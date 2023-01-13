Алина Горбачева заменит Ксению Синицыну на Кубке Первого канала
Алина Горбачева заменит Ксению Синицыну на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 21-22 января в Москве.
Обновленный список участниц опубликован в телеграме Первого канала.
Также в женских соревнованиях примут участие Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина и Вероника Яметова.
Горбачева должна опередить Трусову в подборе сборной и резервной команды.
Щ на пенсии.
Федре надо бы поддерживать фигуристок 17+ в желании продолжать карьеру, а не опять на допубертатных подростков ставку делать.
Аню Фролову надо было ставить вместо Яметовой. Анна как фигуристка на голову выше Яметовой. При том, что обе без уси.
Яметова в идеальные 15 лет двойные исхитряется недокручивать. В КП каскад 3-2 в первой половине с недокрученным двойным был на этапе)))
Яметова на прыжок заходит через весь каток с полной концентрацией. Думаешь, щас каак квад прыгнет- а на выходе тройной с недокрутом еле выехала. Понятно, что усложненные заходы на прыжки отсутствуют как класс, она и в самом простом варианте еле прыгает.
И это в 15 лет, а впереди пубер.
Анну Фролову надо было на всех соревнованиях обкатывать. Взрослая девушка, пубер позади. Катит красиво, перед прыгами связки делает, хорео, образы показывает.: Но Аня у Давыдова, а он всегда молчит в тряпочку, не борется за своих девушек.
Но вам конечно хочется драмы, чтобы кого то "прокатили", чтобы пострадать