
О, сколько букв)). Вы чего так разволновались? Вам очень нравится поучать , критиковать других, особенно вы активны в ветках Алины, но почему-то болезненно относитесь к комментам про аню тки но пение. Хотите вы или нет, аню тки но во кальное творчество вошло в историю и народ вправе ткнуть вас в него но сом, когда вы придёте с хей тер скими комметами на ветки других фигуристок. И да, маленькая девочка ничего не украла, так что не пытайтесь переводом стрелок отвлечь внимание от поступков взрослой интеллиХентки , которая по её же рассказам, в детстве тоже не отличалась хорошими манерами.
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Лидия Развозжаева
Ответ Lammas
Надо понимать, "крутой стих от болельщика" посвящен Алине?
Это не стих от болельщика -это песня на слова Надежды Ухоч ,и никому она не посвящена!
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Pentrak
Ответ Лесной эльф
Есть вкусы в литературе и есть душевный отклик на искренний поступок болельщика. И это разные вещи, представляете?Кстати не знала,что вы тот человек, который определяет,что и как должен /не должен постить другой человек. Ваши фанфики вообще самое низкопробное и глупое,что есть в литературе ,на мой взгляд. Но вам же не запрещают их писать и выносить в интернет-пространство, хотя к настоящей литературе это тоже отношения не имеет.
По книгам по фанфикам сняли 50 оттенков серого и другую кринжатину с племянником Воландеморта. Подросткам нравится.
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Pentrak
Ответ Анна Беляева
Скажите, вам дали указание где-то раскручивать "ужасную песню" в исполнении Щербаковой? Все уже посмотрели, прониклись. Как видите - не взлетело. Вы бы вспомнили, как в 12 или 13 лет Алинушка предлагала п*дить нагетсы в магазине. Между прочим, в том предложении самое печальное было - не мат, а намек на занятие уголовщиной. На фоне этого любые песни Щербаковой, даже если она будет их петь танцуя голой на столе - мелочи и личное дело Ани.
В той песенке, которую пела с надрывом Анюта, помимо любви к большим тычинкам, ещё и пропагандировалась необходимость оплаты подобных услуг. Так что, совершеннолетняя девочка Анюта уголов.ница у нас(.
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Lammas
Надо понимать, "крутой стих от болельщика" посвящен Алине?
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Анна Беляева
Ответ yak444
Странно, что у такой тонкой интеллектуальной натуры, как вы, в кумирах, девочка, исполняющая такие песенки, да и повторять за кем то матные слова, настоящий интеллегент себе не позволит, тем более приплетать к косякам Ани постороннего человека, которого не было в кадре, это всего лишь ваше предположение, ничем не подтверждено. По поводу танцев на столе, кто знает, возможно ваше пророчество сбудется.
Я по образованию филолог, по происхождению из рабочего райцентра, так что я точно не тонкая интеллигентная натура, разве что "по замазке". Если вы мне сильно будете не по нутру, я скручу такую конструкцию из обсценной лексики, что смогу потягаться с прарабом на стройке, да еще и на нескольких языках при необходимости. Я же не вчера из монастыря и с курсов благородных девиц вылупилась, отлично знаю все страты русского языка, ни один меня не коробит сам по себе. Я вполне осознаю, что любой, вообще любой человек, в курсе ненормативной лексики лет с 7-10. Вопрос не в том, знает ли он эти слова, вопрос в том, как он ими пользуется. Где и когда. Если Щербакова обложит матом старушку или тренера, или поклонников, я буду глубоко возмущена. А в подростковой компании петь песенки со скабрезным смыслом - сколько угодно. Приватная среда, все свои люди.

Да пусть танцует. Кому какое дело? Если лично вас это оскорбляет - не смотрите. Но что-то мне посказывает, что ханжи вроде вас первыми прибегут на подобное видео с подобным танцем, так же, как первыми именно адепты чистой речи побежали смотреть, как Щербакова поет Инстасамку. Еще раз, Загитова в куда как более нежном возрасте и материлась и предлагала устроить кражу из магазина. И вот, ей-богу, было бы совершенно все равно, что там нес подросток в перископе чуть не 10 лет назад, если бы ее фанаты не стояли в третьей позиции, изображая нежных фей в рафинаде.
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Лидия Развозжаева
Ответ Савосмна Лидия
Отберите у Алины камеры, когда она себя, снимает смотреть неприятно, после каждой глупости воздушные поцелуи, губы, смотреть тошно
К кому призыв? Вообще -то взять чужое-это украсть!
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Здравый@смысл@
Ответ Культура не космос
Где же,,неплохие,,хрень какая то
Для. Поклонников - это Блок и Бродский в одном флаконе )))))
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yak444
Ответ Анна Беляева
Скажите, вам дали указание где-то раскручивать "ужасную песню" в исполнении Щербаковой? Все уже посмотрели, прониклись. Как видите - не взлетело. Вы бы вспомнили, как в 12 или 13 лет Алинушка предлагала п*дить нагетсы в магазине. Между прочим, в том предложении самое печальное было - не мат, а намек на занятие уголовщиной. На фоне этого любые песни Щербаковой, даже если она будет их петь танцуя голой на столе - мелочи и личное дело Ани.
Странно, что у такой тонкой интеллектуальной натуры, как вы, в кумирах, девочка, исполняющая такие песенки, да и повторять за кем то матные слова, настоящий интеллегент себе не позволит, тем более приплетать к косякам Ани постороннего человека, которого не было в кадре, это всего лишь ваше предположение, ничем не подтверждено. По поводу танцев на столе, кто знает, возможно ваше пророчество сбудется.
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+5
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Лесной эльф
Ответ Савосмна Лидия
Отберите у Алины камеры, когда она себя, снимает смотреть неприятно, после каждой глупости воздушные поцелуи, губы, смотреть тошно
Не завидуйте или не смотрите.
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Лесной эльф
Ответ Lapo Elkann
" меркантильных сук " из сонетов Шекспира , наверное. Она хочет понравиться вам , ничего прекрасного в этом нет. Бузова -2. Хотя это ей и надо. она ее кумир. воссторгалась Ольгой недавно. легкие деньги многим покоя не дают.
Вам в первую очередь, потому что это для вас чужие деньги -легкие. А Алина их зарабатывает честным трудом. Что до вашей цитаты, то подобные и более грубые слова есть у Есенина и Маяковского, если вы не знали.
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Леонид
Ответ Tresk2
Лучше бы Алиночка книжки почитала.
Не трещи.
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Pelageya_20
Ответ Анна Беляева
Вам нравятся эти стихи? Хотите, чтобы вас таким "просвещали"? Без обид, но "феечка" свои музыкальные предпочтения в сторисы не выкладывает, а Алинка не стеснялась материться в публичных вполне перископах в куда ка кболее нежном возрасте,ч ем Аня сейчас. Поговаривают, к слову, что авто-то Алны, стало быть и музыкальный контент - ее. Стоит ли поклонником Загитовой в таком случае что-то там говорить про Аню? Не ровен час окажется, что контент на тот песенный конкурс поставляла их любимица.
Опять с попыткой перевода стрелок)). ПесТню пели Анютка с Дашуткой. Это факт, кто ещё там был-не был неизвестно. Ваши пытаются привязать Алину, но нет , это не её авто. Более вероятно, что это авто медведевой - подружки Ани, они любят вместе отдыхать)). К тому же медведева поклонница и н с т а с а м к и, что тоже зафиксировано в интервью. Но чье бы не было авто, репертуар Анютка знает хорошо, видно часто напевает)). И да, материться в детском возрасте не такой уж большой грех, находясь рядом с тренершей, которая с детьми без мата не умеет разговаривать. Поэтому у нее даже ученики младшего возраста на турнирах не всегда могут удержаться и матерятся на камеру. А вот любить творчество этой "певицы" в осознанном возрасте, это вполне себе характеристика. Как говорят " в тихом озере черти водятся".

Соглашусь с тем, что какие песни петь и как себя вести это личное дело каждого, если это не нарушает закон. Это касается каждого, а не только Ани. Прошу это запомнить, когда будете пытаться хейтить Алину.
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Мира2024
Молодец, Алина! Ты лучшая и именно это не могут перенести тут многие.
Живи своей жизни, читай те стихи, которые тебе самой нравятся, делай то, что тебе самой нужно и не обращай внимания на хейтеров. Жизнь, наверное, у них такая тяжелая, что они не могут радоваться чужим успехам.
Их можно только пожалеть.
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yak444
Ответ Савосмна Лидия
Отберите у Алины камеры, когда она себя, снимает смотреть неприятно, после каждой глупости воздушные поцелуи, губы, смотреть тошно
Может у вас надо отобрать телефон, Алина не для вас все это делает, а для своих поклонников, которые с нетерпением ждут от неё хоть какую то активность, а поклонников у неё не мало.
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Мира2024
Ответ Федя Букин
- И вообще я очень скромная.
Нет, вы не скромный, Федор, вы придирчивый к Алине и почему -то только к ней. Уж извините её, стала она обладательницей всех титулов в жо, но это не повод вот так себя вести по отношению к Чемпионке или вас зависть мучает?
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Мира2024
Ответ Савосмна Лидия
Отберите у Алины камеры, когда она себя, снимает смотреть неприятно, после каждой глупости воздушные поцелуи, губы, смотреть тошно
Моргните, если вас кто-то насильно заставляет смотреть фотки Алины
+9
-2
+7
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