Алина Загитова: «Поздравляю с Новым годом! Пускай кролик принесет всем нам много счастья и любви, а тигр заберет с собой все невзгоды и печали»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова опубликовала поздравление с Новым годом. 

«Дорогие друзья! Поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом! 

Пускай кролик принесет всем нам много счастья и любви, а тигр заберет с собой все невзгоды и печали.

Огромное спасибо хочу сказать моей семье, которая всегда была рядом. Друзьям, которые поднимали мне настроение каждый день. Болельщикам, которые поддерживали все мои начинания.

Желаю вам встретить и провести 2023 год рядом с самыми близкими и любимыми людьми ❤️», – написала Загитова. 

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32 комментария

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alexander bakulin
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кто поздравлял своих подписчиков в соцсетях с новым годом? примерно все.
с кем запостили новость на спортс.ру? конечно же с одной алиначкой. никого достойней не нашлось.
бесстыдный пиар бывшей фигуристки продолжается
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alexander bakulin
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с новым годом, друзья!
желаем вам в новом году видеть поменьше новостей про загитову.
пусть 2023 пройдёт без алиначки
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chespo
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Алина красавица, фигура шикарная, в танце с Сабиной такая пластичная. С Новым годом, исполнения всех желаний!
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Сайтама
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Ответ Osik92
С опозданием спортс печатает.. Ну заги просто бомба... Такая секси.. Посмотрел феечку на новогоднем огоньке просто без слез не взглянешь.. Бабушка
И наряд соответствующий)
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IrinaVS
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Алину с наступившим новым годом! Желаю, чтобы новый год принес много новых, интересных проектов, воплощения самых грандиозных планов, счастья, здоровья и любви!
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Sebilya Fezaziyeva
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С Новым Годом, Алинка! Ну какая же ты звезда 🌟
Кстати, спортс, можно было бы и рассказать о поездке Алины к мальчику, с которым она рисовала картину. Покупатель картины на аукционе подарил ее Алине, а она в свою очередь подарила ее мальчику Макару, который ее и нарисовал. Можно даже заголовок: "побыла в роли Дед Мороза"😉
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Додик Аксель
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У таких ног можно встретить Новый год и под ёлкой ))) ... Спасибо, Алина, за поздравления ! Тебя и твоих близких так же с наступившим Новым годом. Пусть он всем нам принесёт больше, радости, счастья, благополучия, удачи и мирного неба над головой !
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Olgacher
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Ответ Gemma157
Юбка все короче, декольте все глубже, макияж все агрессивнее.. Вот такие вот морально-нравственные устои..
И вас ,Гемма 157 , с Новым годом! Побольше позитива и радости в вашей жизни, и мир засияет яркими красками, может, не захочется вечно ворчать и осуждать Алину
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Сайтама
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Ответ Самасебезвезда
Телевидение, реально, не порадовало. Хорошо, что оно, особо не нужно в новогоднюю ночь, так, фоном только.
Телевидение оправдало все ожидания)
Скучно, дёшево, вторично.
Повтор повторов 😄.
Как же это символично)
Хорошо , что Алина не принимала участие в этом пенсионерским параде.
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Сайтама
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Ответ sergey-ld
Кролик – чёрный... Ну займитесь вы хоть немного изучением китайского языка и китайской культуры для понимания того, что происходит...
Разве в поздравлении был указан цвет?

С Новым Годом, Алина! Успехов тебе во всех начинаниях! Ты , как лучик света , всегда несущий позитив ! Радостно шагай по жизни! Это лучший ответ всем уколам. Ждём тебя всегда и везде, на льду и на ТВ!
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RS97
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Ответ Маргарита Михайловна
На телевидении тоска. Только Алина создаёт праздничное настроение!
Чем? Лицом?)
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Gemma157
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Юбка все короче, декольте все глубже, макияж все агрессивнее.. Вот такие вот морально-нравственные устои..
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Osik92
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С опозданием спортс печатает.. Ну заги просто бомба... Такая секси.. Посмотрел феечку на новогоднем огоньке просто без слез не взглянешь.. Бабушка
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Татьяна Макарова
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Стильная и просто очень красивая Алина! Пусть в твоей жизни будет все так, как тебе хочется!
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Оле-Лукойе
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О, эти бесконечно длинные ноги... Ещё танец прекрасный вышел в Сабиной, Алина там очень классно двигается.
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Маргарита В Сафронова
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Приятно начинать Новый год с поздравления Алины! Алина, счастья и тебе в 2023! Жду твоих новых влогов, интервью, мероприятий с твоим участием. Новых тебе достижений!
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yak444
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Алина, пусть Новый Год принесёт тебе счастье, радость и удачу, чтобы твои глаза всегда сияли, как звезды, ждём твоего участия в новых проектах и новых программ на льду, чтобы ты смогла реализовать свой огромный потенциал.
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Olgacher
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Хочется пожелать.Алмне новых интересных проектов, наконец, новой яркой классной показалки, успешного движения вперед к намеченной цели. А болельщики, её стена, всегда её поддержат.
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bhbif77
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И тебе Алина счастья и добра!
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принцесса Севера
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Алиночка🥰🤩😘, светлый, добрый человечек
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sergey-ld
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Адриана
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Алина красавица, с Новым Годом! Будь счастлива, девочка!
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Perfeksionistka
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Ответ Маргарита Михайловна
На телевидении тоска. Только Алина создаёт праздничное настроение!
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Анастасия Прудникова
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Самасебезвезда
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Ответ Маргарита Михайловна
На телевидении тоска. Только Алина создаёт праздничное настроение!
Телевидение, реально, не порадовало. Хорошо, что оно, особо не нужно в новогоднюю ночь, так, фоном только.
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