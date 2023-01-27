«Она не любит пафос и ничтожность, несправедливость, ложь и гордость, и презирает меркантильных сук». Загитова выложила стихи болельщика

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию репостнула стих от болельщика.

Стих частично цитирует песню Алима Маршанова «Самая красивая невеста».

«Она вообще немного странная.

Такая необычная и пряная.

На вид безумно нежная.

И далеко не безмятежная.

Она любить умеет сильно.

Не держит никого насильно.

Ее мечты не связаны с деньгами.

Она с такими идет разными путями.

Она не любит пафос и ничтожность.

Несправедливость, ложь и гордость.

И презирает меркантильных сук.

Которых пруд пруди вокруг.

Ей так плевать, о чем вы говорите за спиной.

Любить ее не обязательно толпой.

И нравиться она не будет вам стараться.

И, если вы ушли, не станет возвращаться.

С ней трудно, невозможно, нереально.

Она смеяться может, а потом заплакать моментально.

Любить и очень долго ждать.

Но не дождавшись, разлюбить минут за пять.

Она все время чем-то недовольна.

И может не специально сделать очень больно. Так импульсивна, так принципиальна.

И Боже мой, безумно сексуальна...

За что ее любить, зачем она нужна?!

Когда так непонятна и сложна...

Взглянув в ее глаза, ты все поймешь,

А прикоснувшись к ее сердцу, не уйдешь».

Очень крутой стих от болельщика», – написала Загитова.

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