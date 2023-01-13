«I ‘m enjoying this momet✨». Алина Загитова опубликовала фото, на которых позирует в купальнике на яхте

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась фотографиями из отпуска в Дубае. 

«I ‘m enjoying this momet✨», – написала фигуристка. 

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88 комментариев

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Rums67
Ответ Lana-shu
А что в ветке про девочку в футляре Вам уже не интересно? Когда Вы уже оставите в покое Алину.
Отличники сессию экстерном сдали. Ещё в декабре.
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Wiley Fox
Кто там из чинуш в Дубай летал?

Или очередной хоккеист?

Кто ее танцует?
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Black&White
Вообще-то "I enjoy this moment" будет правильнее потому что глаголы связанные с эмоциями не употребляются в continious. Наверняка если бы Алина загрузила Grammarly, он бы ее поправил
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Gemma157
Ответ Иван Маунтбаттен
ну харэ уже, не позорься:)
В глубине души вы все знаете, что я права, просто не хотите признаться в этом)
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olvl
Ответ Gemma157
Ничего красивого нет в голых телесах. Это вульгарно и пошло. Скромность украшает человека, а фривольные купальники лишь портят ☝
Даже стало интересно, как Вы одеты на море и отдыхе. Выкладывайте фото своих целомудренных одежд)).
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Jessi
Алина супер секси , красивая , молодая, успешная, богатая , ОЧ! Мне жалко хейтеров , Алина троллит их каждый день одним своим прекрасным видом (
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Rums67
Ответ Vasily Ivanov
Купила себе сладкую жизнь портрэтами на кухне.....
Да, там всегда были коньки.
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Лора Ладан
О спортс спасибо! Сподобился. Ну что ж любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда!
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Трын трава
Ответ Lennuci
Лучше голубые панталоны с начесом.
Вот так всем миром на спортсе Джемму и приоденут, в полном соотвествии с нравственностью, религией и по феншую)
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Татьяна Храмцова
Ответ принцесса Севера
Что за идиотские комментарии типа "разделась, мракобесие, вразнос" 🥴🤦‍♀️. В шубе должна стоять😂под палящим солнцем? Идиотизм крепчает, злыдни.
Завидуют))))
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Wiley Fox
По пути Нади Рыбки пошла
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Товарищ Майор.
Настоящая мусульманка
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Татьяна Храмцова
Ответ Трын трава
Как классно! Хорошо, что Алинка буковку пропустила в слове, спортс такое не пропустит, сорян за каламбур) Напечатают с "сохранением орфографии") Хоть так контентом про Алину нас порадуют. Редакторы, а она там еще и триумфально на шоу выступила, представляете?
Да они неделю уже не спят)))
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ok-k
Ответ Трын трава
Как классно! Хорошо, что Алинка буковку пропустила в слове, спортс такое не пропустит, сорян за каламбур) Напечатают с "сохранением орфографии") Хоть так контентом про Алину нас порадуют. Редакторы, а она там еще и триумфально на шоу выступила, представляете?
Раскрыт лайфхак: для того чтобы пост Алины перепечатал Спортс, в подписи достаточно 1 опечатки ☝️ 🙃
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Анна Беляева
Ответ Gemma157
Все очень плохо с ценностями в нашем обществе. Каковы наши моральные ориентиры? Мы смотрим на новый год старые советские комедии про пьяных людей, перепутавших свои квартиры и смеемся, будто пьянство это весело и смешно.. А затем люди смотрят на голую девушку на яхте(!) и умиляются.. Ой нехорошо все это..
А что не так в красивой девушке, да хоть бы и голой, хотя на Алине вполне себе одежда имеется, что подрывает какие-то там ценности? Вы давно на античные статуи смотрели? На картины художников эпохи возраждения? Там вас ничего не смущает? Только от купальника Загитовой ценности перекосились?
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Ekoplane
У Алины все хорошо, я рада. Была приглашена в Дубай поименнно, творила искусство на льду, которое запомнится надолго.
Собрала полный стадион зрителей, все в восторге. Отдыхает красиво в красивом городе, дышит морским воздухом, загорает на солнышке. А потом будет выступать на важном хоккейном турнире исламских стран в Казани. Хорошо, что хоть отдохнуть дали ))
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Татьяна Храмцова
Наша Алина Загитова - Огонь! Have a nice rest, you deserve it.
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Vasily Ivanov
Купила себе сладкую жизнь портрэтами на кухне.....
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шампион
Кому поездки на яхте, а кому "шутки" об орфографии.
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Трын трава
Ответ Иван Маунтбаттен
Подарю тебе на 8 марта новые рейтузы, раз купальники и яхты тебя не интересуют.
😂
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Пользователь Гугла
Ого, спортс, не ожидал, что трафик понадобился, надо же, сподобились, мы то еще вчера все увидели и обсудили, ну лучше поздно чем никогда, что пекинская троица не вывозит, Алину никто не затмит, скрлько бы вы новостей не писали о космосах, ни по титулам, ни по популярности, ни по харизме, красоте, пять лет прошло, а замену Алине найти никак не могут, стараются, пихают героев Пекина, и не выходит, Алина все равно впереди
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Трын трава
Ответ Глокая Куздра
Ну в Максиме смотрят и умиляются, а на яхте в жарких странах почему бы не умилиться?)
В Максиме - это в специально отведенных местах, там и в спорте - можно. А на яхте нужно в хиджабе, здесь уже писал кто-то)
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Александр Шульгин
Ответ Lana-shu
А что в ветке про девочку в футляре Вам уже не интересно? Когда Вы уже оставите в покое Алину.
Когда ее "Болельщицы" успокоются и перестанут всех поливать так и сразу
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Наталья Карлова
Востребованная и успешная! К тому же красотка! Кому не нравиться - можно не смотреть)!
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Трын трава
Ответ принцесса Севера
Что за идиотские комментарии типа "разделась, мракобесие, вразнос" 🥴🤦‍♀️. В шубе должна стоять😂под палящим солнцем? Идиотизм крепчает, злыдни.
Ну что вы хотите, не все смогли правильно выйти из праздников
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