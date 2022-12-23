Анастасия Зинина: «Я хочу просто сделать свое дело, хорошо откатать программы, а что решат судьи — меня это не волнует»

прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Мы с тренерами приняли решение, что лучше не рисковать, откатать чисто, больше уделить внимания компонентам, чтобы они были достойны чемпионата России. Я думаю, что всегда есть над чем работать, но вполне довольна.

На какой результат рассчитываю? Я хочу просто сделать свое дело, хорошо откатать программы, а что решат судьи — меня это не волнует.

сказал, что мне по силам быть в топ-5 чемпионата России? Я не видела. То, что он верит в меня — это приятно, спасибо ему», — сказала Зинина.