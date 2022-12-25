Александр Смирнов о чемпионате России: «Зачем смотреть чемпионат мира и Европы, когда все наши ребята так замечательно катаются»

Двукратный чемпион Европы в парном катании оценил прошедший чемпионат России-2023 в Красноярске.

– Вчера полностью смотрел весь мужской турнир. Ребята все молодцы: и молодые, и те, кто давно в сборной. Конечно, болели за Петра Гуменника, который представлял клуб Тамары Николаевны Москвиной.

Было приятно, что два петербургских фигуриста уже соревнуются между собой в рамках произвольной программы. Было очень неожиданно, когда они получили одинаковые баллы. В итоге выиграл лидер по итогу произвольного проката. Спорт есть спорт.

Очень хорошее впечатление все пары произвели. Даже молодые, которые выступают еще в юниорском разряде, показали очень хороший уровень во взрослом.

Очень много пермских пар. Эта школа всегда славилась высоким уровнем и большим потенциалом. Прекрасно, что традиции возрождаются и не теряются.

Не успел посмотреть произвольную программу у девушек. Скажу по короткой, там была борьба высочайшего уровня.

Зачем смотреть чемпионат мира и чемпионат Европы, когда все наши ребята так замечательно катаются. Были и находки, которые я себе возьму на заметку в тренерскую деятельность.

– Очередной пьедестал Туктамышевой – в чем ее уникальность, почему она столько лет в топе?

– Лиза – трудолюбивый человек. Ей осознанно нравится заниматься этим видом спорта. Она сама кайфует от того, что она делает. Елизавета в прекрасной форме сейчас находится. Она на пике. Дай Бог ей всего наилучшего, – сказал Смирнов.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

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