Чайковская о чемпионате России: «Спортсмены приехали сюда не за деньгами. Вы увидите серьезную конкуренцию»

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская поделилась мнением о чемпионате России, который пройдет в Красноярске 22-25 декабря.

«Мы привезли очень сильную сборную. У нас была задача ее сохранить. Мы ее сохранили и приумножили. Два‑три человека из‑за травм не принимают участие, но они в обойме.

Команда очень сильная, конкуренция во всех видах серьезная. У нас не было ощущения дискриминации из‑за отстранения [от международных турниров]. Спортсмены и тренеры постоянно готовятся к разным стартам.

Федерация обеспечила мотивацию спортсменов, за что ей огромное спасибо. Но я скажу, что деньги для спортсменов – не самое главное. Сюда они приехали не за деньгами. Они приехали показать свое умение, свою красоту, свою борьбу.

Вы увидите серьезную конкуренцию. Чемпионат России всегда отличался тем, что есть борьба. Это главный старт сезона. Мы очень ждем этих соревнований и надеемся на красивый результат», – сказала Чайковская.