Чайковская о возможном назначении на пост главного тренера: «Я уже занимала эту должность много лет и при мне выигрывали совершенно триумфально»
Елена Чайковская прокомментировала решение Федерации фигурного катания России (ФФКР) выдвинуть ее кандидатуру на пост главного тренера сборной.
Ранее главным тренером сборной России был Александр Горшков, который скончался 17 ноября в возрасте 76 лет.
«Это мое третье назначение на пост главного тренера сборной России. Но исполком еще ничего не утвердил, пока только выдвинули мою кандидатуру. Нужна дождаться официального подтверждения.
Я уже занимала эту должность много лет и при мне выигрывали совершенно триумфально. Готова быть главным тренером сборной снова. Фигурное катание — моя жизнь», – рассказала Чайковская.
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