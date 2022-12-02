Чайковская о возможном назначении на пост главного тренера: «Я уже занимала эту должность много лет и при мне выигрывали совершенно триумфально»

прокомментировала решение Федерации фигурного катания России ( ) выдвинуть ее кандидатуру на пост главного тренера сборной.

Ранее главным тренером сборной России был Александр Горшков, который скончался 17 ноября в возрасте 76 лет.

«Это мое третье назначение на пост главного тренера сборной России. Но исполком еще ничего не утвердил, пока только выдвинули мою кандидатуру. Нужна дождаться официального подтверждения.

Я уже занимала эту должность много лет и при мне выигрывали совершенно триумфально. Готова быть главным тренером сборной снова. Фигурное катание — моя жизнь», – рассказала Чайковская.