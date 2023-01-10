Инна Гончаренко: «От мальчиков на Кубке Первого канала жду борьбы, они любят «отпускать» произвольную программу, им не хватает выносливости»

Теги сборная России танцы на льду мужское катание Инна Гончаренко ТАСС Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала по фигурному катанию. 

«От мальчиков жду борьбы, они любят «отпускать» произвольную программу, им не хватает выносливости, я жду борьбы до конца. Хочется, чтобы мальчики не только были сосредоточены на прыжках, но и программы свои катали.

Буду ждать от Семененко его произвольной программы. У мальчиков турнир будет непредсказуемым, потому что сейчас много ребят, которые владеют сложными прыжковыми элементами, все хотят вырваться вперед – очень прибавили Мозалев, Семененко, кто будет работать над чистым выкатыванием произвольной программы, тот и будет в призах», – сказала Гончаренко. 

«Возможно, танцы изначально не были в раскладе, поскольку может быть ограничение по времени у телевидения, поэтому включили два дуэта, чтобы стимулировать процесс.

В танцах у нас все далеко не прекрасно, на данный момент у нас нет лидирующих мировых позиций. По сути, у нас есть новые пары, которые начинают свой путь, выступления Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России были далеки от совершенства.

Можно сколько угодно тренироваться, но лучшее понимание будет на старте», – цитирует Гончаренко ТАСС. 

Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию: выступят Валиева, Акатьева, Семененко, Гуменник, Бойкова и Козловский и другие

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3 комментария

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Karina kolesnikova
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Год назад с этим мнением можно было согласиться, но сейчас нет такого контраста с супер-девочками, да и сами мальчики прибавили.
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Настя Розова
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Я вот не понимаю, им не надоело мальчиков известной субстанцией обливать?
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Oleandra
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От наших мальчиков мы ждём - кто меньше попадает и бабочек навыпускает.. тот и победит.. чистота и вышколенность? это не про них.
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