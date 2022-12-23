Анастасия Зинина: «Я хочу просто сделать свое дело, хорошо откатать программы, а что решат судьи — меня это не волнует»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Анастасия Зинина Фигурное катание

Анастасия Зинина прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. 

«Мы с тренерами приняли решение, что лучше не рисковать, откатать чисто, больше уделить внимания компонентам, чтобы они были достойны чемпионата России. Я думаю, что всегда есть над чем работать, но вполне довольна.

На какой результат рассчитываю? Я хочу просто сделать свое дело, хорошо откатать программы, а что решат судьи — меня это не волнует.

Железняков сказал, что мне по силам быть в топ-5 чемпионата России? Я не видела. То, что он верит в меня — это приятно, спасибо ему», — сказала Зинина. 

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