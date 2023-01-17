Маринин о Косторной в парах: «Пока это только пиар-история. Поменять нужно будет все — от техники катания до мировоззрения»

Олимпийский чемпион высказался о переходе в парное катание.

«Дуэт с участием Алены Косторной мог бы получиться интересным. Яркая девочка, хорошо подготовленная. При условии, естественно, мотивации и нацеленности ребят на результат. Пока это только такая пиар-история.

Поменять нужно будет все — от техники катания до мировоззрения. Теперь ты отвечаешь не только за себя, работаешь в команде. Один сорвал прыжок — все это делится на двоих. Любые удачи и неудачи делятся ровно пополам. Поэтому от того, насколько человек готов поменять свое мировоззрение, все и зависит.

Все-таки одиночники — больше эгоисты. Ты думаешь только о себе, о своем результате и так далее. Пара — другая история. Готова ли Алена на перемены ради партнера, ради результата, покажет только время. Сейчас на то, чтобы стать парой, уходит примерно два-три года.

К сожалению, я с Аленой лично не знаком. Уже выросло другое поколение фигуристов. Я продукт советской системы. Но, конечно, знаю Косторную как талантливую фигуристку, неоднократно видел её выступления на льду. И, повторюсь, считаю, что пара с её участием могла бы получиться интересной», —

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?