Маринин о Косторной в парах: «Пока это только пиар-история. Поменять нужно будет все — от техники катания до мировоззрения»

Теги Максим Маринин сборная России пары переходы Алена Косторная Фигурное катание

Олимпийский чемпион Максим Маринин высказался о переходе Алены Косторной в парное катание.

«Дуэт с участием Алены Косторной мог бы получиться интересным. Яркая девочка, хорошо подготовленная. При условии, естественно, мотивации и нацеленности ребят на результат. Пока это только такая пиар-история.

Поменять нужно будет все — от техники катания до мировоззрения. Теперь ты отвечаешь не только за себя, работаешь в команде. Один сорвал прыжок — все это делится на двоих. Любые удачи и неудачи делятся ровно пополам. Поэтому от того, насколько человек готов поменять свое мировоззрение, все и зависит.

Все-таки одиночники — больше эгоисты. Ты думаешь только о себе, о своем результате и так далее. Пара — другая история. Готова ли Алена на перемены ради партнера, ради результата, покажет только время. Сейчас на то, чтобы стать парой, уходит примерно два-три года.

К сожалению, я с Аленой лично не знаком. Уже выросло другое поколение фигуристов. Я продукт советской системы. Но, конечно, знаю Косторную как талантливую фигуристку, неоднократно видел её выступления на льду. И, повторюсь, считаю, что пара с её участием могла бы получиться интересной», —

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

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18 комментариев

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AllaS
Все верно. Это большущая и долгая работа.
Пока это только для шоу катание. Ну, думаю это и есть желание Алёны, кататься в шоу , ведь она так рано , после операции приступила к тренировкам .
Последнее время у неё травмы и вновь рука в лангетке на отдыхе. А парное травмоопасный вид ФК.
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ekaterina_)))
Ответ Pema
А мне больше всего понравилась ПП сезона 2017-2018. Я её впервые увидела на ЧР. Произвело впечатление катание, такое мягкое,прекрасное скольжение, как будто слилась с нежной мелодией. А в последующие сезоны нравилось немного меньше.
Да, моя любовь тоже
0
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Pema
Ответ Olga Tchistyakov
Пойду ка я пересмотрю" Ангела".
А мне больше всего понравилась ПП сезона 2017-2018. Я её впервые увидела на ЧР. Произвело впечатление катание, такое мягкое,прекрасное скольжение, как будто слилась с нежной мелодией. А в последующие сезоны нравилось немного меньше.
+1
0
+1
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Osik92
Ну какая разница алена... Ну в шоу покажет парные но этот не профи уровень.. Алена закончилась как фигуристка... Плюс вечный травмат
+1
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Black&White
Вроде Маринин раньше нормальным мужиком был - сейчас кроме желчных комментариев пока ничего не дает. А мог бы.
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Спортивный лис
Ответ Wiley Fox
Поменять нужно будет все — от техники катания до мировоззрения» ---- Для Алёны будет шоком узнать, что земля шар
Она ж сама как главный колобок, всё катится от тренера к тренеру, так что шар её не удивит))
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Olga Tchistyakov
Пойду ка я пересмотрю" Ангела".
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Галина Александрова
Слушай Алёнка, что Максим Викторович говорит.
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Додик Аксель
Перейти из ЖО к парникам и встать в пару для Косторной не сложно. Гораздо сложнее остаться там и выступать на соревнованиях, а не в шоу. Имея имя в ЖО катании и начинать всё сначала в паре будет не просто. Но выбор сделан, а дальше посмотрим, что из этого получится.
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Wiley Fox
Поменять нужно будет все — от техники катания до мировоззрения»

----

Для Алёны будет шоком узнать, что земля шар
+4
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Elena Savanuk
Максим высказал свое мнение, после которого так и хочется сказать: не в бровь, а в глаз !
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Verysia
Все правильно. Рано говорить о перспективной паре, просто пиар.
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Александр Константинов
Лучше этого комментария по поводу истории с переходом Косторной уже не будет. По-моему, можно закрывать историю.
+9
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Анастасия Платонова
Даже если это будет не на долго, как же это будет красиво!
...........
Но иногда найдется вдруг чудак,
Этот чудак все сделает не так.
Его костер взовьется до небес....
А ты был не прав, ты все спалил за час,
И через час большой огонь угас,
Но в этот час стало всем теплей....
+6
-1
+5
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gold-for-zagitova
Все по делу сказал Максим. И всё-таки желаю Алене успехов. Пусть она сломает стереотип, который сложился о ней!
+4
-1
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Alex1104
Наконец комментарий по делу.
+12
-1
+11
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Artemon1302
Становлюсь фанатом комментариев Маринина. Всегда четко и по делу, но крайне дипломатично.
+24
-2
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Iuasamotu
С трудом верится, что у Косторной что-то получится. Как говорится, было время и прошло. Пусть Алёнка запомнится всем, как чудное мгновение мировой фигурки, ибо это реально было красиво.
+6
-4
+2
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