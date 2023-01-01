Алина Загитова: «Поздравляю с Новым годом! Пускай кролик принесет всем нам много счастья и любви, а тигр заберет с собой все невзгоды и печали»
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова опубликовала поздравление с Новым годом.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом!
Пускай кролик принесет всем нам много счастья и любви, а тигр заберет с собой все невзгоды и печали.
Огромное спасибо хочу сказать моей семье, которая всегда была рядом. Друзьям, которые поднимали мне настроение каждый день. Болельщикам, которые поддерживали все мои начинания.
Желаю вам встретить и провести 2023 год рядом с самыми близкими и любимыми людьми ❤️», – написала Загитова.
с кем запостили новость на спортс.ру? конечно же с одной алиначкой. никого достойней не нашлось.
бесстыдный пиар бывшей фигуристки продолжается
желаем вам в новом году видеть поменьше новостей про загитову.
пусть 2023 пройдёт без алиначки
Кстати, спортс, можно было бы и рассказать о поездке Алины к мальчику, с которым она рисовала картину. Покупатель картины на аукционе подарил ее Алине, а она в свою очередь подарила ее мальчику Макару, который ее и нарисовал. Можно даже заголовок: "побыла в роли Дед Мороза"😉
Скучно, дёшево, вторично.
Повтор повторов 😄.
Как же это символично)
Хорошо , что Алина не принимала участие в этом пенсионерским параде.
С Новым Годом, Алина! Успехов тебе во всех начинаниях! Ты , как лучик света , всегда несущий позитив ! Радостно шагай по жизни! Это лучший ответ всем уколам. Ждём тебя всегда и везде, на льду и на ТВ!