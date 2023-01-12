Алина Горбачева выступит на Кубке Первого канала

Алина Горбачева примет участие в Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Об этом рассказала тренер фигуристки Софья Федченко.

Ранее было объявлено, что на Кубке Первого канала выступят Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Анастасия Зинина, Вероника Яметова и Ксения Синицына.

Кого заменит Горбачева, пока неизвестно.

Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию: выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский и другие