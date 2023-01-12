Алина Горбачева выступит на Кубке Первого канала

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Кубок Первого канала по фигурному катанию Софья Федченко Фигурное катание

Алина Горбачева примет участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Об этом рассказала тренер фигуристки Софья Федченко.   

Ранее было объявлено, что на Кубке Первого канала выступят Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова и Ксения Синицына.

Кого заменит Горбачева, пока неизвестно.

Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию: выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский и другие

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56 комментариев

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фынский аксель
Ответ Loliloo
Мысль!
Какая мысль, в КАС только приступили к рассмотрению. Ждать раньше февраля вердикт не стоит и то - это оптимистичный прогноз.
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Е...С
Ответ flyhigh
Тоже Муру не хочу
Какая боль, какая боль...
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Этери горячая
Горбачева впереди Трусовой. Это правильно.
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Екатерина Воронина
Ответ Nowhere_Girl
Рада за Алину! Впечатлила на ЧР, и катанием, и техникой. Правда, надеюсь, сниматься всё-таки никто не будет, и это замена на одну из программ, может…
Кстати может правда просто на замену у нее есть четверной сальхов в арсенале может быть Ксюша например короткую, она у нее просто шикарная, АЛИНА-ПП. А у Вероники 17 или 18 января отборочные соревнования может быть и ее могут заменить в ПП Вообщем остается только ждать инфы!
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Lana-shu
Ответ Роман Волков
Чем вас состав то не устраивает? Все лучшие в строю!
Меня все устраивает. Где я написала обратное? Я написала, что жо сейчас не намного популярнее других видов.
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Глокая Куздра
Ответ плюшевая Ракета
Заменит зазвездившуюся Акатьеву, улетевшую на юга, вместо накатывания своих шатких четверных тулупчиков на крутке...
Никто не заставлял Валиеву лишаться целого элемента в короткой, недодерживать вращения и прыгать двойной флип вместо тройного. Что теперь на Акатьеву обижаться.
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tull
Ответ Anna Morgan
без ще ничего не потеряет, блата меньше стало
Ваша душевная рана все никак не заживет?
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Loliloo
Ответ Девочка с севера
А может, по Валиевой вердикт вынесен, просто мы не знаем, тк защищённое лицо?
Мысль!
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Lana-shu
Ответ Jessi
Туктик только во вкус вошла , она точно не снимется
Вот без нее кпк бы ничего не потерял.
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фынский аксель
Ответ Viktoria dek
Написали, что Зинина, Муравьёва, Яметова и Туктамышева точно будут. Остались только девы ТШТ и Синицина... Вот кто-то из них снялся...
Эти писатели слишком часто в прошлом ошибались
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Viktoria dek
Ответ Lana-shu
У меня было первым это предположение. Но мне кажется, что снимется ками или туктик. От шоу тоже можно устать.
Ками в программе "доброе утро" говорила, что будет)
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Viktoria dek
Написали, что Зинина, Муравьёва, Яметова и Туктамышева точно будут. Остались только девы ТШТ и Синицина... Вот кто-то из них снялся...
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Lana-shu
Ответ Роман Волков
Скорее всего заменит Синичку.
Ну Алина поинтересней синицыной. Для меня это улучшение состава, если так будет.
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Девочка с севера
Ответ Jessi
Написали, что Зинина, Муравьева, Туктамышева и Яметова точно будут
А может, по Валиевой вердикт вынесен, просто мы не знаем, тк защищённое лицо?
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Lana-shu
Ответ Jessi
В тг предполагают , что Петросян беспокоит травма
У меня было первым это предположение. Но мне кажется, что снимется ками или туктик. От шоу тоже можно устать.
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Роман Волков
Ответ Lana-shu
Просто жо перестала сильно опережать по популярности другие виды. Мне кажется, что в следующем сезоне у первого не будет эксклюзива на показ фк. Они делают еще хуже. Возможно и кпк последний.
Чем вас состав то не устраивает?
Все лучшие в строю!
+4
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фынский аксель
Ответ Jessi
А Ками?
у меня нет информации.
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Е...С
Ответ фынский аксель
У Всеяруси инсайдера нет подтверждения от ТШТ и Синички. Ждём. С последним инсайдом по танцам он сел в лужу. Ждём как тут будет. Вчера в Хрустале видели и Соника и Адель - с ними все норм.
Есть еще Камила
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Lana-shu
Ответ фынский аксель
У Всеяруси инсайдера нет подтверждения от ТШТ и Синички. Ждём. С последним инсайдом по танцам он сел в лужу. Ждём как тут будет. Вчера в Хрустале видели и Соника и Адель - с ними все норм.
Рада, что Соня и петросянка в порядке.
0
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Jessi
В тг предполагают , что Петросян беспокоит травма
+2
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Jessi
Ответ фынский аксель
У Всеяруси инсайдера нет подтверждения от ТШТ и Синички. Ждём. С последним инсайдом по танцам он сел в лужу. Ждём как тут будет. Вчера в Хрустале видели и Соника и Адель - с ними все норм.
А Ками?
+1
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фынский аксель
Ответ Леди Брэкнелл
Мдааа, составчик тот еще. Думаю, это последний кпк.
Составчик огонь, все сильнейшие по результатом ЧР. Что не так?. И как обычно - самая интересная борьба в ЖО будет. В остальных видах, интрига только, кто будет 1 и 2
+3
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Роман Волков
Скорее всего заменит Синичку.
+2
-2
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Jessi
Ответ Lana-shu
Пальцем в небо. Мне кажется, что снимется или ками, или туктик.
Туктик только во вкус вошла , она точно не снимется
+2
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Jessi
Ответ flyhigh
Тоже Муру не хочу
Попоболька(((
+1
-2
-1
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