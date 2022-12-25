Александр Смирнов о чемпионате России: «Зачем смотреть чемпионат мира и Европы, когда все наши ребята так замечательно катаются»

Теги Александр Смирнов чемпионат России Фигурное катание

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов оценил прошедший чемпионат России-2023 в Красноярске.

– Вчера полностью смотрел весь мужской турнир. Ребята все молодцы: и молодые, и те, кто давно в сборной. Конечно, болели за Петра Гуменника, который представлял клуб Тамары Николаевны Москвиной.

Было приятно, что два петербургских фигуриста уже соревнуются между собой в рамках произвольной программы. Было очень неожиданно, когда они получили одинаковые баллы. В итоге выиграл лидер по итогу произвольного проката. Спорт есть спорт.     

Очень хорошее впечатление все пары произвели. Даже молодые, которые выступают еще в юниорском разряде, показали очень хороший уровень во взрослом.

Очень много пермских пар. Эта школа всегда славилась высоким уровнем и большим потенциалом. Прекрасно, что традиции возрождаются и не теряются.

Не успел посмотреть произвольную программу у девушек. Скажу по короткой, там была борьба высочайшего уровня. 

Зачем смотреть чемпионат мира и чемпионат Европы, когда все наши ребята так замечательно катаются. Были и находки, которые я себе возьму на заметку в тренерскую деятельность.        

– Очередной пьедестал Туктамышевой – в чем ее уникальность, почему она столько лет в топе? 

– Лиза – трудолюбивый человек. Ей осознанно нравится заниматься этим видом спорта. Она сама кайфует от того, что она делает. Елизавета в прекрасной форме сейчас находится. Она на пике. Дай Бог ей всего наилучшего, – сказал Смирнов. 

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

10 комментариев

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Саша Кутузова
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Господи. Зачем ездить в разные страны, если у нас есть своя страна. Зачем читать Пушкина, если я читал Лермонтова.
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GullitRuud
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Чемпионат мира ещё так сяк , а чемпионат европки настоящая богодельня .))
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ivan 07
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Ну и не смотри ЧМ. Кто настаивает. Это тебе было приятно , что два петербуржца на подиуме. Других наоборот огорчило . Россия не только Питер.
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Egypt
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С удовольствием посмотрю мужскую одиночку и танцы.
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Лариса Шевкун
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Им бы ещё гонорары, соответствующие призовым ЧЕ и ЧМ. да соответствующее судейство, особенно в танцах И тогда всё пучком.
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Viks
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Смирнов: «Зачем ездить на иномарках, когда все наши машины так замечательно катаются»
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Ортодокс7
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Это была сказочная чушь от Смирнова.
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lundian
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Ответ Бедоносец
Правильнее будет спросить не зачем, а на кого там смотреть на ЧЕ и ЧМ когда самые лучшие - это наши фигуристы.
Особенно танцоры
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miladoc1
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Так вроде никто никого не заставляет смотреть…
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Бедоносец
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Правильнее будет спросить не зачем, а на кого там смотреть на ЧЕ и ЧМ когда самые лучшие - это наши фигуристы.
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