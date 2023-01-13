Алина Горбачева заменит Ксению Синицыну на Кубке Первого канала

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына Алина Горбачева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Алина Горбачева заменит Ксению Синицыну на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 21-22 января в Москве. 

Обновленный список участниц опубликован в телеграме Первого канала. 

Также в женских соревнованиях примут участие Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина и Вероника Яметова.

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31 комментарий

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MyCA
Ответ Ivan Ivanych
Это внучка михаила сергеевича?
Правнучка
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Этери горячая
Ответ Ivan Ivanych
Это внучка михаила сергеевича?
Родинки на голове нет, так что нет.
+2
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+2
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Oleandra
Ответ oldparakhod
А что плохого в том, что она перейдёт в ТШТ или другой ТШ, если посчитает нужным?
нет, пусть выбиваются штабы из провинции.. если смогут..
0
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oldparakhod
Ответ Oleandra
Горбачёву и Яметову усиленно в ТШТ сватают.. чтоб потом заявить, что Этери готовых фигуристок берёт.. кмк Этери на это не пойдёт.
А что плохого в том, что она перейдёт в ТШТ или другой ТШ, если посчитает нужным?
0
0
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Ivan Ivanych
Это внучка михаила сергеевича?
0
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Oleandra
Ответ Е...С
Горбачева и сама не пойдет, а Яметову Этери не возьмет.
да, они к Соколовской хотят, или к Рудковским)
0
-4
-4
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Этери горячая
Ответ Oleandra
Горбачёву и Яметову усиленно в ТШТ сватают.. чтоб потом заявить, что Этери готовых фигуристок берёт.. кмк Этери на это не пойдёт.
У Яметовой есть но ультра си.
0
-2
-2
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наталья Головченко
Ответ Е...С
Горбачева и сама не пойдет, а Яметову Этери не возьмет.
Почему Вы решили, что Горбачева не пойдет. Вы уверены, что она не пробовалась в ТШТ?
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-4
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Этери горячая
Горбачева превзошла Трусову.

Горбачева должна опередить Трусову в подборе сборной и резервной команды.

Щ на пенсии.
+2
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vanessa2021
Ответ Syndycate
С 17 лет только с сезона 23-24, в этом сезоне во взрослые вышли с 15, в следующем выйдут с 16, так что там Акатьева только по возрасту не проходит пока
возраст подняли до 17 лет, а у нас к этому возрасту обычно заканчивают кататься.

Федре надо бы поддерживать фигуристок 17+ в желании продолжать карьеру, а не опять на допубертатных подростков ставку делать.

Аню Фролову надо было ставить вместо Яметовой. Анна как фигуристка на голову выше Яметовой. При том, что обе без уси.

Яметова в идеальные 15 лет двойные исхитряется недокручивать. В КП каскад 3-2 в первой половине с недокрученным двойным был на этапе)))

Яметова на прыжок заходит через весь каток с полной концентрацией. Думаешь, щас каак квад прыгнет- а на выходе тройной с недокрутом еле выехала. Понятно, что усложненные заходы на прыжки отсутствуют как класс, она и в самом простом варианте еле прыгает.

И это в 15 лет, а впереди пубер.

Анну Фролову надо было на всех соревнованиях обкатывать. Взрослая девушка, пубер позади. Катит красиво, перед прыгами связки делает, хорео, образы показывает.: Но Аня у Давыдова, а он всегда молчит в тряпочку, не борется за своих девушек.
+6
-5
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Е...С
Ответ Oleandra
Горбачёву и Яметову усиленно в ТШТ сватают.. чтоб потом заявить, что Этери готовых фигуристок берёт.. кмк Этери на это не пойдёт.
Горбачева и сама не пойдет, а Яметову Этери не возьмет.
+3
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Е...С
Ответ vanessa2021
Возраст подняли до 17 лет. На КПК старше 17 лет осталась только Туктамышева
В этом году же еще 16?
0
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Oleandra
Горбачёву и Яметову усиленно в ТШТ сватают.. чтоб потом заявить, что Этери готовых фигуристок берёт.. кмк Этери на это не пойдёт.
+3
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nina1212
Ответ EmperorNazer
Сомневаюсь, что у Ксюши травма или какие-то другие проблемы, скорее всего, ее прокатили, потому что хотят как можно больше квадисток. Жаль, Алина перспективная девочка, но пока Ксюша на льду поинтереснее смотрится.
У Ксюши травма, уже есть официальное заявление на сайте ФФКР
Но вам конечно хочется драмы, чтобы кого то "прокатили", чтобы пострадать
+11
-1
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Додик Аксель
Жаль, что Ксюши не будет на КПК, но пусть это будет единственная замена перед соревнованиями. Алине готовиться и удачно выступить.
+2
0
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N-fox
Хотелось бы видеть обеих прекрасных фигуристок! Надеюсь, у Ксюши ничего серьезного.
+5
0
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Маргарита В Сафронова
А вот Синичку жаль. Очень хочется видеть её на турнирах. Но Алина прекрасная замена, она мне очень нравится.
+10
-2
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alexnew
Жаль, что не Яметову.
+6
-9
-3
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Syndycate
Ответ vanessa2021
Возраст подняли до 17 лет. На КПК старше 17 лет осталась только Туктамышева
С 17 лет только с сезона 23-24, в этом сезоне во взрослые вышли с 15, в следующем выйдут с 16, так что там Акатьева только по возрасту не проходит пока
+5
0
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Ostinato
Ответ vanessa2021
Очень жаль Синичку. Видимо опять травма. Вообще получается, что из 6 участниц КПК по новым возрастным правилам только Туктамышева проходит. Остальные юниоры по возрасту. . Синичка проходила, но снялась.
Почему? Те, кто вышли в этом сезоне во взрослые уже во взрослых. То есть Муравьева, Петросян и понятное дело Валиева.
+9
0
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EmperorNazer
Ответ umma
А Яметова разве с ультраси ??
Яметову достаточно активно раскручивать начали в этом сезоне, так что она отдельный случай. Да и следующей по списку идет Гущина, а у нее тоже ультра-си нет.
+4
-3
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Syndycate
Ответ umma
А Яметова разве с ультраси ??
Некоторые во всем видят заговор, даже там где его нет)
+16
-4
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MyCA
Ответ vanessa2021
Возраст подняли до 17 лет. На КПК старше 17 лет осталась только Туктамышева
Вы правила выучите сначала. Изабо Левито передаёт вам привет.
+9
-1
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vanessa2021
Ответ MyCA
Кроме Акатьевой все проходят
Возраст подняли до 17 лет. На КПК старше 17 лет осталась только Туктамышева
+2
-9
-7
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MyCA
Ответ vanessa2021
Очень жаль Синичку. Видимо опять травма. Вообще получается, что из 6 участниц КПК по новым возрастным правилам только Туктамышева проходит. Остальные юниоры по возрасту. . Синичка проходила, но снялась.
Кроме Акатьевой все проходят
+7
-1
+6
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