«I ‘m enjoying this momet✨». Алина Загитова опубликовала фото, на которых позирует в купальнике на яхте
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась фотографиями из отпуска в Дубае.
«I ‘m enjoying this momet✨», – написала фигуристка.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поделилась фотографиями из отпуска в Дубае.
«I ‘m enjoying this momet✨», – написала фигуристка.
Или очередной хоккеист?
Кто ее танцует?
Собрала полный стадион зрителей, все в восторге. Отдыхает красиво в красивом городе, дышит морским воздухом, загорает на солнышке. А потом будет выступать на важном хоккейном турнире исламских стран в Казани. Хорошо, что хоть отдохнуть дали ))